Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 115
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Уже пошлО.
давай, давай...
Так как я соревнование начал с недельным опозданием, то у меня не было намерение выиграть какую то номинацию.
Но как только увидел как учитывается Фактор Восстановления (ФВ), то сразу было понятно, что можно спокойно выиграть вторую номинацию.
Я об этом уже написал. Достаточно провести без убыточную торговлю и закрыть 1 ордер с -0.01 и ФВ будет на максимуме, так как ФВ = Прибыль / 0.01.
Что и сделал. И сразу у меня был самый высокий Балл. А потом специально закрыл еще несколько ордеров с минусом, чтобы снизить его. Т.е. не надо было его включить в формулу.
Но так и не понял как в сигналах рассчитывается ФВ.
Вот что надо выделить и почитать выше про бабушку
Вот что надо выделить и почитать выше про бабушку
Поскольку говорят что 95% в форексе проигрывают, то естественно, что у многих не хватает мозгов чтобы все это понять.
И многие болтают уже более 100 страниц, и кроме бабушек и уличного жаргона ничего не соображают.
Поскольку говорят что 95% в форексе проигрывают, то естественно, что у многих не хватает мозгов чтобы все это понять.
И многие болтают уже более 100 страниц, и кроме бабушек и уличного жаргона ничего не соображают.
Не понял. Вы себя в оставшиеся 5% чтоли записали?
А если я добавлю, что 99% из оставшихся 5-ти проигрывают, но только позже, сколько останется?
Вероятность проигрыша изначально 0,5. Затем ухудьшим, т.е. оставим только 5% из 100 , ну и так далее...
Если на пальцах, то вероятность проигрыша у оставшихся 5% в 20 раз выше, после того как они ушли из общей массы.
блин луна не в ту сторону смотрит. так бы я давно был бы на первом месте. а ведь почти был .
но это наверно потому, что у меня более 3 дней не было связи с сервером........
Ах если бы тогда ящерица не перебежала бы дорогу :-(.................с
Ну чо там, живые есть еще, хоть не?
Киньте хоть скрин посмотреть с рейтингом. Сайт не просматривается.
Ну чо там, живые есть еще, хоть не?
Киньте хоть скрин посмотреть с рейтингом. Сайт не просматривается.
из тех кто в теле, пока так:
из тех кто в теле, пока так:
Спасибо!
Чо мне не нравится, так то что в таблице только ники. Были бы там фаимлия и имя, понятнее было бы.
Спасибо!
Чо мне не нравится, так то что в таблице только ники. Были бы там фаимлия и имя, понятнее было бы.
согласен, не очень удобно.
у меня постоянное место 6-7 , пару раз до 2 доходил потом опять на 7.......... наверно ботинки поставил не на ту полку ......... или кашу не съел, из-за этого эксперту не хватает сил закрыть минусовые сделки ....
согласен, не очень удобно.
у меня постоянное место 6-7 , пару раз до 2 доходил потом опять на 7.......... наверно ботинки поставил не на ту полку ......... или кашу не съел, из-за этого эксперту не хватает сил закрыть минусовые сделки ....