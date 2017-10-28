Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 64
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Виталий , а можно в шапочки English добавить ? Думаю это повысит интерес к нашему чемпионату.
Vitaly, if you have free time you can add to the names English, I think that this will contribute to the interest on the English part of the resource, can be drawn to us more actively.
Предлагайте качественный перевод - добавлю. При этом желательно чтоб слова были короткие, и не растягивали клетку
Участник - Participants
Баланс - Balance
Средства - Equity
Прирост - Growth
Просадка - Drawdown
Участник - Participants
Баланс - Balance
Средства - Equity
Прирост - Growth
Просадка - Drawdown
А текст в шапке, таймер?
вышел)
Первый пошёл))
Первый пошёл))
Не правильно открыт счёт
Спасибо ! уже сказал - он откроет правильно
два уже ушло, и мой мониторинг в бане(
http://mvs.hol.es/Monitoring/
Trading Championship english https://www.mql5.com/en/forum/188046
два уже ушло, и мой мониторинг в бане(
О_о а кто второй? Что-то я как-то упустил из виду..
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