Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 106
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Странны дела твои, господи...
;)))
Как оказалось, "форумчанин с ником Andrey Dik" является ещё и куратором этого конкурса (стало известно это совсем недавно, инфо от устроителя)
А как же быть с вот этим: "им просто такие предложили и сами они не писали"
Так писали или не писали? думали или не думали? смыслы закладывали или не закладывали?
В общем, какой-то запутанный клубок... ;)))
Олег, полно те Вам :)
Формулы все уместные правильные за исключением отсутствия нормализации ФВ перед подстановкой в формулу и всплывшей ошибки на сайте MQL. Вариант исправления я предложил и обосновал (кому не нравится цифра 20 можем поменять на 30). Запасной вариант - подставлять значение логарифма ФВ в формулу - не озвучивал его из-за боязни холивара и всяких неуместных ха-ха. Возражений с цифрами и расчетами на первый вариант никто не предложил (когда человек постарается обосновать и начнет все просчитывать для разных ситуаций, то большинство возражений сами снимутся).
Организаторы не обязаны быть сильны в математике. (Хотя желательно чтобы был кто-то для таких случаев, с кем можно говорить на языке математики). Виталий постепенно сам во всем разбирается. Когда будет способен в деталях отстаивать принятое решение и не реагировать на провокации - решение будет принято.
"Эффективность" - просто название номинации. Приз в этой номинации вручается при наборе максимального балла по такой-то формуле .... при таких-то условиях
Никаких запутанных клубков. Все более-менее ясно и идет своим чередом.
Все будет хорошо :)
У нас 11 участников ещё ни разу не взяли убытки, прошла неделя.
А 486.67 не смущает?
А 486.67 не смущает?
если считать не по балансу, а по эквити, то у данного участника ФВ=0.40%/2.89%=0,1384083044982699
А 486.67 не смущает?
Виталий, кажется я еще не подсветил вот в каком ракурсе (для меня очевидном, но возможно кому-то не понятном):
ФВ=0 на сайте при отсутствии убытков обкрадывает на 0,5 балла "безубыточников"
а ФВ очень большой (хотя бы у одного участника) обкрадывает всех остальных почти на 0,5 балла.
Потому что без нормализации их ФВ =2, 3, 5,10 после подстановки в формулу по сравнению с подстановкой ФВ=500 или другого огромного числа разве что в микроскоп можно разглядеть.
Но по сути, так ли сильно отличаются системы с ФВ=20 и ФВ=500, что одной присваивается всё, а другой почти ничего?
Хочется верить, что здравый смысл и немного математики в итоге победят :)
если считать не по балансу, а по эквити, то у данного участника ФВ=0.40%/2.89%=0,1384083044982699
Олег предложил считать не проценты, а деньги, и у данного участника получилось 0.49
Виталий, кажется я еще не подсветил вот в каком ракурсе (для меня очевидном, но возможно кому-то не понятном):
ФВ=0 на сайте при отсутствии убытков обкрадывает на 0,5 балла "безубыточников"
а ФВ очень большой (хотя бы у одного участника) обкрадывает всех остальных почти на 0,5 балла.
Потому что без нормализации их ФВ =2, 3, 5,10 после подстановки в формулу по сравнению с подстановкой ФВ=500 или другого огромного числа разве что в микроскоп можно разглядеть.
Но по сути, так ли сильно отличаются системы с ФВ=20 и ФВ=500, что одной присваивается всё, а другой почти ничего?
Хочется верить, что здравый смысл и немного математики в итоге победят :)
Нужна просто правильная формула для расчёта ФВ, и по ней считать автономно, а не брать с сигналов нули
Олег предложил считать не проценты, а деньги, и у данного участника получилось 0.49
по деньгам почти тоже самое получается 4,05/29.28=0,1383196721311475
по деньгам почти тоже самое получается 4,05/29.28=0,1383196721311475
Я считал прирост по балансу
Нужна просто правильная формула для расчёта ФВ, и по ней считать автономно, а не брать с сигналов нули
Не совсем верно.
На сайте правильно считается 486, например. Но при подстановки без нормализации таких ФВ в формулу описанные проблемы остаются.
Не знаю как еще объяснить, что имеющийся вариант формул заточен под "нормализованные" значения исходных данных, которые не имеют резких выбросов.
Вот просадка имеет пределы и с низу и с верху - там все ОК.
Прирост капитала тоже не бесконечен и на ровном месте 1000$ в 500 000$ не превращается из-за одной сделки.
С ФВ другая песня, как сами видите.
Я лично уверен, что внесением предложенных изменений мы никого не обидим и оценка будет более справедливой.
Соответственно и у участников появится стимул не удерживать случайно полученные ФВ=400, а не выпадая за рамки разумного максимума (например 20 или 30) начинать зарабатывать баллы и по двум другим составляющим.
Вот это получится реальное состязание трейдеров :)