Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 77
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Просто Винипух не знал что ( США - Трамп) хочет дешевый доллар
Да не, долларйена выросла например. Доллар не подешевел. Это евра на Макроне подросла, фрексит потому что отменяется.
2000 пунктов, обвал франка и массовые скамы.
К чему Вы это выложили?
там совсем другое было.
фьюч по чифу отпустили "погулять", т.е. убрали лой...
2000 пунктов, обвал франка и массовые скамы.
К чему Вы это выложили?
Юра, давай про день космонавтики.
просто к тому что стопы лучше ставить а тейки не обязательно
В таких ситуациях стопы не спасают, их вроде как и нет, что в действительности и произошло
++