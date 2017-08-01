Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 113

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Roman Shiredchenko:
Счет доживет? 
На какое место Вы рассчитываете? 
ЮСУФ!!!! ААААААААА!!!!! Это Роман. По мкл и универсальной Вашей торговой модели знакомы с Вами. ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ НАДО ЖЕЧЬ!!!!!!! РИСКИ!!!!! 
или Вы участие ради участия?
Здравствуйте, Роман! Счет доживет или нет, я не знаю, но, на это надеюсь. Рассчитываю на место где-то в середине таблицы и это буду считать успехом. Но, рынок коварен, ни на чего не дает рассчитывать. А если солью, не жалко - будет опыт и повод вносить коррективы в ТС.
[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:
Здравствуйте, Роман! Счет доживет или нет, я не знаю, но, на это надеюсь. Рассчитываю на место где-то в середине таблицы и это буду считать успехом. Но, рынок коварен, ни на чего не дает рассчитывать. А если солью, не жалко - будет опыт и повод вносить коррективы в ТС.

Здравствуйте, Юсуф.

Отличная работа.


зы

на посрамление всем критиканам всех мастей -- учитесь, неучи  ;)))

 

А могло бы красиво получиться с ФВ больше 15000. Жалко.

 
Kirill Belousov:

А могло бы красиво получиться с ФВ больше 15000. Жалко.

Что случилось?
 
Yousufkhodja Sultonov:
Что случилось?

Это надо у Петроса узнавать.

По фактам - сигнал Петроса был без убытков. Когда он закрыл мини убыток - ФВ стал около 16000.

Потом, видимо, что-то пошло не так...

 
Kirill Belousov:

Это надо у Петроса узнавать.

По фактам - сигнал Петроса был без убытков. Когда он закрыл мини убыток - ФВ стал около 16000.

Потом, видимо, что-то пошло не так...


Так как я соревнование начал с недельным опозданием, то у меня не было намерение выиграть какую то номинацию.

Но как только увидел как учитывается Фактор Восстановления (ФВ), то сразу было понятно, что можно спокойно выиграть вторую номинацию.

Я об этом уже написал. Достаточно провести без убыточную торговлю и  закрыть 1 ордер с -0.01 и ФВ будет на максимуме, так как ФВ = Прибыль / 0.01.

Что и сделал. И сразу у меня был самый высокий Балл. А потом специально закрыл еще несколько ордеров с минусом, чтобы снизить его.  Т.е. не надо было его включить в формулу.

Но так и не понял как в сигналах рассчитывается ФВ. 

 

На первую номинацию можно с любой просадкой ?

 
Petros Shatakhtsyan:

Так как я соревнование начал с недельным опозданием, то у меня не было намерение выиграть какую то номинацию.

Но как только увидел как учитывается Фактор Восстановления (ФВ), то сразу было понятно, что можно спокойно выиграть вторую номинацию.

Я об этом уже написал. Достаточно провести без убыточную торговлю и  закрыть 1 ордер с -0.01 и ФВ будет на максимуме, так как ФВ = Прибыль / 0.01.

Что и сделал. И сразу у меня был самый высокий Балл. А потом специально закрыл еще несколько ордеров с минусом, чтобы снизить его.  Т.е. не надо было его включить в формулу.

Но так и не понял как в сигналах рассчитывается ФВ. 

Для второй номинации надо, еще чтобы посадка была меньше 30%. У Вас превысила это значение. Вот здесь что-то пошло не так.

Про необходимость нормализации ФВ я сказал и показал принцип и предложил конкретику. 

Про соревнования узнал тоже поздновато и начал тоже с опозданием, иначе бы ошибки в формулах заметил еще раньше.

ФВ в сигналах считается так: Абсолютная прибыль / Максимальная просадка по балансу.


 
Alexandr Murzin:

На первую номинацию можно с любой просадкой ?

Да, на первую номинацию просадка не влияет, нужно только нарастить депозит

 
Kirill Belousov:

Для второй номинации надо, еще чтобы посадка была меньше 30%. У Вас превысила это значение. Вот здесь что-то пошло не так.

Про необходимость нормализации ФВ я сказал и показал принцип и предложил конкретику. 

Про соревнования узнал тоже поздновато и начал тоже с опозданием, иначе бы ошибки в формулах заметил еще раньше.

ФВ в сигналах считается так: Абсолютная прибыль / Максимальная просадка по балансу.



Спасибо за информацию. Но так подсчитать ФВ в сигналах неправильно. Это ни о чем не говорит. 

Поскольку у одного сигнала может быть единственная большая просадка, а у другого очень маленьких, но очень много и суммарная просадка будет намного выше, чем у первого.

И получится что у второго ФВ намного выше. 

Надо делить не на Максимальную просадку по балансу, а на Общую просадку.

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