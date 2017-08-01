Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 108

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Kirill Belousov:

Пропустил вопрос, извините.

Моя торговля на счету в конкурсе это сочетание нескольких экспертов + визуальная оценка обстановки с принятием решения о входах по конкретным парам во время азиатского флета, поэтому доходность зависит от размера и характера волатильности на разных ТФ. 

Если бы проектировал ТС от и до, то Эффективность ТС закладывал бы как понятие комплексное, в которое входили бы эффективность использования капитала, интенсивность использования капитала, показатели по просадкам, масштабируемости, рискам и другие важные показатели.

Пока занимаюсь изучением особенностей языка и подготовкой собственных продуктов для маркета на основании имеющихся идей. Изучать привык много, быстро и глубоко, поэтому после обкатки на реале надеюсь выпустить удачные разработки в ближайшем будущем :)


Ну что ж, за этим словесным туманом ясно прослеживается отрицательный ответ на поставленный вопрос.

НЕТ, вы не можете определить эффективность своей ТС при работе на реал-счёте. 

Из вашего же ответа следует, что вы не знакомы с техническим термином эффективность, не знаете его определения, и не знаете как эту самую эффективность сосчитать.

На самом деле, всё становится на свои места, если пользоваться чётко установленными правилами и терминологией.


 

М.: Наука, 1988. - 56 с. - ISBN: 5-02-006617-6 (Сборники рекомендуемых терминов, выпуск 107)

Настоящая терминология рекомендуется Комитетом научно-технической терминологии АН СССР к применению в научной литературе, учебном процессе, справочно-информационных изданиях и т. п. Терминология рекомендуется Министерством высшего и среднего специального образования СССР для высших и средних специальных учебных заведений. Рекомендуемые термины просмотрены с точки зрения норм языка Институтом русского языка Академии наук СССР.

Система понятий и терминов, приводимая в данном сборнике, является результатом понятийного и терминологического анализа предмета теории управления, включающего следующие проблемы:
- постановка задач управления: формулирование целей управления, определение функций объекта управления, определение информации о процессах в объекте, выбор управляющих воздействий, установление ограничений на область допустимых состояний объекта, установление показателей качества управления, учет влияния внешней среды и условий эксплуатации управляющего объекта (регулятора, системы);
- разработка принципов управления: определение необходимых для выработки управляющих воздействий преобразований информации о процессах в объекте, определение функциональной и алгоритмической структур управляющего объекта;
- разработка методов и средств анализа процессов в системах управления: разработка языка описания процессов в системах, определение адекватных средств моделирования этих процессов, определение методов обработки результатов моделирования;
- разработка методов синтеза структур и расчета параметров управляющих объектов.

Представленная в настоящем издании терминология образует систему терминов и определений, которые охватывают наряду с собственными понятиями теории управления ряд понятий, привлеченных из смежных дисциплин. При этом некоторые термины или их определения уточнены применительно к специфике рассматриваемой области науки и принятой системы понятий.
В сборнике понятия теории управления систематизированы по следующим разделам:
I - Основные понятия; 
II - Объекты управления; 
III - Воздействия и сигналы; 
IV - Виды управления; 
V - Принципы управления; 
VI - Управляющие объекты; 
VII - Системы управления; 
VIII - Типовые законы управления; 
IX - Элементы систем управления; 
X - Структуры систем управления;
XI - Состояния и характеристики систем управления и их элементов;
XII - Свойства систем управления и их элементов.
В основу построения терминологии были положены общие принципы и методы, разработанные Комитетом.
Предлагаемая терминология в основном относится к области управления техническими и технологическими объектами; тем не менее существенная ее часть отвечает также задачам управления организационными, экономическими и другими объектами.
В дальнейшем предполагается расширить сборник, включив в него понятия, специфические для областей управления не только техническими объектами.


231.   Эффективность
          Effectivity

Характеристика объекта, определяемая соотношением полезности результатов применения объекта по назначению с затратами и потерями, обусловленными разработкой, созданием и эксплуатацией этого объекта.

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И не надо городить что попало.

Пользуясь определением эффективности, можно сосчитать этот показатель для каждой отдельно взятой ТС.


При желании можно сравнить эти показатели конкурсантов   ;)))

 
Олег avtomat:


Форекс это свободный, непредсказуемый рынок и каждый понимает по своему

Старые советские понятия тут не действуют.


P.S. Вот например, я могу подтвердить что самая эффективная торговля у меня, если учитывать что начал участвовать с недельным опозданием.  Ну и что из этого ?

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Petros Shatakhtsyan:

Форекс это свободный, непредсказуемый рынок и каждый понимает по своему

Старые советские понятия тут не действуют.


Да при чём тут "советские понятия" ???????   Рынок "свободный"????   "каждый понимает по своему"????


Маразм крепчает...

Блин, прям зазеркалье какое-то, перевёрнутое с ног на голову...
 
Олег avtomat:


Этот показатель, названный организаторами "эффективностью", и определяющий (на их взгляд) "эффективность" работы отдельного трейдера (заметьте, не взаимосвязанной команды трейдеров, а именно отдельного трейдера), должен быть автономным, и не зависеть от причуд торговли случайных соседей, каковыми являются конкурсанты в рамках текущего конкурса.



Это правильно. Но как определить эффективность автономно, для каждого участника. Может быть вам это подсказали сверху ?

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Petros Shatakhtsyan:

Это правильно. Но как определить эффективность автономно, для каждого участника. Может быть вам это подсказали сверху ?


Это сделать не сложно. Надо только выбросить глупость из головы, которой она у вас забита под завязку:

Petros Shatakhtsyan:

Форекс это свободный, непредсказуемый рынок и каждый понимает по своему

Старые советские понятия тут не действуют.


Вы ж вроде как инженер, а такое несёте...  Не ожидал от вас такого, честно говоря...

 

Эта девушка ,порвёт нас всех  :)


 
Vitaly Muzichenko:

Считаю самой вменяемой формулу, предложенную Автоматом

Балл =  Прирост / Просадка


Вот Vitaly говорит, что эту формулу предлагает Автомат.

Допустим имеем 3 участника:

1. Балл = 160 / 80 = 2

2. Балл = 60 / 30 = 2

3. Балл = 10 / 5 = 2

Ну кто из них победитель ?

Надо еще учесть, что просадка может расти до 100%, а прирост бесконечно. Т.е. у них не одинаковые веса. У них должна быть также нелинейная зависимость.
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Petros Shatakhtsyan:

Вот Vitaly говорит, что эту формулу предлагает Автомат.

Допустим имеем 3 участника:

1. Балл = 160 / 80 = 2

2. Балл = 60 / 30 = 2

3. Балл = 10 / 5 = 2

Ну кто из них победитель ?

Надо еще учесть, что просадка может расти до 100%, а прирост бесконечно. Т.е. у них не одинаковые веса. У них должна быть также нелинейная зависимость.

Уточняю:

Олег avtomat 2017.07.07 00:21  

[Удален]  
Олег avtomat 2012.07.22 11:50    RU

Информация к размышлению.

.

Мы называем целенаправленной систему, поведение которой преследует сформированную надсистемой цель: "достигнуть заданного уровня", "выжить", "победить" и т.д. Математически это выражается тем, что система из всех возможных принимает состояния, обеспечивающие увеличение (сохранение) некоторого функционала состояния. Этот функционал есть мера целенаправленности и носит наименование эффективности. Мы пользуемся "определением через абстракцию" (классическим примером может служить следующее определение: "Мощность множества есть то, с помощью чего множества сравниваются между собой").

Из этого определения вытекают следующие:
- понятие эффективности является внешним по отношению к системе, т.е. никакое описание системы не может быть достаточным для введения эффективностной меры;
- оценка эффективности требует учёта свойств надсистемы и в этом смысле охватывает как систему, так и надсистему;
- нецеленаправленные (не имеющие цели) системы эффективностью не характеризуются.

Противоречивые свойства понятия эффективности создают определённые трудности в его понимании, интерпретации и применении. Противоречие состоит в том, что, с одной стороны, эффективность это атрибут системы, с другой стороны, оценка эффективности опирается на свойства надсистемы.


 
Олег avtomat:

Это сделать не сложно. Надо только выбросить глупость из головы, которой она у вас забита под завязку:


Вы ж вроде как инженер, а такое несёте...  Не ожидал от вас такого, честно говоря...


Сначала надо показать кто к чему способен, а потом выступать.

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