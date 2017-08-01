Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 103
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На примере minBalance:
в формуле minBalance - это баланс участника, у которого оказался самый маленький баланс среди всех участников после закрытия сделок по окончании соревнований. Для расчетов по ходу соревнований просто берется минимальный текущий баланс среди участников на момент расчета показателей.
Очевидно, что минимальный баланс в конкретный момент времени всегда один. Не может быть два разных минимальных баланса :)
Ну и во всех Ваших расчетах одна и та же ошибка повторяется.
Понятно объяснил?
P.S. Может и я не совсем вник в смысл написанного. Опишите тогда Вы, что хотели этими расчетами показать.
Опишу как я старался вникнуть:
На основании текста, который Вы написали в выводе - "Счёту с худшими показателями присваиваются лучшие значения", я посчитал, что Вы пытались моделировать систему, которая покажет расчет значений (с построением графиков) конкретных показателей на основании формул для участников конкретного соревнования. И на основании полученных показателей Вы хотели оценить справедливость оценки результатов на основании предложенных формул. Нормальная затея. Осталось правильно подставить данные участников конкретного соревнования. При подстановке данных Вы допустили ошибку и некорректный результат с вытекающим неверным выводом.
Ну, а если Вы собирались с помощью этих формул сравнивать результаты в разных соревнованиях, то затея вообще-то бессмысленная, потому что эти формулы не предназначены для этого. Увидев, что у Вас в том месте, где должны быть значения минимумов по балансу и просадке стоят разные величины для сравниваемых результатов, я подумал, что возможно Вы применяете формулы там, где их применять нельзя.
Об этих обоих вариантах я и написал в заметках на картинке.
Я исходил из того, что значения minBalance и minDrawdown свои для каждого конкретного счёта. И поэтому они для разных счетов будут различными.
И такой подход я считаю верным.
Этот показатель, названный организаторами "эффективностью", и определяющий (на их взгляд) "эффективность" работы отдельного трейдера (заметьте, не взаимосвязанной команды трейдеров, а именно отдельного трейдера), должен быть автономным, и не зависеть от причуд торговли случайных соседей, каковыми являются конкурсанты в рамках текущего конкурса.
Но, в любом случае, для дальнейшего необходимо выяснить, что же конкретно прописано организаторами при составлении формул расчёта показателя, -- это чтобы иметь возможность говорить об одном и том же.
Имея такие уточнения и разъяснения, смоделируем различные ситуации и увидим, каковы будут результаты моделирования.
Так это и есть фактор восстановления
Кто не в теме и пропустил прошлые сообщения - дублирую
Балл = Прирост / Просадка
На данный момент по этой формуле лидером второй номинации считается №2
При наведении на графу есть всплывающая подсказка, и в самом низу "Users"
Кто не в теме и пропустил прошлые сообщения - дублирую
Балл = Прирост / Просадка
На данный момент по этой формуле лидером второй номинации считается №2
При наведении на графу есть всплывающая подсказка, и в самом низу "Users"
Вы как дети.
Разве не понимаете, что во время соревнования нельзя ! изменить правила.
Вы как дети.
Разве не понимаете, что во время соревнования нельзя ! изменить правила.
Правила нельзя, но они придуманы с ошибкой, которую никто не заметил до начала конкурса.
Это всё-равно, что тащить дохлую лошадь через переправу.
Правила нельзя, но они придуманы с ошибкой, которую никто не заметил до начала конкурса.
Это всё-равно, что тащить дохлую лошадь через переправу.
Правила нельзя, но они придуманы с ошибкой, которую никто не заметил до начала конкурса.
Это всё-равно, что тащить дохлую лошадь через переправу.
И вы думаете, что во время соревнования сможете найти лучше, чем был.
Не надо было сделать 2 номинации, когда не сможете найти нормальную формулу для одной номинации.
А что, если на сигналах в топ пробираются дохлые лошади, пусть у вас тоже так будет.
И вы думаете, что во время соревнования сможете найти лучше, чем был.
Не надо было сделать 2 номинации, когда не сможете найти нормальную формулу для одной номинации.
А что, если на сигналах в топ пробираются дохлые лошади, пусть у вас тоже так будет.
Хорошо, ничего менять не будем.
Рассчитаем "Фактор восстановления" автономно, и тем самым уберём "0"
Заменил нули на 20, так-же заменил на 20 всё что больше 20
Результаты до и после:
:-))) ой как мне понравился вариант "после"
Вы как дети.
Разве не понимаете, что во время соревнования нельзя ! изменить правила.
Petros, никто правила не меняет.
Исправляется:
1) Ошибка, обнаруженная в исходных данных для формул оценки участников соревнований, источником которой является сайт MQL. Ошибка приводит к обкрадыванию участника с отсуствием убыточных трейдов на 0,5, т.е.. делает значение показателя Score(Фактор восстановления)=0.
2) Неосмотрительная замена коэффициента Шарпа (нормализованного показателя) в исходных формулах на экспоненциально растущий показатель Фактор восстановления без его предварительной нормализации.
3) Следствие п.2, которое позволяет сложиться такой ситуации, что закрытие всех сделок в прибыль и одной сделки на минимальный убыток получить фантастически большое значение фактора восстановления (что на самом деле не будет отражать качества торговли). Но это пол беды. Это приводит к тому, что значения Фактора восстановления у всех других участников как бы принижаются и выглядят мизерными по сравнению с их значением. И что теперь? Торговля такого "самого хитрого" и есть пример для других? Это и будет "Заслуженная победа"? Фу-фу-фу
Виталий я не понимаю зачем такие сложности с заменами, достаточно значение из колонки прирост разделить на значение в колонке просадка и получиться адекватное значение соответствующее действительности.
Сергей, как-то вроде не оно.
Давай-те рассмотрим счёт
Откуда цифра 8.70 ?