Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 32

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Server Muradasilov:
Vitaly Muzichenko ,Andrey Dik,Yuriy Zaytsev  - ну что ,эту сотку направляем на вторую номинацию ?
да он треплется
 
Server Muradasilov:
Vitaly Muzichenko ,Andrey Dik,Yuriy Zaytsev  - ну что ,эту сотку направляем на вторую номинацию ?
Petros Shatakhtsyan:

А кто тут организатор чемпионата ?

И кто увидел чемпионат без фонда ?  

Если откроете счет например в WebMoney, специальный WMZ кошелек, то за май месяц я могу перечислить $100  без каких либо условий.

Думаю что появятся последователи.

+ положительно смотрю

[ √ ] - ЗА

[   ] - против

[   ]  - воздержался

 

Файлы:
zdx4_sq7n._uyeyrgw.zip  15 kb
 
Server Muradasilov:
Vitaly Muzichenko ,Andrey Dik,Yuriy Zaytsev  - ну что ,эту сотку направляем на вторую номинацию ?
а для первой есть денежный при? если нет, то нужно поделить на две номинации, я думаю. 
 
Renat Akhtyamov:
да он треплется

Счёт на вебмане открыт ,ждём  
 
Andrey Dik:
а для первой есть денежный при? если нет, то нужно поделить на две номинации, я думаю. 

Денежного приза нет ,только кубок -  вопрос ,делить поровну ,или всё таки ,на новую номинацию чуть больше ?
 
Server Muradasilov:

Денежного приза нет ,только кубок -  вопрос ,делить поровну ,или всё таки ,на новую номинацию чуть больше ?

думаю поровну. номинации должны быть равноценны. значит и для второй номинации нужен кубок.
 

Ну если все так серьезно, то для двух номинаций поровну.

[ √ ] -Две номинации , приз поровну

[   ] - Одна номинация

 
Andrey Dik:

думаю поровну. номинации должны быть равноценны. значит и для второй номинации нужен кубок.

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Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае

Yuriy Zaytsev, 2017.04.09 10:33

Ну если все так серьезно, то для двух номинаций поровну.

[ √ ] -Две номинации , приз поровну

[   ] - Одна номинация


Хорошо ,буду два кубка брать ,и спонсорские деньги пополам 
 
Server Muradasilov:


Хорошо ,буду два кубка брать ,и спонсорские деньги пополам 

реальный кубок?!
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