Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 105

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Yuriy Zaytsev:

Опс!!! не в четверг разве???  !!! опс стопы !!! срочно  и убрать нахер тейки!

)))

Юра, спокойно. Первое решение всегда обдуманное. Второе - не всегда.

[Удален]  

Совы на взлёт :-)

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mmmoguschiy-new:

пэйролы всегда по пятницам, акстись ))) завтра пятница, сеня


Вчера была среда, сегодня понедельник ?


 
mmmoguschiy-new:
ребят, ну несерьезно - лаг в примерно 10 секунд с реалом. да при таком раскладе я вам и лямон процентов накошу. но не буду.

з.ы. а потом еще удивляются почему всякие Володины по косарю процентов клепают...

з.ы.з.ы. нужен хотя бы центовик, но реал!!!

з.ы.з.ы.з.ы. торгую пока двумя трейдами. мош больше и не буду ничего открывать. это будет приближено к реальности. точнее по сути реальность как таковая


Мне даже приятно, что мой косарь процентов считают недостижимым при честной торговле )

У меня прошлый и текущий счет на Mt5, никаких задержек нет. Как дело обстоит в Mt4 - не знаю

 
Yuriy Zaytsev:

одно дело стучать лысиной по паркету - случайно папав в тренд на новости! 

Ну может не случайно, может перед нами специалист экстра класса. Просто стесняется и говорит, что он всего лишь лагами пользуется.
 

Стоит-ли регистрироваться на демо-счете, когда без всяких причин, при наличии множества открытых позиций на БАЙ, вдруг к середине апреля выясняется, что к терминалу нет доступа по предоставленным, при открытии счета, логину и паролю:

Логин: 17652332
Рамз (пароль): m8uceii
Инвестор: vfu6epo

Нет смысла участвовать при такой организации конкурса.

 

в общем надеюсь на лучшее но наших роботов может повыносить если вдруг брокеры на выборах во Франции изменят торговые условия ))

Альпари просит вас торговать более осмотрительно в период с 2 по 5 мая 2017 года и оставляет за собой право внести некоторые изменения в торговые условия, такие как увеличение маржинальных требований, уровней Limit & Stop Levels, спреда. Также возможен перевод ряда инструментов в режим Close Only.Источник: «Возможное изменение торговых условий в период с 2 по 5 мая»

о подобном сообщили и другие брокеры

Возможное изменение торговых условий в период с 2 по 5 мая
Возможное изменение торговых условий в период с 2 по 5 мая
  • www.alpari.ru
Возможное изменение торговых условий в период с 2 по 5 мая
 
mmmoguschiy-new:



Данила узбагойся :)  ,с  МТ4  понятно по мониторингу сигнала твоего сигнала , сделки меньше минуты ,секунды . А вот на мониторингах  МТ5 сигналов, почему то не пишется время закрытия ордера ,хз как проверить  
 

mmmoguschiy-new  принят в жюри конкурса   

Данила ,твои предложения ,по накрутке ?

 
mmmoguschiy-new:

зачем мне это? ))) я про журение )))

предложения? я ш выше писал... лимитные ордера минимум 5 пуков от текущей цены - бОльшая часть хни отпадёт махом.

ну и время удержания сделки можно конечно ввести. но это некорректно

Почему не корректно ? ,на МТ4 мониторинге видно и открытие ,и закрытие ордера по времени ,на МТ5 судя по всему не проверить на время удержания ,не показывают время закрытия 
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