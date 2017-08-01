Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 105

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Олег avtomat:

"им просто такие предложили и сами они не писали" --- кто предложил?  неужели свыше?   ;))


Приведите свой вариант определения показателя "Эффективность" для отдельно взятого счёта.   Учитывая, что "Эффективность" является понятием стандартным и повсеместно применяемым.

Предложил, если не ошибаюсь форумчанин с ником Andrey Dik.

Второй вопрос не совсем понял о каком таком показателе "Эффективность" идет речь?

"Эффективность" - это вроде просто название номинации. Почему так ее назвали мне неизвестно.

 
Kirill Belousov:

Предложил, если не ошибаюсь форумчанин с ником Andrey Dik.

Второй вопрос не совсем понял о каком таком показателе "Эффективность" идет речь?

"Эффективность" - это вроде просто название номинации. Почему так ее назвали мне неизвестно.

Изначально вторая номинация называлась "Надёжность" или "Стабильность", уже и не помню точно, потом почему-то переименовали в "Эффективность"

[Удален]  
Kirill Belousov:

Предложил, если не ошибаюсь форумчанин с ником Andrey Dik.

Второй вопрос не совсем понял о каком таком показателе "Эффективность" идет речь?

"Эффективность" - это вроде просто название номинации. Почему так ее назвали мне неизвестно.


Этот официально принятый показатель поименовали "Эффективностью"

 


======================

[Удален]  
Kirill Belousov:

...

Второй вопрос не совсем понял о каком таком показателе "Эффективность" идет речь?

...


Можете ли вы определить эффективность ТС для своего счёта?                  (автономно, без привязки к каким-либо конкурсам)

[Удален]  
Kirill Belousov:

Предложил, если не ошибаюсь форумчанин с ником Andrey Dik.

...


Странны дела твои, господи...

;)))

Как оказалось, "форумчанин с ником Andrey Dik" является ещё и куратором этого конкурса  (стало известно это совсем недавно, инфо от устроителя)

А как же быть с вот этим:  "им просто такие предложили и сами они не писали" 

Так писали или не писали? думали или не думали? смыслы закладывали или не закладывали?

В общем, какой-то запутанный клубок...       ;)))

 

Коней придержите ..........

 
Олег avtomat:

Странны дела твои, господи...

;)))

Как оказалось, "форумчанин с ником Andrey Dik" является ещё и куратором этого конкурса  (стало известно это совсем недавно, инфо от устроителя)

А как же быть с вот этим:  "им просто такие предложили и сами они не писали" 

Так писали или не писали? думали или не думали? смыслы закладывали или не закладывали?

В общем, какой-то запутанный клубок...       ;)))

Вот здесь было начало, после этого было очень длинное продолжение, сейчас Андрей немного занят, но позже присоединиться.

Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае
Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае
  • 2017.04.05
  • www.mql5.com
Устанавливаем правила на май месяц Предыдущая тема с правилами: Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo...
[Удален]  
Server Muradasilov:

Коней придержите ..........


хм...  Что из сказанного мною является неправдой?  Вы призываете не упоминать какую часть из вышеприведенной информации?

Или что-то изменилось в раскладах, и что-то мне пока неизвестно?

 
Олег avtomat:

хм...  Что из сказанного мною является неправдой?  Вы призываете не упоминать какую часть из вышеприведенной информации?

Или что-то изменилось в раскладах, и что-то мне пока неизвестно?

Andrey Dik ещё с апреля месяца является учредителем правил, предложения по формулам его, формулы так-же его. Об этом если кто не знал, то сейчас уже знает, а не знали от того, что не следили за ветками с самого начала
[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Вот здесь было начало, после этого было очень длинное продолжение, сейчас Андрей немного занят, но позже присоединиться.


Сейчас всё очень внимательно освежу в своей памяти.

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