Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 105
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Опс!!! не в четверг разве??? !!! опс стопы !!! срочно и убрать нахер тейки!
)))
Юра, спокойно. Первое решение всегда обдуманное. Второе - не всегда.
Совы на взлёт :-)
пэйролы всегда по пятницам, акстись ))) завтра пятница, сеня
Вчера была среда, сегодня понедельник ?
ребят, ну несерьезно - лаг в примерно 10 секунд с реалом. да при таком раскладе я вам и лямон процентов накошу. но не буду.
з.ы. а потом еще удивляются почему всякие Володины по косарю процентов клепают...
з.ы.з.ы. нужен хотя бы центовик, но реал!!!
з.ы.з.ы.з.ы. торгую пока двумя трейдами. мош больше и не буду ничего открывать. это будет приближено к реальности. точнее по сути реальность как таковая
Мне даже приятно, что мой косарь процентов считают недостижимым при честной торговле )
У меня прошлый и текущий счет на Mt5, никаких задержек нет. Как дело обстоит в Mt4 - не знаю
одно дело стучать лысиной по паркету - случайно папав в тренд на новости!
Стоит-ли регистрироваться на демо-счете, когда без всяких причин, при наличии множества открытых позиций на БАЙ, вдруг к середине апреля выясняется, что к терминалу нет доступа по предоставленным, при открытии счета, логину и паролю:
Нет смысла участвовать при такой организации конкурса.
в общем надеюсь на лучшее но наших роботов может повыносить если вдруг брокеры на выборах во Франции изменят торговые условия ))
о подобном сообщили и другие брокеры
Данила узбагойся :) ,с МТ4 понятно по мониторингу сигнала твоего сигнала , сделки меньше минуты ,секунды . А вот на мониторингах МТ5 сигналов, почему то не пишется время закрытия ордера ,хз как проверить
mmmoguschiy-new принят в жюри конкурса
Данила ,твои предложения ,по накрутке ?
зачем мне это? ))) я про журение )))
предложения? я ш выше писал... лимитные ордера минимум 5 пуков от текущей цены - бОльшая часть хни отпадёт махом.
ну и время удержания сделки можно конечно ввести. но это некорректно
Почему не корректно ? ,на МТ4 мониторинге видно и открытие ,и закрытие ордера по времени ,на МТ5 судя по всему не проверить на время удержания ,не показывают время закрытия