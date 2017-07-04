Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 24
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А это хорошая идея и тогда будут не лотами играть , а стараться торговать ровней, без сильных рисков.
Юра не забудь про английскую часть ,там тоже желающие были
Приоритет №1 имеет итоговая сумма показателя Процент прибыли;
Приоритет №2 имеет итоговая сумма показателя Процент максимальной относительной просадки;
Приоритет №3 имеет итоговая сумма показателя Профит-фактор;
1. Формулы расчета показателей:
Процент прибыли (%) Percent Profit = Total Net Profit / Initial Deposit х 100 (%),
где:
Initial Deposit – начальный депозит;
Total Net Profit – чистая прибыль, показывает разницу между общей прибылью и общим убытком;
Total Net Profit = Gross Рrofit - Gross Loss, где Gross Profit – общая прибыль, сумма прибыли всех прибыльных сделок; Gross Loss – общий убыток, сумма убытков всех убыточных сделок.
Если честно, сложновато и не охота. Тут, по хорошему, нужно писать скрипт:)
ПС: хотя, там делают просто через детализированный отчет в терминале.
Существует показатель "фактор восстановления", который включает в себя уже просадку и прибыль.
Его можно взять вместо трех приоритетов. А еще я бы использовал количество сделок за период.
Можно получить очень хороший результат на максимальных объемах и четырех пяти сделок за месяц. Но этот результат будет сомнителен в плане везения. Но чем больше сделок, тем реальнее статистика и уходит фактор везения.
Я бы взял за приоритет количество сделок помножить на фактор восстановления, ну можно еще шарпа включить...
Существует показатель "фактор восстановления", который включает в себя уже просадку и прибыль.
Его можно взять вместо трех приоритетов. А еще я бы использовал количество сделок за период.
Можно получить очень хороший результат на максимальных объемах и четырех пяти сделок за месяц. Но этот результат будет сомнителен в плане везения. Но чем больше сделок, тем реальнее статистика и уходит фактор везения.
Я бы взял за приоритет количество сделок помножить на фактор восстановления, ну можно еще шарпа включить...
Количество сделок говорите)
А вы верите в редкий, но меткий сигнал? А как проверить качество этого сигнала?
Почему ТАКАЯ дискриминация к чертовой дюжине?
И,ИМХО, уже, демо - лажа.
Там и котировки и их скорость и все остальное...
Ренат , добро пожаловать в майский чемпионат под 13-й номер!
... ОТЛИЧНО! МТ5 наращивает темпы, не понимаю тех - кто до сих пор сидит в умирающей 4-ке
Всех кто участвовал в Апреле - переходят на май. Кто будет в мае автоматом но по желанию в следующий за маем чемпионат ...
Мониторинг в Мае планируется аналогичный http://mvs.hol.es/Monitoring/ для мая планируется другая ссылка.
Trading Championship May
Необходимо открыть счет на сервере MetaQuotes-Demo , Депозит 10000$ плечо 100 , торговать можно на платформе мт5 ( хедж/нетинг) или мт4. Зарегистрировать как сигнал, и запостить заявку в данную тему.
Заявку можно оформить следующим образом. Но можно в более свободной формю. ВАЖНО , не начинайте торговать раньше 01.05.2017
Пользователь должен быть верифицирован, что бы исключить дублирующие ники. Начало 01.05.2017 - завершение 02.06.2017
Нет каких либо иных ограничений.
Победитель определяется по максимальному эквити в пятницу 02.06.2017 после завершения торговой сессии.Можно регистрировать прямо сейчас, для терминалов MT4 РЕШЕНА проблема с задержками котировок.
Trading Championship english https://www.mql5.com/en/forum/188046
Denis Chugrin
Alexander Ivanov
Vladimir Zubov
Serhii Shevchuk
Vladimir Gorbachev
Vladimir Gorbachev
Вот такой рейтинг получился по бальной системе
Вот такой рейтинг получился по бальной системе
Вот такой рейтинг получился по бальной системе
В общем всё верно. Но бал правильнее считать не простым присваиванием по месту, а путём расчета относительно мин/мах всех участников.
Пример: 4 участника, эквити 10000, 8000, 2000, 0 соответственно. По бальной системе как у Вас получаться балы 4, 3, 2, 1.
На мой взгляд нужно считать не относительно порядкового номера критерия. а относительно абсолютного значения критерия,так мы получим:
Расстояние 10000-0=10000;
10000/10000=1.0
8000/10000=0.8
2000/10000=0.2
0/10000=0.0
Получается совсем другая картина, так учитывается расстояния участников относительно макс/мин среди всех участников. И так по каждому критерию.
Дополнительно можно ввести коэффициенты важности критериев, на которые нужно умножить полученный бал.
Кроме того, некоторые критерии не должны участвовать в расчете рейтинга, так как дублируют по смыслу другие критерии, их нужно показывать в таблице только как информационный показатель для визуальной оценки, а не как определяющий критерий в формировании рейтинга.
Такой расчет рейтинга я предлагал для ЧАО, могу на этих выходных сделать таблицу нынешнего соревнования, как она будет выглядеть. Если кому интересно, конечно.
Пример 1:
Пример 2:
Смотрим последний столбец, зелёный - наилучший, красный - наихудший. В зависимости от коэффициента параметров картина может кардинально изменится.
Вообще ProjectAlbion показывает замечательные результаты, прирост баланса сочетается с низкими просадками.
Примечание: В таблице критерий просадка должен браться из значений сигнала как максимальное за все время. А текущая просадка может быть использована как визуальный индикатор без участия в формировании рейтинга. Тоже самое и значение текущего эквити, только как показатель для информации.
Как то так. (таблица как пример расчета, не является окончательным предложением по назначению критериев расчета рейтинга). Соответственно нужно ещё определится о важности критериев и назначить для них соответствующий коэффициент.ЗЫ. получилось быстрее, чем предполагал.