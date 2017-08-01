Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 114
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Спасибо за информацию. Но так подсчитать ФВ в сигналах неправильно. Это ни о чем не говорит.
Поскольку у одного сигнала может быть единственная большая просадка, а у другого очень маленьких, но очень много и суммарная просадка будет намного выше, чем у первого.
И получится что у второго ФВ намного выше.
Надо делить не на Максимальную просадку по балансу, а на Общую просадку.
Всё верно, поддерживаю
Всё верно, поддерживаю
зря
Так как я соревнование начал с недельным опозданием, то у меня не было намерение выиграть какую то номинацию.
Но как только увидел как учитывается Фактор Восстановления (ФВ), то сразу было понятно, что можно спокойно выиграть вторую номинацию.
Я об этом уже написал. Достаточно провести без убыточную торговлю и закрыть 1 ордер с -0.01 и ФВ будет на максимуме, так как ФВ = Прибыль / 0.01.
Что и сделал. И сразу у меня был самый высокий Балл. А потом специально закрыл еще несколько ордеров с минусом, чтобы снизить его. Т.е. не надо было его включить в формулу.
Но так и не понял как в сигналах рассчитывается ФВ.
"не насилуйте свою бабушку"... :-) Это крылатая фраза - ничего личного ... Конкретно, что?
Ничего не понятно.
Подробнее...
зря
+
ибо не ведают, что творят :)
Хорошо, для себя, считаете... :-)
НАДО ЛИ ЗДЕСЬ?
Когда люди посчитали и решили.... А там уже больше/меньше - ИМХО забота не наша.
---
+
ибо не ведают, что творят :)
https://www.youtube.com/watch?v=qr_59cjYjzQ
Регистрация на Август месяц
Регистрация на Август месяц
ИМХО, криво, и рано, и пошло... как - то.
Регистрация на Август месяц
пОшло, ИМХО
пОшло, ИМХО
Уже пошлО.