Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 107

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Kirill Belousov:

Не совсем верно.

На сайте правильно считается 486, например. Но при подстановки без нормализации таких ФВ в формулу описанные проблемы остаются.

Не знаю как еще объяснить, что имеющийся вариант формул заточен под "нормализованные" значения исходных данных, которые не имеют резких выбросов.

Вот просадка имеет пределы и с низу и с верху - там все ОК.

Прирост капитала тоже не бесконечен и на ровном месте 1000$ в 500 000$ не превращается из-за одной сделки.

С ФВ другая песня, как сами видите.


Я лично уверен, что внесением предложенных изменений мы никого не обидим и оценка будет более справедливой.

Соответственно и у участников появится стимул не удерживать случайно полученные ФВ=400, а не выпадая за рамки разумного максимума (например 20 или 30) начинать зарабатывать баллы и по двум другим составляющим.

Вот это получится реальное состязание трейдеров :)

Как уже было замечено Олегом, то откуда берётся цифра 20? К примеру мне лучше 10, а вот Олегу может быть 30. Придёт Вася, и скажет что нужно брать за эталон 15.

Понимаете в чём нестыковка. Нужно брать не с потолка.

Но ваша мысль совершенно верна, вот только нужна не конкретная цифра, а рассчитанная 

 
Sergey Gritsay:

по деньгам почти тоже самое получается 4,05/29.28=0,1383196721311475

Предлагаете рассчитывать ФВ по этой формуле, и его подставлять? 

 
Vitaly Muzichenko:

Как уже было замечено Олегом, то откуда берётся цифра 20? К примеру мне лучше 10, а вот Олегу может быть 30. Придёт Вася, и скажет что нужно брать за эталон 15.

Понимаете в чём нестыковка. Нужно брать не с потолка.

Но ваша мысль совершенно верна, вот только нужна не конкретная цифра, а рассчитанная 

Из тех источников Интернета (в т.ч. англоязычных), где упоминается о конкретном значении RF для надежных, профессиональных торговых стратегий чаще всего мелькает именно цифра 20. Расчетов никаких нет и быть не может. Это просто мнение и практический опыт сообщества трейдеров. Можете сами загуглить.

В данном конкретном случае наших соревнований, какую цифру примут Организаторы, такая и будет считаться. Просто надо принять решение и всё.


20 - значит Абсолютная прибыль в период соревнований не менее, чем в 20 раз превышает Максимальную историческую просадку по балансу.

10 - значит Абсолютная прибыль в период соревнований не менее, чем в 10 раз превышает Максимальную историческую просадку по балансу.

30 - значит Абсолютная прибыль в период соревнований не менее, чем в 30 раз превышает Максимальную историческую просадку по балансу.


Все, кто достиг и превысил установленный порог получат у нас максимально возможное - 0,5 балла. Остальные получат пропорционально своему значению в промежутке между минимальным и вплоть до установленного максимального.

Выбирая 10-20-30 вы просто определяете кто куда будет отсортирован и начиная с какой цифры (получив здесь максимум) надо упорнее добирать баллы за счет других составляющих для получения максимального итогового балла.

[Удален]  
Kirill Belousov:


Видимо, в пылу жарких прений, вы не заметили мой вопрос...

Поэтому повторю вопрос:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года .

Олег avtomat, 2017.07.10 22:27


Можете ли вы определить эффективность ТС для своего счёта?                  (автономно, без привязки к каким-либо конкурсам)


Или же вы никак не определяете эффективность своей ТС при работе на реал-счёте, не заморачиваясь этим?   А ваш интерес по этому поводу возник только благодаря конкурсным условиям?

 
Олег avtomat:

Видимо, в пылу жарких прений, вы не заметили мой вопрос...

Поэтому повторю вопрос:


Или же вы никак не определяете эффективность своей ТС при работе на реал-счёте, не заморачиваясь этим?   А ваш интерес по этому поводу возник только благодаря конкурсным условиям?

Пропустил вопрос, извините.

Моя торговля на счету в конкурсе это сочетание нескольких экспертов + визуальная оценка обстановки с принятием решения о входах по конкретным парам во время азиатского флета, поэтому доходность зависит от размера и характера волатильности на разных ТФ. 

Если бы проектировал ТС от и до, то Эффективность ТС закладывал бы как понятие комплексное, в которое входили бы эффективность использования капитала, интенсивность использования капитала, показатели по просадкам, масштабируемости, рискам и другие важные показатели.

Пока занимаюсь изучением особенностей языка и подготовкой собственных продуктов для маркета на основании имеющихся идей. Изучать привык много, быстро и глубоко, поэтому после обкатки на реале надеюсь выпустить удачные разработки в ближайшем будущем :)

 
Vitaly Muzichenko:

Предлагаете рассчитывать ФВ по этой формуле, и его подставлять? 


Если ФВ=0, это не ваша вина. Прочтите что написана в подсказке ФВ сигнала.  А расчет другой. Как получили там ФВ непонятно. Надо это выяснить с разработчиками и исправить.

Может быть кто-то скажет как в сигналах подсчитывается Фактор восстановления ?

 
Petros Shatakhtsyan:

Если ФВ=0, это не ваша вина. Прочтите что написана в подсказке ФВ сигнала.  А расчет другой. Как получили там ФВ непонятно. Надо это выяснить с разработчиками и исправить.

Может быть кто-то скажет как в сигналах подсчитывается Фактор восстановления ?

Petros, я уже отвечал на этот вопрос не один раз и с картинками.

Фактор восстановления = Абсолютная прибыль($)/Максимальная относительная просадка по балансу ($)*

Это не та просадка, которая указана слева. Там слева Максимальная относительная порсадка по эквити. Не путайте эти 2 совершенно разные просадки.

 
Kirill Belousov:

Petros, я уже отвечал на этот вопрос не один раз и с картинками.

Фактор восстановления = Абсолютная прибыль($)/Максимальная относительная просадка по балансу ($)*

Это не та просадка, которая указана слева. Там слева Максимальная относительная порсадка по эквити. Не путайте эти 2 совершенно разные просадки.


Но допустим это так. И вот они:


И прочтите как надо рассчитать Фактор восстановления. Для расчета есть 2 способы. Везде об этом есть.



 
Petros Shatakhtsyan:

Но допустим это так. И вот они:


И прочтите как надо рассчитать Фактор восстановления. Везде об этом есть.

В данном случае Фактор восстановления определить нельзя, так как просадка по балансу равна 0. А операция деления на ноль для вещественных чисел - бессмысленна.

т.е. ФВ=n/a

 
Kirill Belousov:

В данном случае Фактор восстановления определить нельзя, так как просадка по балансу равна 0. А операция деления на ноль для вещественных чисел - бессмысленна.

т.е. ФВ=n/a


Видимо вы не знаете как надо рассчитать ФВ. Поищите в гугле.

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