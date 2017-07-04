Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 32
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Vitaly Muzichenko ,Andrey Dik,Yuriy Zaytsev - ну что ,эту сотку направляем на вторую номинацию ?
Vitaly Muzichenko ,Andrey Dik,Yuriy Zaytsev - ну что ,эту сотку направляем на вторую номинацию ?
А кто тут организатор чемпионата ?
И кто увидел чемпионат без фонда ?
Если откроете счет например в WebMoney, специальный WMZ кошелек, то за май месяц я могу перечислить $100 без каких либо условий.
Думаю что появятся последователи.
+ положительно смотрю
[ √ ] - ЗА
[ ] - против
[ ] - воздержался
Vitaly Muzichenko ,Andrey Dik,Yuriy Zaytsev - ну что ,эту сотку направляем на вторую номинацию ?
да он треплется
Счёт на вебмане открыт ,ждём
а для первой есть денежный при? если нет, то нужно поделить на две номинации, я думаю.
Денежного приза нет ,только кубок - вопрос ,делить поровну ,или всё таки ,на новую номинацию чуть больше ?
Денежного приза нет ,только кубок - вопрос ,делить поровну ,или всё таки ,на новую номинацию чуть больше ?
думаю поровну. номинации должны быть равноценны. значит и для второй номинации нужен кубок.
Ну если все так серьезно, то для двух номинаций поровну.
[ √ ] -Две номинации , приз поровну
[ ] - Одна номинация
думаю поровну. номинации должны быть равноценны. значит и для второй номинации нужен кубок.
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Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае
Yuriy Zaytsev, 2017.04.09 10:33
Ну если все так серьезно, то для двух номинаций поровну.
[ √ ] -Две номинации , приз поровну
[ ] - Одна номинация
реальный кубок?!