Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 101
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Не исключено (об этом можно было и сказать ) ,но и с другим сигналом ,такая же петрушка была (не с конкурсным) ,всего пару сделок,и чел отписался
это уже интересно.
у меня такое было года 2 назад, но это обычная ситуация - чел подписался - потом передумал.
а тут как бы да- подписался - скопировал 1 сделку - отписался....
Заменил нули на 20, так-же заменил на 20 всё что больше 20
Результаты до и после:
1. Надо не забывать еще учитывать, что когда баланс участника равен исходному балансу, то Ф.Восст.Норм может принимать значение 0 (потому что в числителе формулы стоит Абсолютная прибыль) и его не надо заменять на 20.
2. Надо изменить название столбца для показателя. Все-таки это уже не совсем Фактор восстановления.
3. Вопрос: вы сможете парсить значение просадки по эквити в долларах (появляется во всплывающей подсказке на сайте сигналов)?
это уже интересно.
у меня такое было года 2 назад, но это обычная ситуация - чел подписался - потом передумал.
а тут как бы да- подписался - скопировал 1 сделку - отписался....
Я же говорю ,успел даже заработать ,правда немного ,так как у него и средства были небольшие
1. Надо не забывать еще учитывать, что когда баланс участника равен исходному балансу, то Ф.Восст.Норм может принимать значение 0 (потому что в числителе формулы стоит Абсолютная прибыль) и его не надо заменять на 20.
2. Надо изменить название столбца для показателя. Все-таки это уже не совсем Фактор восстановления.
3. Вопрос: вы сможете парсить значение просадки по эквити в долларах (появляется во всплывающей подсказке на сайте сигналов)?
Да, конечно
Заменил нули на 20, так-же заменил на 20 всё что больше 20
Результаты до и после:
А разве так можно ? Где это видели, что во время соревнования меняют правила.
Так сделать нельзя. Вы потеряете доверию к вам.
Надо восстановить как было до начала соревнования.
Какие еще 20. Кто это вам сказал такую цифру. В интернете какой то болван что-то пишет, а вы повторяете.
Эти цифры для долгосрочной торговли. А у вас всего месяц.
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Вот поэтому организаторам конкурса запрещается участвовать. Если так пойдет то вы будете изменить формулу столько, чтобы заняли первое место, или сбить кого угодно.
На эти посты отвечу только если Вы, Олег, персонально готовы заранее выписать индульгенцию :)
дык я ж не папа римский ;))
дык я ж не папа римский ;))
Тогда, чур я в домике.
Тогда, чур я в домике.
это ж почему должны совпадать minBalance и minDrawdown ? Аргументируйте.
Видимо, вы не совсем вникли в смысл написанного -- я плохо пояснил, а это моя недоработка, поэтому с оценкой за оформление могу согласиться.
это ж почему должны совпадать minBalance и minDrawdown ? Аргументируйте.
Видимо, вы не совсем вникли в смысл написанного -- я плохо пояснил, а это моя недоработка, поэтому с оценкой за оформление могу согласиться.
На примере minBalance:
в формуле minBalance - это баланс участника, у которого оказался самый маленький баланс среди всех участников после закрытия сделок по окончании соревнований. Для расчетов по ходу соревнований просто берется минимальный текущий баланс среди участников на момент расчета показателей.
Очевидно, что минимальный баланс в конкретный момент времени всегда один. Не может быть два разных минимальных баланса :)
Ну и во всех Ваших расчетах одна и та же ошибка повторяется.
Понятно объяснил?
P.S. Может и я не совсем вник в смысл написанного. Опишите тогда Вы, что хотели этими расчетами показать.
Опишу как я старался вникнуть:
На основании текста, который Вы написали в выводе - "Счёту с худшими показателями присваиваются лучшие значения", я посчитал, что Вы пытались моделировать систему, которая покажет расчет значений (с построением графиков) конкретных показателей на основании формул для участников конкретного соревнования. И на основании полученных показателей Вы хотели оценить справедливость оценки результатов на основании предложенных формул. Нормальная затея. Осталось правильно подставить данные участников конкретного соревнования. При подстановке данных Вы допустили ошибку и некорректный результат с вытекающим неверным выводом.
Ну, а если Вы собирались с помощью этих формул сравнивать результаты в разных соревнованиях, то затея вообще-то бессмысленная, потому что эти формулы не предназначены для этого. Увидев, что у Вас в том месте, где должны быть значения минимумов по балансу и просадке стоят разные величины для сравниваемых результатов, я подумал, что возможно Вы применяете формулы там, где их применять нельзя.
Об этих обоих вариантах я и написал в заметках на картинке.
Заменил нули на 20, так-же заменил на 20 всё что больше 20
Результаты до и после:
Виталий я не понимаю зачем такие сложности с заменами, достаточно значение из колонки прирост разделить на значение в колонке просадка и получиться адекватное значение соответствующее действительности.