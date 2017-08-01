Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 116

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:
А я и посмотреть не могу. В сигналах слово shok не обнаружил. Поэтому комментарий дать не смогу.


надо искать Shock а не shok

 

а лучше 

Shock+2017 

 
Vladislav Andruschenko:

а лучше 

Shock+2017 

угу, увидел, неплохо, понаблюдаем пока.
 
Petros Shatakhtsyan:

Поскольку говорят что 95% в форексе проигрывают, то естественно, что у многих не хватает мозгов чтобы все это понять. 

И многие болтают уже более 100 страниц, и кроме бабушек и уличного жаргона ничего не соображают.


А судьи - кто? :)


Petros Shatakhtsyan:

Спасибо за информацию. Но так подсчитать ФВ в сигналах неправильно. Это ни о чем не говорит. 

Поскольку у одного сигнала может быть единственная большая просадка, а у другого очень маленьких, но очень много и суммарная просадка будет намного выше, чем у первого.

И получится что у второго ФВ намного выше. 

Надо делить не на Максимальную просадку по балансу, а на Общую просадку.


Не буду разбирать по пунктам нить рассуждения, так как очевидно, что выводы делаются из-за ошибочного понимания.

На самом деле Максимальная просадка по балансу как раз учитывает последовательные проигрыши (и выигрыши) и берет наихудшую такую последовательность (максимальная абсолютная разница между достигнутым максимумом и ближайшим следующим минимумом кривой баланса на всей истории). 

Второй вариант подсчета ФВ - это когда для расчета ФВ берется Относительная просадка по балансу (это когда отношение [разницы между максимумом баланса и следующим за ним минимумом] / [ко всему балансу в момент достижения минимума] принимает максимальное значение на всей истории торговли).

Вариантов расчета ФВ, таким образом, может быть 2. Аргументы можно найти в пользу обоих вариантов.

Сервис сигналов для расчета ФВ выбрал Максимальную просадку по балансу.

Напомню, что ранее я приводил убедительную аргументацию о необходимости предварительной нормализации этого ФВ, если мы не хотим менять начальные формулы (правила для номинации). Конкретная верхняя граница для RecoveryFactor[Normalized] - дискутабельна.


И еще по первой цитате:

Я, можно сказать, здесь недавно и пока не понял еще, в чем конкретно Вы "соображаете", Петрос, кроме троллинга и наездов на собеседников (может быть ссылку дадите?). 

Если Вы знаете ответы на какие-то вопросы, то почему бы просто не поделиться знанием? - Например, я стараюсь следовать этому совету: "Правду следует подавать так, как подают пальто, а не швырять в лицо, как мокрое полотенце."

Отвечать на вопрос фразой наподобие "я не привык на форумах разбазаривать" - это, позвольте спросить, разве одновременно не жаргон и хамство в Вашем исполнении? Повода, вроде, не было.

Я лично считаю такую риторику на деловом форуме недопустимой. Если Вы так высоко себя оцениваете, то и ведите себя соответствующе - приводите аргументы, ссылки, расшифровывайте употребляемые понятия (например, "Общая просадка" - что это значит? Сами придумали? - расшифруйте). А то иногда после чтения Ваших выпадов - такого, как в начале поста, - хочется принять душ. Хотя некоторые замечания по ходу обсуждения, вполне толковые.

Из-за того, что Вы вмешались со своими "соображениями" тоже образовались лишние страницы. Может быть и я где-то что-то не понял и тоже добавились страницы пока не выяснится. Ну и что теперь застрелиться или поносить всех?

В данном случае именно так я вижу ситуацию.


Если кто-то имеет другое мнение и считает, что мои замечания несправедливы - микрофон свободен.

 
Renat Akhtyamov:

Спасибо!

Чо мне не нравится, так то что в таблице только ники. Были бы там фаимлия и имя, понятнее было бы.


 
Vitaly Muzichenko:


+
 
Vitaly Muzichenko:


Справа в заголовке - там есть сортировка по Эквити, балансу. После его применения - ники заменяются на фамилии с активными ссылками.
 
Kirill Belousov:
Справа в заголовке - там есть сортировка по Эквити, балансу. После его применения - ники заменяются на фамилии с активными ссылками.

Это для того, чтоб реальные данные не индексировались, и не попали в интернет. Показываются только при действии пользователя

 
Vitaly Muzichenko:

Это для того, чтоб реальные данные не индексировались, и не попали в интернет. Показываются только при действии пользователя

пОнято. :) спс
 

https://view.new10.top/en/contest/3   Июль

Чемпионат продолжается! 


  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников /  Monitoring of participants 
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/316171 Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/317905
 Организатор
 3Vitaly Muzichenko MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/317600 Сопровождение 
 4Vladislav Andruschenko MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/318342
 
 5Sergey Gritsay MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/311912 
 6Rafael Sahibgareev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/318346
 
 7Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/318957
 
 8Andrey Sharov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/317531 
 9Uladzimir Kirychenka 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/317819 
 10Vladimir Gorbachev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/312671 
 11Serhii Shevchuk MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/310484 
 12Elena Kukharets MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/318514 
 13Roman Shiredchenko 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/320562
 
 14Uladzimir Izerski 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/314499
    
 15Dmitry Chepik MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/317265 
 16Kirill Andreev MetaTrader 4 ждем открытия
 17Oleg Tsarkov 
 MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/314674
 
 18Denis Chugrin 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/305225 
 19Alexey Volchanskiy MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/306840 
 20Vyacheslav Kornev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/319249 
 21Anatoliy Ivanov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/316324
 
 22Alexandr Murzin  MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/317037 
 23Vasile Verdes  MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/317352 
 24Andrey Dik   с нетерпением ждем ! Без тебя СКУКОТИЩЕ
 25Marco vd Heijden MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/317484 
 26Veniamin Skrepkov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/318539 
 27Alexander Kuznetsov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/318695 
 28Aleksandr Safronov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/318698 
 29Mirko Cerulli MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/318694 
 30Alexander Ivanov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/318942 
 31Vyacheslav Kornev  MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/319249
 
 32Aleh Sasonka   MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/319506 
 33Kirill Belousov  MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/319749 
 34Olga Smirnova  MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/320530
 Ждём верификацию до 31.07.17  23:59:59 включительно
 35 Vladislav Soliev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/320581 ВЕРИФИКАЦИЯ ПРОЙДЕНА  
 36Alexey Volchanskiy  MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/320666 
 37Petros Shatakhtsyan MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/320937 
 38Oleksandr Kuripko  MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/320583 ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
 39Vladimir Gribachev  MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/320488
 ждем сигнал и счет не более 1:200

  
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
  • view.new10.top
verified users only can participate in the contest Automated trading and manual trading are allowed for both or No limit for lot size (no max limit, no minimum limit) Contest Completion: 28.07.2017 The prize fund is divided onto two nominations. Price fund „is collecting now“ ↑ The winner will be determined in two nominations: 1. Profitability...
1...109110111112113114115116117118119120121122123...125
Новый комментарий