Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 115

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Alexandr Murzin:

Уже пошлО.


давай, давай...

 
Petros Shatakhtsyan:

Так как я соревнование начал с недельным опозданием, то у меня не было намерение выиграть какую то номинацию.

Но как только увидел как учитывается Фактор Восстановления (ФВ), то сразу было понятно, что можно спокойно выиграть вторую номинацию.

Я об этом уже написал. Достаточно провести без убыточную торговлю и  закрыть 1 ордер с -0.01 и ФВ будет на максимуме, так как ФВ = Прибыль / 0.01.

Что и сделал. И сразу у меня был самый высокий Балл. А потом специально закрыл еще несколько ордеров с минусом, чтобы снизить его.  Т.е. не надо было его включить в формулу.

Но так и не понял как в сигналах рассчитывается ФВ. 

Вот что надо выделить и почитать выше про бабушку

 
Renat Akhtyamov:

Вот что надо выделить и почитать выше про бабушку


Поскольку говорят что 95% в форексе проигрывают, то естественно, что у многих не хватает мозгов чтобы все это понять. 

И многие болтают уже более 100 страниц, и кроме бабушек и уличного жаргона ничего не соображают.

 
Petros Shatakhtsyan:

Поскольку говорят что 95% в форексе проигрывают, то естественно, что у многих не хватает мозгов чтобы все это понять. 

И многие болтают уже более 100 страниц, и кроме бабушек и уличного жаргона ничего не соображают.

Не понял. Вы себя в оставшиеся 5% чтоли записали?

А если я добавлю, что 99% из оставшихся 5-ти проигрывают, но только позже, сколько останется?

Вероятность проигрыша изначально 0,5. Затем ухудьшим, т.е. оставим только 5% из 100 , ну и так далее...

Если на пальцах, то вероятность проигрыша у оставшихся 5% в 20 раз выше, после того как они ушли из общей массы.

 

блин луна не в ту сторону смотрит. так бы я давно был бы на первом месте. а ведь почти был .



но это наверно потому, что у меня более 3 дней не было связи с сервером........ 

Ах если бы тогда ящерица не перебежала бы дорогу :-(.................с

 

Ну чо там, живые есть еще, хоть не?

Киньте хоть скрин посмотреть с рейтингом. Сайт не просматривается.

 
Renat Akhtyamov:

Ну чо там, живые есть еще, хоть не?

Киньте хоть скрин посмотреть с рейтингом. Сайт не просматривается.



из тех кто в теле, пока так:



 
Vladislav Andruschenko:

из тех кто в теле, пока так:

Спасибо!

Чо мне не нравится, так то что в таблице только ники. Были бы там фаимлия и имя, понятнее было бы.

 
Renat Akhtyamov:

Спасибо!

Чо мне не нравится, так то что в таблице только ники. Были бы там фаимлия и имя, понятнее было бы.


согласен, не очень удобно. 

у меня постоянное место 6-7 , пару раз до 2 доходил потом опять на 7.......... наверно ботинки поставил не на ту полку ......... или кашу не съел, из-за этого эксперту не хватает сил закрыть минусовые сделки .... 

 
Vladislav Andruschenko:


согласен, не очень удобно. 

у меня постоянное место 6-7 , пару раз до 2 доходил потом опять на 7.......... наверно ботинки поставил не на ту полку ......... или кашу не съел, из-за этого эксперту не хватает сил закрыть минусовые сделки .... 

А я и посмотреть не могу. В сигналах слово shok не обнаружил. Поэтому комментарий дать не смогу.
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