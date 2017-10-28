Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 68

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Petros Shatakhtsyan:

Как только начнёте на форексе выиграть, страх сразу пройдет !

участвуйте в соревновании, может быть подобреете...
 
Andrey Dik:

участвуйте в соревновании, может быть подобреете...


А зачем тратить время на Демо счете. Я уже лет 5 не участвую на таких соревнованиях. Случайностей много.

Тот который будет занимать первое место, как правило депозит увеличивает примерно 20-30 раз.

 
Petros Shatakhtsyan:


А зачем тратить время на Демо счете. Я уже лет 5 не участвую на таких соревнованиях. Случайностей много.

Тот который будет занимать первое место, как правило депозит увеличивает примерно 20-30 раз.


нудный Вы какой то... на соревнование времени нет, а на мою скромную персону есть... 
 
Andrey Dik:

нудный Вы какой то... на соревнование времени нет, а на мою скромную персону есть... 


Надо уметь прибыльно торговать, а не показывать уродливые рожи. Вам повезло, что сегодня 1 апреля.

А кто занимается соревнованием, желаю всем удачи и больших профитов.

 
Petros Shatakhtsyan:


Надо уметь прибыльно торговать, а не показывать уродливые рожи. Вам повезло, что сегодня 1 апреля.

А кто занимается соревнованием, желаю всем удачи и больших профитов.

Ну так а че же не показываете прибыльную торговлю?! Или только языком умеете по*издеть?

Не портите мне настроение, иначе я стану злым и неприятным в общении.

 
Andrey Dik:

Ну так а че же не показываете прибыльную торговлю?! Или только языком умеете по*издеть?

Не портите мне настроение, иначе я стану злым и неприятным в общении.


Надо ходить с открытыми глазами. Сразу видно что у вас настроение в критическом состоянии.  А что случилось  ?

С таким настроением торговать нельзя.

 
Petros Shatakhtsyan:


Надо ходить с открытыми глазами. Сразу видно что у вас настроение в критическом состоянии.  А что случилось  ?

С таким настроением торговать нельзя.

Вам заняться больше нечем что ли? Чего Вы от меня хотите? Говорите прямо.

Если Вы так шутите сегодня - то у Вас получается хреново.

 
Petros Shatakhtsyan:


А зачем тратить время на Демо счете. Я уже лет 5 не участвую на таких соревнованиях. Случайностей много.

Тот который будет занимать первое место, как правило депозит увеличивает примерно 20-30 раз.


А вам кто мешает увеличить депозит в 20-30 раз?
 
Petros Shatakhtsyan:


А зачем тратить время на Демо счете. Я уже лет 5 не участвую на таких соревнованиях. Случайностей много.

Тот который будет занимать первое место, как правило депозит увеличивает примерно 20-30 раз.


Прям сразу торговать расхотелось. Конец предрешен.

 

Прошла первая неделя , наметились лидеры




http://mvs.hol.es/Monitoring/

Trading Championship  english  https://www.mql5.com/en/forum/188046

№  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников  , не подписывайтесь  - высокий риск /  Monitoring of participants , please not subscribe - high Risk
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282893
 Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282872   
 3Evgeny Belyaev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283098 
 4Andrey Dik MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283433 
 5Alexandr Saprykin MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283235 
 6Igor Volodin MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283177 
 7Vyacheslav Kornev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283374 
 8Vitaly Muzichenko MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283585 
 9Sergey Gritsay MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283501 
 10Vladimir Zubov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283717 
 11Mikhail Goryunov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283875 
 12Alexey Kozitsyn MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283831 
 13Сюда никого не пишем    "чёртова дюжина"
 14Vladimir Lekhovitser MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283817 
 15Yury Kirillov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/284719 
 16Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284129 
 17Vladimir Pastushak MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284524 
 18Igor Rybakov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284448 
 19Gennady Sergienko MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284682 
 20Alexander Ivanov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/284321 
 21Uladzimir Kirychenka MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/285031 
 22
 
  
 23 Aleksey Vakhrushev
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/285259 
 24Ziheng Zhuang
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/285736 
 25

Vladimir Gorbachev

 MetaTrader 4  


8   участников торгует на mt5 , 15  участников торгует на мт4

Sparring Demo-account MQL
Sparring Demo-account MQL
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Конкурс на демо-счетах MetaQuotes Старт 27.03.2017 - завершение 28.04.2017 Правила на этот период: 1. Открыть демо-счёт на сервере 2. Начальный депозит: $10 000. Плечо 1:100 3. Зарегистрировать сигнал Forts инструменты (MOEX) - запрещены! В конкурсе участвуют платформы: MetaTrader 4 и MetaTrader 5 Мониторинг участников:  1   2   3   4   5 ...
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