Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 110

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Renat Akhtyamov:

Очень интересно. Где оценка, в каком столбце?

Если в последнем - то не надо отвечать, вижу.

Одно только не пойму - как ТС с такой большой просадкой смогли взять соответственно 1 и 2 место?

Ведь на месте провайдера мог оказаться копировщик... 100% просадки - это ливантос.

Здесь максимальная просадка указана не в процентах, а в центах. Соответственно 32,3 и 47,8 центов для 1-го и 2-го мест по индексу. Да, индексы ТС приведены в последнем столбце.
 

https://www.mql5.com/ru/charts/7327834/gbpusd-m-m5-roboforex-cy-ltd-shok-07


Сделки чемпионата

График GBPUSD.m, M5, 2017.07.11 16:01 UTC, RoboForex (CY) Ltd., MetaTrader 5, Real
График GBPUSD.m, M5, 2017.07.11 16:01 UTC, RoboForex (CY) Ltd., MetaTrader 5, Real
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График GBPUSD.m, M5, RoboForex (CY) Ltd.: Shok 07
 

https://www.mql5.com/ru/charts/7327898/usdcad-m-m15-roboforex-cy-ltd

Веселый и порой удивляющий канадец

График USDCAD.m, M15, 2017.07.11 16:12 UTC, RoboForex (CY) Ltd., MetaTrader 5, Real
График USDCAD.m, M15, 2017.07.11 16:12 UTC, RoboForex (CY) Ltd., MetaTrader 5, Real
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Символ: USDCAD.m. Период графика: M15. Брокер: RoboForex (CY) Ltd.. Торговая платформа: MetaTrader 5. Режим торговли: Real. Дата: 2017.07.11 16:12 UTC.
 

Новозеландец

https://www.mql5.com/ru/charts/7327912/nzdusd-m-m5-roboforex-cy-ltd


Хочу посетить это великолепную страну, где питались человеческим мясом

График NZDUSD.m, M5, 2017.07.11 16:14 UTC, RoboForex (CY) Ltd., MetaTrader 5, Real
График NZDUSD.m, M5, 2017.07.11 16:14 UTC, RoboForex (CY) Ltd., MetaTrader 5, Real
  • www.mql5.com
Символ: NZDUSD.m. Период графика: M5. Брокер: RoboForex (CY) Ltd.. Торговая платформа: MetaTrader 5. Режим торговли: Real. Дата: 2017.07.11 16:14 UTC.
 

надежный как швейцарский банк  USDCHF

https://www.mql5.com/ru/charts/7327931/usdchf-m-m15-roboforex-cy-ltd

График USDCHF.m, M15, 2017.07.11 16:17 UTC, RoboForex (CY) Ltd., MetaTrader 5, Real
График USDCHF.m, M15, 2017.07.11 16:17 UTC, RoboForex (CY) Ltd., MetaTrader 5, Real
  • www.mql5.com
Символ: USDCHF.m. Период графика: M15. Брокер: RoboForex (CY) Ltd.. Торговая платформа: MetaTrader 5. Режим торговли: Real. Дата: 2017.07.11 16:17 UTC.
 
Yousufkhodja Sultonov:

Уважаемые участники,  можете созерцать на чистую прибыль, оценки эффективности и индекса своих ТС на 12-00 МСК, 11 07 17г. по методике, которую никому не навязываю, но, расскажу подробно, если кто проявит интерес:


Мне интересно подробно.
 

последние 10 страниц тупо пролистал, простите... а если точнее - прекращайте балаган, ребята.

вторая номинация могла быть названа как угодно, начиная от "Репа" и заканчивая чем то вроде "Сингулярность", это не имеет значения, просто название. а что стоит за этим названием популярно показано во всплывающих подсказках на сайте мониторинга соревнования. читайте "Состав" на этикетке, как говорится. в любом случае, все принятые решения многократно обсуждались и были жёваны пережёваны до консистенции кашицы, посему нет смысла и целесообразности переделывать и переписывать прописанные правила мягко говоря, а грубо говоря - этого делать категорически нельзя. всегда найдется тот, кому правила неугодны и что же теперь, каждому угождать как краснодевице?!

кроме того, поясняю ещё раз - балл во второй номинации не абсолютный показатель, он и не должен быть абсолютным, это относительный показатель такой, например, как тот же порядковый номер в таблице, только номер этот получен не простым пересчетом участников, а по заложенной в балл формуле. так понятнее?

если скрестить породистого программиста (ну такого, патлатого в очках и в старом врукопашную связанном свитере) и трейдера (типичного трейдера, который лежит в гамаке между двумя пальмами возле моря под палящим солнцем с ноутом на коленях и джусом в руках, причем обязательно в галстуке и в черном пиджаке), то получится среднестатистический юзер форума mql5.com, который склонен не доверять справке и делать 3 раза (что бы не сзглазить) NormalizeDouble над одним и тем же числом...


ЗЫ. больше чем уверен, **** пошел проверять, что будет если к числу три раза применить NormalizeDouble... и ещё по крайней мере человек надцать...

 
Kirill Belousov:
Мне интересно подробно.

Все сводится к попытке найти некоторую универсальную методику оценки каждой ТС с использованием уже известных и устоявшихся понятий как Фактор восстановления (ФВ), Прибыльность (П) и Качество сделок (КС), произведение которых вывело на понятие  Эффективность (Э) ТС:

Э = ФВ*КС*П, где

ФВ = Чистая прибыль (убыток)/Максимальную просадку;

П = % приббыльных сделок/% убыточных сделок;

КС = Средняя прбыль/Средний убыток., причем при ведении беспроигрышной торговли принимается КС =1, П=1 ввиду их неопределенности, что равносильно Э=ФВ и эти параметры не улучшают и не уменьшают Э, т.е, не поощряется подобный стиль торговли.

Сама по себе параметр Э, возможно, уже характеризует достаточно объективно особенности ТС, но, чтобы усилить роль чистой прибыли, ввел понятие Индекс (И) ТС, который получается умножением Э на Чистую прибыль (убыток) (ЧП), поскольку конечная цель торговли является чистая прибыль:

И = Э*ЧП

Думаю, индекс ТС позволит объективно оценивать как прибыльность, так и надежность и стабильность ТС, что позволит трейдеру вовремя распознавать правильность или ошибочность выбранной стратегии. На подобных соревнованиях выявим справедливость или несостоятельность этих утверждений. Пока, я думаю, Индекс расположил участников по справедливости. Время покажет. Каждый может изучить свой индекс и понять за счет чего он оказался выше или ниже и на что, ему конкретно, следует обращать внимание, чтобы его поднимать.

Как видим, 4 участника, пока, вырвались вперед, а 4 участника срочно должны принимать меры для спасения счета.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Все сводится к попытке найти некоторую универсальную методику оценки каждой ТС с использованием уже известных и устоявшихся понятий как Фактор восстановления (ФВ), Прибыльность (П) и Качество сделок (КС), произведение которых вывело на понятие  Эффективность (Э) ТС:

Э = ФВ*КС*П, где

ФВ = Чистая прибыль (убыток)/Максимальную просадку;

П = % приббыльных сделок/% убыточных сделок;

КС = Средняя прбыль/Средний убыток.

Сама по себе параметр Э, возможно, уже характеризует достаточно объективно особенности ТС, но, чтобы усилить роль чистой прибыли, ввел понятие Индекс (И) ТС, который получается умножением Э на Чистую прибыль (убыток) (ЧП), поскольку конечная цель торговли является чистая прибыль:

И = Э*ЧП

Думаю, индекс ТС позволит объективно оценивать как прибыльность, так и надежность и стабильность ТС, что позволит трейдеру вовремя распознавать правильность или ошибочность выбранной стратегии. На подобных соревнованиях выявим справедливость или несостоятельность этих утверждений. Пока, я думаю, Индекс расположил участников по справедливости. Время покажет. Каждый может изучить свой индекс и понять за счет чего он оказался выше или ниже и на что, ему конкретно, следует обращать внимание, чтобы его поднимать.

Спасибо. Подход понятен.


Я вижу по форуму, что Вы давно озадачились проблемой параметров системы.

Как бы вы назвали параметр = Реальная прибыль/Потенциальные потери

 
Kirill Belousov:

Спасибо. Подход понятен.


Я вижу по форуму, что Вы давно озадачились проблемой параметров системы.

Как бы вы назвали параметр = Реальная прибыль/Потенциальные потери

Это и есть ФВ или близкий к нему параметр. Но, он, в одиночку, не полностью характеризует ТС. Я занят поиском параметра, характеризующий стабильность ТС во времени, чтобы дополнить Индекс.
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