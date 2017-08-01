Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 113
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Счет доживет?
Здравствуйте, Роман! Счет доживет или нет, я не знаю, но, на это надеюсь. Рассчитываю на место где-то в середине таблицы и это буду считать успехом. Но, рынок коварен, ни на чего не дает рассчитывать. А если солью, не жалко - будет опыт и повод вносить коррективы в ТС.
Здравствуйте, Юсуф.
Отличная работа.
зы
на посрамление всем критиканам всех мастей -- учитесь, неучи ;)))
А могло бы красиво получиться с ФВ больше 15000. Жалко.
А могло бы красиво получиться с ФВ больше 15000. Жалко.
Что случилось?
Это надо у Петроса узнавать.
По фактам - сигнал Петроса был без убытков. Когда он закрыл мини убыток - ФВ стал около 16000.
Потом, видимо, что-то пошло не так...
Это надо у Петроса узнавать.
По фактам - сигнал Петроса был без убытков. Когда он закрыл мини убыток - ФВ стал около 16000.
Потом, видимо, что-то пошло не так...
Так как я соревнование начал с недельным опозданием, то у меня не было намерение выиграть какую то номинацию.
Но как только увидел как учитывается Фактор Восстановления (ФВ), то сразу было понятно, что можно спокойно выиграть вторую номинацию.
Я об этом уже написал. Достаточно провести без убыточную торговлю и закрыть 1 ордер с -0.01 и ФВ будет на максимуме, так как ФВ = Прибыль / 0.01.
Что и сделал. И сразу у меня был самый высокий Балл. А потом специально закрыл еще несколько ордеров с минусом, чтобы снизить его. Т.е. не надо было его включить в формулу.
Но так и не понял как в сигналах рассчитывается ФВ.
На первую номинацию можно с любой просадкой ?
Так как я соревнование начал с недельным опозданием, то у меня не было намерение выиграть какую то номинацию.
Но как только увидел как учитывается Фактор Восстановления (ФВ), то сразу было понятно, что можно спокойно выиграть вторую номинацию.
Я об этом уже написал. Достаточно провести без убыточную торговлю и закрыть 1 ордер с -0.01 и ФВ будет на максимуме, так как ФВ = Прибыль / 0.01.
Что и сделал. И сразу у меня был самый высокий Балл. А потом специально закрыл еще несколько ордеров с минусом, чтобы снизить его. Т.е. не надо было его включить в формулу.
Но так и не понял как в сигналах рассчитывается ФВ.
Для второй номинации надо, еще чтобы посадка была меньше 30%. У Вас превысила это значение. Вот здесь что-то пошло не так.
Про необходимость нормализации ФВ я сказал и показал принцип и предложил конкретику.
Про соревнования узнал тоже поздновато и начал тоже с опозданием, иначе бы ошибки в формулах заметил еще раньше.
ФВ в сигналах считается так: Абсолютная прибыль / Максимальная просадка по балансу.
На первую номинацию можно с любой просадкой ?
Да, на первую номинацию просадка не влияет, нужно только нарастить депозит
Для второй номинации надо, еще чтобы посадка была меньше 30%. У Вас превысила это значение. Вот здесь что-то пошло не так.
Про необходимость нормализации ФВ я сказал и показал принцип и предложил конкретику.
Про соревнования узнал тоже поздновато и начал тоже с опозданием, иначе бы ошибки в формулах заметил еще раньше.
ФВ в сигналах считается так: Абсолютная прибыль / Максимальная просадка по балансу.
Спасибо за информацию. Но так подсчитать ФВ в сигналах неправильно. Это ни о чем не говорит.
Поскольку у одного сигнала может быть единственная большая просадка, а у другого очень маленьких, но очень много и суммарная просадка будет намного выше, чем у первого.
И получится что у второго ФВ намного выше.
Надо делить не на Максимальную просадку по балансу, а на Общую просадку.