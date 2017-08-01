Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 51

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по поводу пополнений, которые запрещены:

что делать со всякими ребейтами или другими плюшками от ДЦ, если вдруг такое случится?

на демо естественно этого нет, на реале будет

 
Oleg Tsarkov:

по поводу пополнений, которые запрещены:

что делать со всякими ребейтами или другими плюшками от ДЦ, если вдруг такое случится?

на демо естественно этого нет, на реале будет


Зарегайте этот счет в МОФТ, пусть ребейты идут туда. Соответственно, на ДЦ от ребейтов для этого счета откажитесь. Кстати, на МОФТ получится ребейтов больше раза в полтора, чем от ДЦ.

https://traders-union.ru/

Форекс / Forex с Сообществом трейдеров №1 (рибейт сервис): Москва, Россия и Украина. Торговля на Форекс, инвестиции - МОФТ
Форекс / Forex с Сообществом трейдеров №1 (рибейт сервис): Москва, Россия и Украина. Торговля на Форекс, инвестиции - МОФТ
  • traders-union.ru
Трейдер – это ключевой игрок на рынке Форекс. При работе с МОФТ трейдеры возвращают до 100% от части спреда, которую брокер компенсирует по каждой заключенной торговой сделке, независимо от её прибыльности. Таким образом, благодаря такой услуге рибейт сервиса МОФТ, трейдеры имеют возможность дополнительно заработать, покрыв расходы у брокера...
 
Alexey Volchanskiy:


Зарегайте этот счет в МОФТ, пусть ребейты идут туда. Соответственно, на ДЦ от ребейтов для этого счета откажитесь. Кстати, на МОФТ получится ребейтов больше раза в полтора, чем от ДЦ.

https://traders-union.ru/


Спасибо, Алексей за участие, этот счет у меня на fxcash сидит, хотелось бы узнать все таки считаются ли эти пополнения нарушением правил...
 
Oleg Tsarkov:

Спасибо, Алексей за участие, этот счет у меня на fxcash сидит, хотелось бы узнать все таки считаются ли эти пополнения нарушением правил...
Это обсуждали ранее страниц 5-7 назад. Ребейты крошечные - их игнорируем и не принимаем во внимание
 
Vitaly Muzichenko:
Это обсуждали ранее страниц 5-7 назад. Ребейты крошечные - их игнорируем и не принимаем во внимание.

Спасибо))
 
     
Denis Chugrin       обратите внимание ,ваш конкурсный счёт в архиве 
 

У кого счёт попал в архив, нужно нажать кнопочку "Восстановить"


 
Vitaly Muzichenko:

У кого счёт попал в архив, нужно нажать кнопочку "Восстановить"



Оооо ,раньше такой кнопки не было 
 
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Sergey Gritsay:
Создал сигнал для конкурса https://www.mql5.com/ru/signals/311912
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