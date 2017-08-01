Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 105
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"им просто такие предложили и сами они не писали" --- кто предложил? неужели свыше? ;))
Приведите свой вариант определения показателя "Эффективность" для отдельно взятого счёта. Учитывая, что "Эффективность" является понятием стандартным и повсеместно применяемым.
Предложил, если не ошибаюсь форумчанин с ником Andrey Dik.
Второй вопрос не совсем понял о каком таком показателе "Эффективность" идет речь?
"Эффективность" - это вроде просто название номинации. Почему так ее назвали мне неизвестно.
Предложил, если не ошибаюсь форумчанин с ником Andrey Dik.
Второй вопрос не совсем понял о каком таком показателе "Эффективность" идет речь?
"Эффективность" - это вроде просто название номинации. Почему так ее назвали мне неизвестно.
Изначально вторая номинация называлась "Надёжность" или "Стабильность", уже и не помню точно, потом почему-то переименовали в "Эффективность"
Предложил, если не ошибаюсь форумчанин с ником Andrey Dik.
Второй вопрос не совсем понял о каком таком показателе "Эффективность" идет речь?
"Эффективность" - это вроде просто название номинации. Почему так ее назвали мне неизвестно.
Этот официально принятый показатель поименовали "Эффективностью"
======================
...
Второй вопрос не совсем понял о каком таком показателе "Эффективность" идет речь?
...
Можете ли вы определить эффективность ТС для своего счёта? (автономно, без привязки к каким-либо конкурсам)
Предложил, если не ошибаюсь форумчанин с ником Andrey Dik.
...
Странны дела твои, господи...
;)))
Как оказалось, "форумчанин с ником Andrey Dik" является ещё и куратором этого конкурса (стало известно это совсем недавно, инфо от устроителя)
А как же быть с вот этим: "им просто такие предложили и сами они не писали"
Так писали или не писали? думали или не думали? смыслы закладывали или не закладывали?
В общем, какой-то запутанный клубок... ;)))
Коней придержите ..........
Странны дела твои, господи...
;)))
Как оказалось, "форумчанин с ником Andrey Dik" является ещё и куратором этого конкурса (стало известно это совсем недавно, инфо от устроителя)
А как же быть с вот этим: "им просто такие предложили и сами они не писали"
Так писали или не писали? думали или не думали? смыслы закладывали или не закладывали?
В общем, какой-то запутанный клубок... ;)))
Вот здесь было начало, после этого было очень длинное продолжение, сейчас Андрей немного занят, но позже присоединиться.
Коней придержите ..........
хм... Что из сказанного мною является неправдой? Вы призываете не упоминать какую часть из вышеприведенной информации?
Или что-то изменилось в раскладах, и что-то мне пока неизвестно?
хм... Что из сказанного мною является неправдой? Вы призываете не упоминать какую часть из вышеприведенной информации?
Или что-то изменилось в раскладах, и что-то мне пока неизвестно?
Вот здесь было начало, после этого было очень длинное продолжение, сейчас Андрей немного занят, но позже присоединиться.
Сейчас всё очень внимательно освежу в своей памяти.