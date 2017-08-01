Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 51
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
по поводу пополнений, которые запрещены:
что делать со всякими ребейтами или другими плюшками от ДЦ, если вдруг такое случится?
на демо естественно этого нет, на реале будет
по поводу пополнений, которые запрещены:
что делать со всякими ребейтами или другими плюшками от ДЦ, если вдруг такое случится?
на демо естественно этого нет, на реале будет
Зарегайте этот счет в МОФТ, пусть ребейты идут туда. Соответственно, на ДЦ от ребейтов для этого счета откажитесь. Кстати, на МОФТ получится ребейтов больше раза в полтора, чем от ДЦ.
https://traders-union.ru/
Зарегайте этот счет в МОФТ, пусть ребейты идут туда. Соответственно, на ДЦ от ребейтов для этого счета откажитесь. Кстати, на МОФТ получится ребейтов больше раза в полтора, чем от ДЦ.
https://traders-union.ru/
Спасибо, Алексей за участие, этот счет у меня на fxcash сидит, хотелось бы узнать все таки считаются ли эти пополнения нарушением правил...
Спасибо, Алексей за участие, этот счет у меня на fxcash сидит, хотелось бы узнать все таки считаются ли эти пополнения нарушением правил...
Это обсуждали ранее страниц 5-7 назад. Ребейты крошечные - их игнорируем и не принимаем во внимание.
Спасибо))
У кого счёт попал в архив, нужно нажать кнопочку "Восстановить"
У кого счёт попал в архив, нужно нажать кнопочку "Восстановить"
Оооо ,раньше такой кнопки не было
Создал сигнал для конкурса https://www.mql5.com/ru/signals/311912