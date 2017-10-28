Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 68
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Как только начнёте на форексе выиграть, страх сразу пройдет !
участвуйте в соревновании, может быть подобреете...
участвуйте в соревновании, может быть подобреете...
А зачем тратить время на Демо счете. Я уже лет 5 не участвую на таких соревнованиях. Случайностей много.
Тот который будет занимать первое место, как правило депозит увеличивает примерно 20-30 раз.
А зачем тратить время на Демо счете. Я уже лет 5 не участвую на таких соревнованиях. Случайностей много.
Тот который будет занимать первое место, как правило депозит увеличивает примерно 20-30 раз.
нудный Вы какой то... на соревнование времени нет, а на мою скромную персону есть...
нудный Вы какой то... на соревнование времени нет, а на мою скромную персону есть...
Надо уметь прибыльно торговать, а не показывать уродливые рожи. Вам повезло, что сегодня 1 апреля.
А кто занимается соревнованием, желаю всем удачи и больших профитов.
Надо уметь прибыльно торговать, а не показывать уродливые рожи. Вам повезло, что сегодня 1 апреля.
А кто занимается соревнованием, желаю всем удачи и больших профитов.
Ну так а че же не показываете прибыльную торговлю?! Или только языком умеете по*издеть?
Не портите мне настроение, иначе я стану злым и неприятным в общении.
Ну так а че же не показываете прибыльную торговлю?! Или только языком умеете по*издеть?
Не портите мне настроение, иначе я стану злым и неприятным в общении.
Надо ходить с открытыми глазами. Сразу видно что у вас настроение в критическом состоянии. А что случилось ?
С таким настроением торговать нельзя.
Надо ходить с открытыми глазами. Сразу видно что у вас настроение в критическом состоянии. А что случилось ?
С таким настроением торговать нельзя.
Вам заняться больше нечем что ли? Чего Вы от меня хотите? Говорите прямо.
Если Вы так шутите сегодня - то у Вас получается хреново.
А зачем тратить время на Демо счете. Я уже лет 5 не участвую на таких соревнованиях. Случайностей много.
Тот который будет занимать первое место, как правило депозит увеличивает примерно 20-30 раз.
А вам кто мешает увеличить депозит в 20-30 раз?
А зачем тратить время на Демо счете. Я уже лет 5 не участвую на таких соревнованиях. Случайностей много.
Тот который будет занимать первое место, как правило депозит увеличивает примерно 20-30 раз.
Прям сразу торговать расхотелось. Конец предрешен.
Прошла первая неделя , наметились лидеры
http://mvs.hol.es/Monitoring/
Trading Championship english https://www.mql5.com/en/forum/188046
Vladimir Gorbachev
8 участников торгует на mt5 , 15 участников торгует на мт4