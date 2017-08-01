Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 106

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Олег avtomat:

Странны дела твои, господи...

;)))

Как оказалось, "форумчанин с ником Andrey Dik" является ещё и куратором этого конкурса  (стало известно это совсем недавно, инфо от устроителя)

А как же быть с вот этим:  "им просто такие предложили и сами они не писали" 

Так писали или не писали? думали или не думали? смыслы закладывали или не закладывали?

В общем, какой-то запутанный клубок...       ;)))


Олег, полно те Вам :)

Формулы все уместные правильные за исключением отсутствия нормализации ФВ перед подстановкой в формулу и всплывшей ошибки на сайте MQL. Вариант исправления я предложил и обосновал (кому не нравится цифра 20 можем поменять на 30). Запасной вариант - подставлять значение логарифма ФВ в формулу - не озвучивал его из-за боязни холивара и всяких неуместных ха-ха. Возражений с цифрами и расчетами на первый вариант никто не предложил (когда человек постарается обосновать и начнет все просчитывать для разных ситуаций, то большинство возражений сами снимутся).

Организаторы не обязаны быть сильны в математике. (Хотя желательно чтобы был кто-то для таких случаев, с кем можно говорить на языке математики). Виталий постепенно сам во всем разбирается. Когда будет способен в деталях отстаивать принятое решение и не реагировать на провокации - решение будет принято.

"Эффективность" - просто название номинации. Приз в этой номинации вручается при наборе максимального балла по такой-то формуле .... при таких-то условиях

Никаких запутанных клубков. Все более-менее ясно и идет своим чередом.

Все будет хорошо :)

 
У нас 11 участников ещё ни разу не взяли убытки,  прошла неделя.  
 
Yuriy Zaytsev:
У нас 11 участников ещё ни разу не взяли убытки,  прошла неделя.  

А 486.67 не смущает?


 
Vitaly Muzichenko:

А 486.67 не смущает?



если считать не по балансу, а по эквити, то у данного участника ФВ=0.40%/2.89%=0,1384083044982699

 
Vitaly Muzichenko:

А 486.67 не смущает?



Виталий, кажется я еще не подсветил вот в каком ракурсе (для меня очевидном, но возможно кому-то не понятном):

ФВ=0 на сайте при отсутствии убытков обкрадывает на 0,5 балла "безубыточников"

а ФВ очень большой (хотя бы у одного участника) обкрадывает всех остальных почти на 0,5 балла.

Потому что без нормализации их ФВ =2, 3, 5,10 после подстановки в формулу по сравнению с подстановкой ФВ=500 или другого огромного числа разве что в микроскоп можно разглядеть.

Но по сути, так ли сильно отличаются системы с ФВ=20 и ФВ=500, что одной присваивается всё, а другой почти ничего?


Хочется верить, что здравый смысл и немного математики в итоге победят :)

 
Sergey Gritsay:

если считать не по балансу, а по эквити, то у данного участника ФВ=0.40%/2.89%=0,1384083044982699

Олег предложил считать не проценты, а деньги, и у данного участника получилось 0.49

 
Kirill Belousov:

Виталий, кажется я еще не подсветил вот в каком ракурсе (для меня очевидном, но возможно кому-то не понятном):

ФВ=0 на сайте при отсутствии убытков обкрадывает на 0,5 балла "безубыточников"

а ФВ очень большой (хотя бы у одного участника) обкрадывает всех остальных почти на 0,5 балла.

Потому что без нормализации их ФВ =2, 3, 5,10 после подстановки в формулу по сравнению с подстановкой ФВ=500 или другого огромного числа разве что в микроскоп можно разглядеть.

Но по сути, так ли сильно отличаются системы с ФВ=20 и ФВ=500, что одной присваивается всё, а другой почти ничего?


Хочется верить, что здравый смысл и немного математики в итоге победят :)

Нужна просто правильная формула для расчёта ФВ, и по ней считать автономно, а не брать с сигналов нули

 
Vitaly Muzichenko:

Олег предложил считать не проценты, а деньги, и у данного участника получилось 0.49


по деньгам почти тоже самое получается 4,05/29.28=0,1383196721311475

 
Sergey Gritsay:

по деньгам почти тоже самое получается 4,05/29.28=0,1383196721311475

Я считал прирост по балансу

 
Vitaly Muzichenko:

Нужна просто правильная формула для расчёта ФВ, и по ней считать автономно, а не брать с сигналов нули

Не совсем верно.

На сайте правильно считается 486, например. Но при подстановки без нормализации таких ФВ в формулу описанные проблемы остаются.

Не знаю как еще объяснить, что имеющийся вариант формул заточен под "нормализованные" значения исходных данных, которые не имеют резких выбросов.

Вот просадка имеет пределы и с низу и с верху - там все ОК.

Прирост капитала тоже не бесконечен и на ровном месте 1000$ в 500 000$ не превращается из-за одной сделки.

С ФВ другая песня, как сами видите.


Я лично уверен, что внесением предложенных изменений мы никого не обидим и оценка будет более справедливой.

Соответственно и у участников появится стимул не удерживать случайно полученные ФВ=400, а не выпадая за рамки разумного максимума (например 20 или 30) начинать зарабатывать баллы и по двум другим составляющим.

Вот это получится реальное состязание трейдеров :)

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