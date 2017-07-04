Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 77

Новый комментарий
 
Технически. 
 
Yuriy Zaytsev:

Просто  Винипух не знал что ( США - Трамп) хочет дешевый доллар


Да не, долларйена выросла например. Доллар не подешевел. Это евра на Макроне подросла, фрексит потому что отменяется.
 
 
Yuriy Zaytsev:

2000 пунктов, обвал франка и массовые скамы.

К чему Вы это выложили?

 
Yuriy Zaytsev:
Да, это было эпично
 
Yuriy Zaytsev:

там совсем другое было.

фьюч по чифу отпустили "погулять", т.е. убрали лой...

 
Vitaly Muzichenko:

2000 пунктов, обвал франка и массовые скамы.

К чему Вы это выложили?

просто к тому что стопы лучше ставить а тейки не обязательно
 
Yuriy Zaytsev:

Юра, давай про день космонавтики. 
 
Yuriy Zaytsev:
просто к тому что стопы лучше ставить а тейки не обязательно
В таких ситуациях стопы не спасают, их вроде как и нет, что в действительности и произошло
 
Vitaly Muzichenko:
В таких ситуациях стопы не спасают, их вроде как и нет, что в действительности и произошло

++
1...707172737475767778798081828384...147
Новый комментарий