Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 108
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Пропустил вопрос, извините.
Моя торговля на счету в конкурсе это сочетание нескольких экспертов + визуальная оценка обстановки с принятием решения о входах по конкретным парам во время азиатского флета, поэтому доходность зависит от размера и характера волатильности на разных ТФ.
Если бы проектировал ТС от и до, то Эффективность ТС закладывал бы как понятие комплексное, в которое входили бы эффективность использования капитала, интенсивность использования капитала, показатели по просадкам, масштабируемости, рискам и другие важные показатели.
Пока занимаюсь изучением особенностей языка и подготовкой собственных продуктов для маркета на основании имеющихся идей. Изучать привык много, быстро и глубоко, поэтому после обкатки на реале надеюсь выпустить удачные разработки в ближайшем будущем :)
Ну что ж, за этим словесным туманом ясно прослеживается отрицательный ответ на поставленный вопрос.
НЕТ, вы не можете определить эффективность своей ТС при работе на реал-счёте.
Из вашего же ответа следует, что вы не знакомы с техническим термином эффективность, не знаете его определения, и не знаете как эту самую эффективность сосчитать.
На самом деле, всё становится на свои места, если пользоваться чётко установленными правилами и терминологией.
М.: Наука, 1988. - 56 с. - ISBN: 5-02-006617-6 (Сборники рекомендуемых терминов, выпуск 107)
Настоящая терминология рекомендуется Комитетом научно-технической терминологии АН СССР к применению в научной литературе, учебном процессе, справочно-информационных изданиях и т. п. Терминология рекомендуется Министерством высшего и среднего специального образования СССР для высших и средних специальных учебных заведений. Рекомендуемые термины просмотрены с точки зрения норм языка Институтом русского языка Академии наук СССР.
Система понятий и терминов, приводимая в данном сборнике, является результатом понятийного и терминологического анализа предмета теории управления, включающего следующие проблемы:
- постановка задач управления: формулирование целей управления, определение функций объекта управления, определение информации о процессах в объекте, выбор управляющих воздействий, установление ограничений на область допустимых состояний объекта, установление показателей качества управления, учет влияния внешней среды и условий эксплуатации управляющего объекта (регулятора, системы);
- разработка принципов управления: определение необходимых для выработки управляющих воздействий преобразований информации о процессах в объекте, определение функциональной и алгоритмической структур управляющего объекта;
- разработка методов и средств анализа процессов в системах управления: разработка языка описания процессов в системах, определение адекватных средств моделирования этих процессов, определение методов обработки результатов моделирования;
- разработка методов синтеза структур и расчета параметров управляющих объектов.
Представленная в настоящем издании терминология образует систему терминов и определений, которые охватывают наряду с собственными понятиями теории управления ряд понятий, привлеченных из смежных дисциплин. При этом некоторые термины или их определения уточнены применительно к специфике рассматриваемой области науки и принятой системы понятий.
В сборнике понятия теории управления систематизированы по следующим разделам:
I - Основные понятия;
II - Объекты управления;
III - Воздействия и сигналы;
IV - Виды управления;
V - Принципы управления;
VI - Управляющие объекты;
VII - Системы управления;
VIII - Типовые законы управления;
IX - Элементы систем управления;
X - Структуры систем управления;
XI - Состояния и характеристики систем управления и их элементов;
XII - Свойства систем управления и их элементов.
В основу построения терминологии были положены общие принципы и методы, разработанные Комитетом.
Предлагаемая терминология в основном относится к области управления техническими и технологическими объектами; тем не менее существенная ее часть отвечает также задачам управления организационными, экономическими и другими объектами.
В дальнейшем предполагается расширить сборник, включив в него понятия, специфические для областей управления не только техническими объектами.
231. Эффективность
Effectivity
Характеристика объекта, определяемая соотношением полезности результатов применения объекта по назначению с затратами и потерями, обусловленными разработкой, созданием и эксплуатацией этого объекта.
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И не надо городить что попало.
Пользуясь определением эффективности, можно сосчитать этот показатель для каждой отдельно взятой ТС.
При желании можно сравнить эти показатели конкурсантов ;)))
Форекс это свободный, непредсказуемый рынок и каждый понимает по своему
Старые советские понятия тут не действуют.
P.S. Вот например, я могу подтвердить что самая эффективная торговля у меня, если учитывать что начал участвовать с недельным опозданием. Ну и что из этого ?
Форекс это свободный, непредсказуемый рынок и каждый понимает по своему
Старые советские понятия тут не действуют.
Да при чём тут "советские понятия" ??????? Рынок "свободный"???? "каждый понимает по своему"????
Маразм крепчает...Блин, прям зазеркалье какое-то, перевёрнутое с ног на голову...
Этот показатель, названный организаторами "эффективностью", и определяющий (на их взгляд) "эффективность" работы отдельного трейдера (заметьте, не взаимосвязанной команды трейдеров, а именно отдельного трейдера), должен быть автономным, и не зависеть от причуд торговли случайных соседей, каковыми являются конкурсанты в рамках текущего конкурса.
Это правильно. Но как определить эффективность автономно, для каждого участника. Может быть вам это подсказали сверху ?
Это правильно. Но как определить эффективность автономно, для каждого участника. Может быть вам это подсказали сверху ?
Это сделать не сложно. Надо только выбросить глупость из головы, которой она у вас забита под завязку:
Petros Shatakhtsyan:
Форекс это свободный, непредсказуемый рынок и каждый понимает по своему
Старые советские понятия тут не действуют.
Вы ж вроде как инженер, а такое несёте... Не ожидал от вас такого, честно говоря...
Эта девушка ,порвёт нас всех :)
Считаю самой вменяемой формулу, предложенную Автоматом
Балл = Прирост / Просадка
Вот Vitaly говорит, что эту формулу предлагает Автомат.
Допустим имеем 3 участника:
1. Балл = 160 / 80 = 2
2. Балл = 60 / 30 = 2
3. Балл = 10 / 5 = 2
Ну кто из них победитель ?Надо еще учесть, что просадка может расти до 100%, а прирост бесконечно. Т.е. у них не одинаковые веса. У них должна быть также нелинейная зависимость.
Вот Vitaly говорит, что эту формулу предлагает Автомат.
Допустим имеем 3 участника:
1. Балл = 160 / 80 = 2
2. Балл = 60 / 30 = 2
3. Балл = 10 / 5 = 2
Ну кто из них победитель ?Надо еще учесть, что просадка может расти до 100%, а прирост бесконечно. Т.е. у них не одинаковые веса. У них должна быть также нелинейная зависимость.
Уточняю:
Олег avtomat 2017.07.07 00:21 #861
Информация к размышлению.
.Мы называем целенаправленной систему, поведение которой преследует сформированную надсистемой цель: "достигнуть заданного уровня", "выжить", "победить" и т.д. Математически это выражается тем, что система из всех возможных принимает состояния, обеспечивающие увеличение (сохранение) некоторого функционала состояния. Этот функционал есть мера целенаправленности и носит наименование эффективности. Мы пользуемся "определением через абстракцию" (классическим примером может служить следующее определение: "Мощность множества есть то, с помощью чего множества сравниваются между собой").
Противоречивые свойства понятия эффективности создают определённые трудности в его понимании, интерпретации и применении. Противоречие состоит в том, что, с одной стороны, эффективность это атрибут системы, с другой стороны, оценка эффективности опирается на свойства надсистемы.
Это сделать не сложно. Надо только выбросить глупость из головы, которой она у вас забита под завязку:
Вы ж вроде как инженер, а такое несёте... Не ожидал от вас такого, честно говоря...
Сначала надо показать кто к чему способен, а потом выступать.