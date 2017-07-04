Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 24

Новый комментарий
 
Yuriy Zaytsev:
А это  хорошая идея и тогда будут не лотами играть , а стараться торговать ровней, без сильных рисков.

Юра не забудь про английскую часть ,там тоже желающие были 
 
Alexey Kozitsyn:

Приоритет №1 имеет итоговая сумма показателя Процент прибыли;

Приоритет №2 имеет итоговая сумма показателя Процент максимальной относительной просадки;

Приоритет №3 имеет итоговая сумма показателя Профит-фактор;

1. Формулы расчета показателей:

Процент прибыли (%) Percent Profit = Total Net Profit / Initial Deposit х 100 (%),

где:

Initial Deposit – начальный депозит;

Total Net Profit – чистая прибыль, показывает разницу между общей прибылью и общим убытком;

Total Net Profit = Gross Рrofit - Gross Loss, где  Gross Profit – общая прибыль, сумма прибыли всех прибыльных сделок;  Gross Loss – общий убыток, сумма убытков всех убыточных сделок. 

Если честно, сложновато и не охота. Тут, по хорошему, нужно писать скрипт:)

ПС: хотя, там делают просто через детализированный отчет в терминале.


Существует показатель "фактор восстановления", который включает в себя уже просадку и прибыль.

Его можно взять вместо трех приоритетов. А еще я бы использовал количество сделок за период.

Можно получить очень хороший результат на максимальных объемах и четырех пяти сделок за месяц. Но этот результат будет сомнителен в плане везения. Но чем больше сделок, тем реальнее статистика и уходит фактор везения.

Я бы взял за приоритет количество сделок помножить на фактор восстановления, ну можно еще шарпа включить...

 
Oleg Tsarkov:


Существует показатель "фактор восстановления", который включает в себя уже просадку и прибыль.

Его можно взять вместо трех приоритетов. А еще я бы использовал количество сделок за период.

Можно получить очень хороший результат на максимальных объемах и четырех пяти сделок за месяц. Но этот результат будет сомнителен в плане везения. Но чем больше сделок, тем реальнее статистика и уходит фактор везения.

Я бы взял за приоритет количество сделок помножить на фактор восстановления, ну можно еще шарпа включить...

Количество сделок говорите)
 
Vitaly Muzichenko:
Количество сделок говорите)

А вы верите в редкий, но меткий сигнал? А как проверить качество этого сигнала?
 
Renat Akhtyamov 2017.04.06 19:07   RU
Roman Shiredchenko:


Почему ТАКАЯ дискриминация к чертовой дюжине?

И,ИМХО, уже, демо - лажа. 

Там и котировки и их скорость и все остальное...

13-ый я забил, на май




Ренат ,  добро пожаловать в майский чемпионат под 13-й номер!

... ОТЛИЧНО!  МТ5 наращивает темпы,   не понимаю тех  - кто до сих пор сидит  в умирающей 4-ке

Всех кто участвовал в Апреле  - переходят на май. Кто будет в мае автоматом но по желанию в следующий за маем чемпионат ...

Мониторинг в  Мае планируется аналогичный  http://mvs.hol.es/Monitoring/   для мая планируется другая ссылка.

Trading Championship   May

Необходимо открыть счет на сервере   MetaQuotes-Demo ,  Депозит 10000$  плечо 100  , торговать можно на платформе  мт5 ( хедж/нетинг) или мт4.  Зарегистрировать как сигнал, и запостить заявку в данную тему.

Заявку можно оформить следующим образом. Но  можно в более свободной формю.  ВАЖНО , не начинайте торговать раньше 01.05.2017

 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282872   

Пользователь должен быть верифицирован,  что бы исключить дублирующие ники.  Начало 01.05.2017 - завершение 02.06.2017 

Нет каких либо иных ограничений. 

     Победитель определяется  по максимальному  эквити  в пятницу 02.06.2017  после завершения торговой сессии.

Можно регистрировать прямо сейчас, для терминалов MT4  РЕШЕНА проблема с задержками котировок.

Trading Championship  english  https://www.mql5.com/en/forum/188046

№  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников  , не подписывайтесь  - высокий риск /  Monitoring of participants , please not subscribe - high Risk
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5  Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5  
 3Evgeny Belyaev MetaTrader 4
 
 4Alexey Volchanskiy
   
 5

Denis Chugrin

   
 6

Alexander Ivanov

   
 7

Vladimir Zubov

 MetaTrader 4  
 8

Serhii Shevchuk

   
 9Vitaly Muzichenko MetaTrader 4  
 10

Vladimir Gorbachev

   
 11Vladislav Andruschenko   
 12Veniamin Skrepkov   
 13  Renat Akhtyamov   попросил записать сюда, размочили пустоту
 14Igor Volodin   
 15Andrey Dik MetaTrader 5
 
 16Alexandr Saprykin MetaTrader 4
 
 17Igor Volodin MetaTrader 5
 
 18Vyacheslav Kornev MetaTrader 4
 
 19Sergey Gritsay MetaTrader 5
 
 20Vladimir Zubov MetaTrader 4
 
 21Mikhail Goryunov MetaTrader 4
 
 22Alexey Kozitsyn MetaTrader 5
 
 23Vladimir Lekhovitser MetaTrader 4
 
 24
Yury Kirillov MetaTrader 5
 
 25
Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4
 
 26Vladimir Pastushak MetaTrader 4
 
 27Igor Rybakov MetaTrader 4
 
 28Gennady Sergienko MetaTrader 4
 
 29Alexander Ivanov MetaTrader 5
 
 30Uladzimir Kirychenka MetaTrader 4
 
 31 Aleksey Vakhrushev
 MetaTrader 4
 
 32Ziheng Zhuang
 MetaTrader 4
 
 33

Vladimir Gorbachev

 MetaTrader 4
 
 34Sergey Don
 MetaTrader 4

 
 35Vladislav Andruschenko
 MetaTrader 5

 
 36Alexander Laur
 MetaTrader 5 

 
 37Natalya Kostenko MetaTrader 4  
 
 38 Aleksey Vakhrushev ?  
 39Oleg Tsarkov
 MetaTrader 5
 https://www.mql5.com/ru/signals/287900 
Sparring Demo-account MQ
Sparring Demo-account MQ
  • view.new10.top
Конкурс на демо-счетах MetaQuotes №1 Старт: 27.03.2017 - Финиш: 28.04.2017 Регистрация до: 10.04.2017 Правила на этот период: 1. Открыть демо-счёт на сервере 2. Начальный депозит: $10 000. Плечо 1:100 3. Зарегистрировать сигнал...
 

Вот такой рейтинг получился по бальной системе

Участник Средства балы Баланс балы Прирост баллы Просадка балы К.Шарпа балы П.факт. балы Загр.деп. балы итоговый бал
1 projectAlbion 16030,28 24 16030,28 22 60,30% 22 3,44% 23 0,84 23 55,13 20 99,87% 9 143
2 server 15101,93 23 17410,91 23 74,11% 23 23,14% 7 0,78 22 n/a 23 93,17% 10 131
3 signalMT4 14321,08 21 14321,08 20 43,21% 20 11,82% 16 0,46 19 2,76 14 51,14% 17 127
4 granata25 11506,98 20 11506,98 17 15,07% 17 12,31% 15 0,72 21 7,24 19 62,99% 14 123
5 Vladon 10471,16 18 11519,82 18 15,20% 18 14,32% 12 0,42 18 6,13 16 42,62% 18 118
6 KirillovYV 9518,13 6 10310,79 11 3,11% 11 9,69% 19 0,9 24 n/a 24 18,28% 23 118
7 YuraZ 14405,88 22 15548,58 21 55,49% 21 19,85% 9 0,38 17 6,94 18 100,09% 8 116
8 Vigor 20266,65 25 17663,14 24 76,63% 24 40,46% 5 0,34 14 2,51 13 131,40% 5 110
9 genino 9774,1 10 10000 10 0,00% 10 2,96% 24 0 9 n/a 21 6,68% 25 109
10 papaklass 9911,93 13 10537,9 13 5,38% 13 22,18% 8 2,43 25 n/a 25 92,17% 11 108
11 SAASA_IVANOV 10208,84 15 18585,84 25 85,86% 25 51,50% 3 0,37 16 6,52 17 133,56% 4 105
12 sergey1294 9860,13 12 11158,6 15 11,59% 15 13,09% 13 0,35 15 4,06 15 103,78% 7 92
13 Sadukey 5396,85 1 11950,84 19 19,51% 19 68,53% 2 0,53 20 n/a 22 197,72% 2 85
14 fxmeter 9939,8 14 9995,2 9 -0,05% 9 10,78% 17 0 10 0 1 17,94% 24 84
15 ATS_CIS 10304,27 16 10343,26 12 3,43% 12 15,71% 10 0,08 11 1,28 10 86,04% 12 83
16 VOLDEMAR 10408,99 17 9662,63 6 -3,37% 6 7,13% 20 -0,11 7 0,58 6 30,06% 21 83
17 Kino 11412,61 19 11412,61 16 14,13% 16 49,92% 4 0,1 12 1,45 11 188,78% 3 81
18 joo 9790 11 9790 7 -2,10% 7 2,90% 25 -0,44 1 0,28 4 56,34% 16 71
19 xbody13 9321,46 5 10926,16 14 9,26% 14 25,71% 6 0,25 13 1,96 12 124,39% 6 70
20 Tapochun 9609,65 8 9609,65 5 -3,90% 5 5,76% 21 -0,2 4 0,6 7 34,87% 20 70
21 yosuf 8737,43 3 9812,14 8 -1,88% 8 12,39% 14 -0,29 3 0,25 3 23,40% 22 61
22 Slava_kornev55 9548,82 7 9548,82 4 -4,51% 4 5,71% 22 -0,34 2 0,01 2 38,24% 19 60
23 digimax 9040,24 4 9312,59 2 -6,87% 2 10,18% 18 -0,13 5 0,66 9 61,40% 15 55
24 Vagit 9625,85 9 9390,73 3 -6,09% 3 14,99% 11 -0,12 6 0,63 8 63,58% 13 53
25 svalex 6036,45 2 6779,17 1 -32,21% 1 76,51% 1 -0,06 8 0,47 5 293,71% 1 19
 
Sergey Gritsay:

Вот такой рейтинг получился по бальной системе

Участник Средства балы Баланс балы Прирост баллы Просадка балы К.Шарпа балы П.факт. балы Загр.деп. балы итоговый бал
1 projectAlbion 16030,28 24 16030,28 22 60,30% 22 3,44% 23 0,84 23 55,13 20 99,87% 9 143
2 server 15101,93 23 17410,91 23 74,11% 23 23,14% 7 0,78 22 n/a 23 93,17% 10 131
3 signalMT4 14321,08 21 14321,08 20 43,21% 20 11,82% 16 0,46 19 2,76 14 51,14% 17 127
4 granata25 11506,98 20 11506,98 17 15,07% 17 12,31% 15 0,72 21 7,24 19 62,99% 14 123
5 Vladon 10471,16 18 11519,82 18 15,20% 18 14,32% 12 0,42 18 6,13 16 42,62% 18 118
6 KirillovYV 9518,13 6 10310,79 11 3,11% 11 9,69% 19 0,9 24 n/a 24 18,28% 23 118
7 YuraZ 14405,88 22 15548,58 21 55,49% 21 19,85% 9 0,38 17 6,94 18 100,09% 8 116
8 Vigor 20266,65 25 17663,14 24 76,63% 24 40,46% 5 0,34 14 2,51 13 131,40% 5 110
9 genino 9774,1 10 10000 10 0,00% 10 2,96% 24 0 9 n/a 21 6,68% 25 109
10 papaklass 9911,93 13 10537,9 13 5,38% 13 22,18% 8 2,43 25 n/a 25 92,17% 11 108
11 SAASA_IVANOV 10208,84 15 18585,84 25 85,86% 25 51,50% 3 0,37 16 6,52 17 133,56% 4 105
12 sergey1294 9860,13 12 11158,6 15 11,59% 15 13,09% 13 0,35 15 4,06 15 103,78% 7 92
13 Sadukey 5396,85 1 11950,84 19 19,51% 19 68,53% 2 0,53 20 n/a 22 197,72% 2 85
14 fxmeter 9939,8 14 9995,2 9 -0,05% 9 10,78% 17 0 10 0 1 17,94% 24 84
15 ATS_CIS 10304,27 16 10343,26 12 3,43% 12 15,71% 10 0,08 11 1,28 10 86,04% 12 83
16 VOLDEMAR 10408,99 17 9662,63 6 -3,37% 6 7,13% 20 -0,11 7 0,58 6 30,06% 21 83
17 Kino 11412,61 19 11412,61 16 14,13% 16 49,92% 4 0,1 12 1,45 11 188,78% 3 81
18 joo 9790 11 9790 7 -2,10% 7 2,90% 25 -0,44 1 0,28 4 56,34% 16 71
19 xbody13 9321,46 5 10926,16 14 9,26% 14 25,71% 6 0,25 13 1,96 12 124,39% 6 70
20 Tapochun 9609,65 8 9609,65 5 -3,90% 5 5,76% 21 -0,2 4 0,6 7 34,87% 20 70
21 yosuf 8737,43 3 9812,14 8 -1,88% 8 12,39% 14 -0,29 3 0,25 3 23,40% 22 61
22 Slava_kornev55 9548,82 7 9548,82 4 -4,51% 4 5,71% 22 -0,34 2 0,01 2 38,24% 19 60
23 digimax 9040,24 4 9312,59 2 -6,87% 2 10,18% 18 -0,13 5 0,66 9 61,40% 15 55
24 Vagit 9625,85 9 9390,73 3 -6,09% 3 14,99% 11 -0,12 6 0,63 8 63,58% 13 53
25 svalex 6036,45 2 6779,17 1 -32,21% 1 76,51% 1 -0,06 8 0,47 5 293,71% 1 19
Ого..... Я кстати на май тоже на мт5 хочу. 
 
И я на май на МТ4
 
Sergey Gritsay:

Вот такой рейтинг получился по бальной системе

В общем всё верно. Но бал правильнее считать не простым присваиванием по месту, а путём расчета относительно мин/мах всех участников.

Пример: 4 участника, эквити 10000, 8000, 2000, 0 соответственно. По бальной системе как у Вас получаться балы 4, 3, 2, 1.

На мой взгляд нужно считать не относительно порядкового номера критерия. а относительно абсолютного значения критерия,так мы получим:

Расстояние 10000-0=10000;

10000/10000=1.0

8000/10000=0.8

2000/10000=0.2

0/10000=0.0

Получается совсем другая картина, так учитывается расстояния участников относительно макс/мин среди всех участников. И так по каждому критерию.

Дополнительно можно ввести коэффициенты важности критериев, на которые нужно умножить полученный бал.

Кроме того, некоторые критерии не должны участвовать в расчете рейтинга, так как дублируют по смыслу другие критерии, их нужно показывать в таблице только как информационный показатель для визуальной оценки, а не как определяющий критерий в формировании рейтинга.

Такой расчет рейтинга я предлагал для ЧАО, могу на этих выходных сделать таблицу нынешнего соревнования, как она будет выглядеть. Если кому интересно, конечно. 

 

Пример 1:

Пример 2:


Смотрим последний столбец, зелёный - наилучший, красный - наихудший. В зависимости от коэффициента параметров картина может кардинально изменится.

Вообще ProjectAlbion показывает замечательные результаты, прирост баланса сочетается с низкими просадками.

Примечание: В таблице критерий просадка должен браться из значений сигнала как максимальное за все время. А текущая просадка может быть использована как визуальный индикатор без участия в формировании рейтинга. Тоже самое и значение текущего эквити, только как показатель для информации.

Как то так. (таблица как пример расчета, не является окончательным предложением по назначению критериев расчета рейтинга). Соответственно нужно ещё определится о важности критериев и назначить для них соответствующий коэффициент.

ЗЫ. получилось быстрее, чем предполагал.
1...171819202122232425262728293031...147
Новый комментарий