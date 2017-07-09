Эффективность ТС

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Уважаемые участники форума! Предлагаю рассмотреть и обсудить предлагаемую методику оценки эффективности (Э) ТС (торговли), которая, по моему мнению, наиболее объективно отражает процесс торговли и определяется сл. образом:

 Э = (Приб./Макс. прос)*(%приб.сделок/%уб. сделок)*(Ср. приб./Ср. уб) = ФВ*Прибыльность*(Ср. приб./Ср. уб)

Примеры расчета Э для 11 участников конкурса получились следующими:

Скоро приведу для всех участников. По этой методике, после обсчета 11 участников, лидером является Юрий Зайцев.

[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:

Уважаемые участники форума! Предлагаю рассмотреть и обсудить предлагаемую методику оценки эффективности (Э) ТС (торговли), которая, по моему мнению, наиболее объективно отражает процесс торговли и определяется сл. образом:

 Э = (Приб./Макс. прос)*(%приб.сделок/%уб. сделок)*(Ср. приб./Ср. уб) = ФВ*Прибыльность*(Ср. приб./Ср. уб)

Примеры расчета Э для 11 участников конкурса получились следующими:

Скоро приведу для всех участников. По этой методике, после обсчета 11 участников, лидером является Юрий Зайцев.


Очень интересно... но, почему не учитывается стартовая величина депозита и... время работы?

При равных стартовых депозитах и одинаковом времени работы - как вариант оценки может быть полезной...

А вот если стартовые депозиты разные и время торговли разное, то как оценить эффективность ТС (торговли)? :)

Кроме того...необходимо учитывать и так называемые "качели" Максимальную прибыль и Максимальный убыток. Да и конечный (абсолютный результат) тоже:)

 



Вырвался вперед Денис Чугрин.

 
Aleksandr Praslov:

Очень интересно... но, почему не учитывается стартовая величина депозита и... время работы?

При равных стартовых депозитах и одинаковом времени работы - как вариант оценки может быть полезной...

А вот если стартовые депозиты разные и время торговли разное, то как оценить эффективность ТС (торговли)? :)

Кроме того...необходимо учитывать и так называемые "качели" Максимальную прибыль и Максимальный убыток. Да и конечный (абсолютный результат) тоже:)

Пожалуйста, дождитесь окончания расчетов. Потом отвечу на все вопросы. Например, величина стартового капитала учитывается максимальной просадкой.
 

Появился новый лидер:


 

Деления на НУЛЬ не допустимы в формулах! Нарушается логика! 

Вместо нуля нужно выбрать любую десятичную дробь, меньшую единицы. 

 
Boris:

Деления на НУЛЬ не допустимы в формулах! Нарушается логика! 

Вместо нуля нужно выбрать любую десятичную дробь, меньшую единицы. 

Это обстоятельство учитывается тем, что, ставятся 1 и, временно, беспроигрышная торговля оценивается только значением ПФ.
 

А что означают буквы ФВ, не могу понять?

 
Yousufkhodja Sultonov:

Окончательный вариант расчета. У нас новый лидер, оцените его торговлю, думаю, заслуженно занимает 1-ое место:



По какому критерию лидера выбираете. Я так и не понял. По последнему столбцу?

 
Vladimir Shkarupin:

А что означают буквы ФВ, не могу понять?


фактор востановления

 
Vladimir Shkarupin:

А что означают буквы ФВ, не могу понять?

Фактор восстановления = Чистая прибыль/Максимальная просадка. Отношение чистой прибыли к максимальной просадке.
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