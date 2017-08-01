Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 116
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А я и посмотреть не могу. В сигналах слово shok не обнаружил. Поэтому комментарий дать не смогу.
надо искать Shock а не shok
а лучше
Shock+2017
а лучше
Shock+2017
Поскольку говорят что 95% в форексе проигрывают, то естественно, что у многих не хватает мозгов чтобы все это понять.
И многие болтают уже более 100 страниц, и кроме бабушек и уличного жаргона ничего не соображают.
А судьи - кто? :)
Спасибо за информацию. Но так подсчитать ФВ в сигналах неправильно. Это ни о чем не говорит.
Поскольку у одного сигнала может быть единственная большая просадка, а у другого очень маленьких, но очень много и суммарная просадка будет намного выше, чем у первого.
И получится что у второго ФВ намного выше.
Надо делить не на Максимальную просадку по балансу, а на Общую просадку.
Не буду разбирать по пунктам нить рассуждения, так как очевидно, что выводы делаются из-за ошибочного понимания.
На самом деле Максимальная просадка по балансу как раз учитывает последовательные проигрыши (и выигрыши) и берет наихудшую такую последовательность (максимальная абсолютная разница между достигнутым максимумом и ближайшим следующим минимумом кривой баланса на всей истории).
Второй вариант подсчета ФВ - это когда для расчета ФВ берется Относительная просадка по балансу (это когда отношение [разницы между максимумом баланса и следующим за ним минимумом] / [ко всему балансу в момент достижения минимума] принимает максимальное значение на всей истории торговли).
Вариантов расчета ФВ, таким образом, может быть 2. Аргументы можно найти в пользу обоих вариантов.
Сервис сигналов для расчета ФВ выбрал Максимальную просадку по балансу.
Напомню, что ранее я приводил убедительную аргументацию о необходимости предварительной нормализации этого ФВ, если мы не хотим менять начальные формулы (правила для номинации). Конкретная верхняя граница для RecoveryFactor[Normalized] - дискутабельна.
И еще по первой цитате:
Я, можно сказать, здесь недавно и пока не понял еще, в чем конкретно Вы "соображаете", Петрос, кроме троллинга и наездов на собеседников (может быть ссылку дадите?).
Если Вы знаете ответы на какие-то вопросы, то почему бы просто не поделиться знанием? - Например, я стараюсь следовать этому совету: "Правду следует подавать так, как подают пальто, а не швырять в лицо, как мокрое полотенце."
Отвечать на вопрос фразой наподобие "я не привык на форумах разбазаривать" - это, позвольте спросить, разве одновременно не жаргон и хамство в Вашем исполнении? Повода, вроде, не было.
Я лично считаю такую риторику на деловом форуме недопустимой. Если Вы так высоко себя оцениваете, то и ведите себя соответствующе - приводите аргументы, ссылки, расшифровывайте употребляемые понятия (например, "Общая просадка" - что это значит? Сами придумали? - расшифруйте). А то иногда после чтения Ваших выпадов - такого, как в начале поста, - хочется принять душ. Хотя некоторые замечания по ходу обсуждения, вполне толковые.
Из-за того, что Вы вмешались со своими "соображениями" тоже образовались лишние страницы. Может быть и я где-то что-то не понял и тоже добавились страницы пока не выяснится. Ну и что теперь застрелиться или поносить всех?
В данном случае именно так я вижу ситуацию.
Если кто-то имеет другое мнение и считает, что мои замечания несправедливы - микрофон свободен.
Спасибо!
Чо мне не нравится, так то что в таблице только ники. Были бы там фаимлия и имя, понятнее было бы.
Справа в заголовке - там есть сортировка по Эквити, балансу. После его применения - ники заменяются на фамилии с активными ссылками.
Это для того, чтоб реальные данные не индексировались, и не попали в интернет. Показываются только при действии пользователя
Это для того, чтоб реальные данные не индексировались, и не попали в интернет. Показываются только при действии пользователя
https://view.new10.top/en/contest/3 Июль
Чемпионат продолжается!