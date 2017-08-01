Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 107
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Не совсем верно.
На сайте правильно считается 486, например. Но при подстановки без нормализации таких ФВ в формулу описанные проблемы остаются.
Не знаю как еще объяснить, что имеющийся вариант формул заточен под "нормализованные" значения исходных данных, которые не имеют резких выбросов.
Вот просадка имеет пределы и с низу и с верху - там все ОК.
Прирост капитала тоже не бесконечен и на ровном месте 1000$ в 500 000$ не превращается из-за одной сделки.
С ФВ другая песня, как сами видите.
Я лично уверен, что внесением предложенных изменений мы никого не обидим и оценка будет более справедливой.
Соответственно и у участников появится стимул не удерживать случайно полученные ФВ=400, а не выпадая за рамки разумного максимума (например 20 или 30) начинать зарабатывать баллы и по двум другим составляющим.
Вот это получится реальное состязание трейдеров :)
Как уже было замечено Олегом, то откуда берётся цифра 20? К примеру мне лучше 10, а вот Олегу может быть 30. Придёт Вася, и скажет что нужно брать за эталон 15.
Понимаете в чём нестыковка. Нужно брать не с потолка.
Но ваша мысль совершенно верна, вот только нужна не конкретная цифра, а рассчитанная
по деньгам почти тоже самое получается 4,05/29.28=0,1383196721311475
Предлагаете рассчитывать ФВ по этой формуле, и его подставлять?
Как уже было замечено Олегом, то откуда берётся цифра 20? К примеру мне лучше 10, а вот Олегу может быть 30. Придёт Вася, и скажет что нужно брать за эталон 15.
Понимаете в чём нестыковка. Нужно брать не с потолка.
Но ваша мысль совершенно верна, вот только нужна не конкретная цифра, а рассчитанная
Из тех источников Интернета (в т.ч. англоязычных), где упоминается о конкретном значении RF для надежных, профессиональных торговых стратегий чаще всего мелькает именно цифра 20. Расчетов никаких нет и быть не может. Это просто мнение и практический опыт сообщества трейдеров. Можете сами загуглить.
В данном конкретном случае наших соревнований, какую цифру примут Организаторы, такая и будет считаться. Просто надо принять решение и всё.
20 - значит Абсолютная прибыль в период соревнований не менее, чем в 20 раз превышает Максимальную историческую просадку по балансу.
10 - значит Абсолютная прибыль в период соревнований не менее, чем в 10 раз превышает Максимальную историческую просадку по балансу.
30 - значит Абсолютная прибыль в период соревнований не менее, чем в 30 раз превышает Максимальную историческую просадку по балансу.
Все, кто достиг и превысил установленный порог получат у нас максимально возможное - 0,5 балла. Остальные получат пропорционально своему значению в промежутке между минимальным и вплоть до установленного максимального.
Выбирая 10-20-30 вы просто определяете кто куда будет отсортирован и начиная с какой цифры (получив здесь максимум) надо упорнее добирать баллы за счет других составляющих для получения максимального итогового балла.
Видимо, в пылу жарких прений, вы не заметили мой вопрос...
Поэтому повторю вопрос:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года .
Олег avtomat, 2017.07.10 22:27
Можете ли вы определить эффективность ТС для своего счёта? (автономно, без привязки к каким-либо конкурсам)
Или же вы никак не определяете эффективность своей ТС при работе на реал-счёте, не заморачиваясь этим? А ваш интерес по этому поводу возник только благодаря конкурсным условиям?
Видимо, в пылу жарких прений, вы не заметили мой вопрос...
Поэтому повторю вопрос:
Или же вы никак не определяете эффективность своей ТС при работе на реал-счёте, не заморачиваясь этим? А ваш интерес по этому поводу возник только благодаря конкурсным условиям?
Пропустил вопрос, извините.
Моя торговля на счету в конкурсе это сочетание нескольких экспертов + визуальная оценка обстановки с принятием решения о входах по конкретным парам во время азиатского флета, поэтому доходность зависит от размера и характера волатильности на разных ТФ.
Если бы проектировал ТС от и до, то Эффективность ТС закладывал бы как понятие комплексное, в которое входили бы эффективность использования капитала, интенсивность использования капитала, показатели по просадкам, масштабируемости, рискам и другие важные показатели.
Пока занимаюсь изучением особенностей языка и подготовкой собственных продуктов для маркета на основании имеющихся идей. Изучать привык много, быстро и глубоко, поэтому после обкатки на реале надеюсь выпустить удачные разработки в ближайшем будущем :)
Предлагаете рассчитывать ФВ по этой формуле, и его подставлять?
Если ФВ=0, это не ваша вина. Прочтите что написана в подсказке ФВ сигнала. А расчет другой. Как получили там ФВ непонятно. Надо это выяснить с разработчиками и исправить.
Может быть кто-то скажет как в сигналах подсчитывается Фактор восстановления ?
Если ФВ=0, это не ваша вина. Прочтите что написана в подсказке ФВ сигнала. А расчет другой. Как получили там ФВ непонятно. Надо это выяснить с разработчиками и исправить.
Может быть кто-то скажет как в сигналах подсчитывается Фактор восстановления ?
Petros, я уже отвечал на этот вопрос не один раз и с картинками.
Фактор восстановления = Абсолютная прибыль($)/Максимальная относительная просадка по балансу ($)*
Это не та просадка, которая указана слева. Там слева Максимальная относительная порсадка по эквити. Не путайте эти 2 совершенно разные просадки.
Petros, я уже отвечал на этот вопрос не один раз и с картинками.
Фактор восстановления = Абсолютная прибыль($)/Максимальная относительная просадка по балансу ($)*
Это не та просадка, которая указана слева. Там слева Максимальная относительная порсадка по эквити. Не путайте эти 2 совершенно разные просадки.
Но допустим это так. И вот они:
И прочтите как надо рассчитать Фактор восстановления. Для расчета есть 2 способы. Везде об этом есть.
Но допустим это так. И вот они:
И прочтите как надо рассчитать Фактор восстановления. Везде об этом есть.
В данном случае Фактор восстановления определить нельзя, так как просадка по балансу равна 0. А операция деления на ноль для вещественных чисел - бессмысленна.
т.е. ФВ=n/a
В данном случае Фактор восстановления определить нельзя, так как просадка по балансу равна 0. А операция деления на ноль для вещественных чисел - бессмысленна.
т.е. ФВ=n/a
Видимо вы не знаете как надо рассчитать ФВ. Поищите в гугле.