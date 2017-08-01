Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 114

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Petros Shatakhtsyan:

Спасибо за информацию. Но так подсчитать ФВ в сигналах неправильно. Это ни о чем не говорит. 

Поскольку у одного сигнала может быть единственная большая просадка, а у другого очень маленьких, но очень много и суммарная просадка будет намного выше, чем у первого.

И получится что у второго ФВ намного выше. 

Надо делить не на Максимальную просадку по балансу, а на Общую просадку.

Всё верно, поддерживаю

 
Vitaly Muzichenko:

Всё верно, поддерживаю


зря
 
Petros Shatakhtsyan:

Так как я соревнование начал с недельным опозданием, то у меня не было намерение выиграть какую то номинацию.

Но как только увидел как учитывается Фактор Восстановления (ФВ), то сразу было понятно, что можно спокойно выиграть вторую номинацию.

Я об этом уже написал. Достаточно провести без убыточную торговлю и  закрыть 1 ордер с -0.01 и ФВ будет на максимуме, так как ФВ = Прибыль / 0.01.

Что и сделал. И сразу у меня был самый высокий Балл. А потом специально закрыл еще несколько ордеров с минусом, чтобы снизить его.  Т.е. не надо было его включить в формулу.

Но так и не понял как в сигналах рассчитывается ФВ. 


"не насилуйте свою бабушку"... :-) Это крылатая фраза - ничего личного ...   Конкретно, что? 

Ничего не понятно. 

Подробнее...

 
Andrey Dik:

зря

+

ибо не ведают, что творят :)

 

Хорошо, для себя, считаете... :-)

НАДО ЛИ ЗДЕСЬ?

Когда люди посчитали и решили....  А там уже больше/меньше - ИМХО забота не наша.

---

 
Kirill Belousov:

+

ибо не ведают, что творят :)


https://www.youtube.com/watch?v=qr_59cjYjzQ

Егор Крид и Виктория Боня - Надо Ли (Премьера клипа, 2014)
Егор Крид и Виктория Боня - Надо Ли (Премьера клипа, 2014)
  • 2014.05.29
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Смотрите премьеру клипа Егора Крида на песню "Надо Ли" с участием Виктории Бони. Global Star Russia - интеграция брендов в проекты артистов / Product Placeme...
 

      Регистрация на Август месяц 

Регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы), Август месяц 2017 года
Регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы), Август месяц 2017 года
  • 2017.07.16
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Добро пожаловать на состязание ! Подать заявку на участие в Августе , можно здесь. Мониторинг счетов, участников Июльского чемпионата...
 
Server Muradasilov:

      Регистрация на Август месяц 


ИМХО, криво, и рано, и пошло... как - то.

 
Server Muradasilov:

      Регистрация на Август месяц 


пОшло, ИМХО

 
Roman Shiredchenko:

пОшло, ИМХО


Уже пошлО.

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