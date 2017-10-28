Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 64

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Yuriy Zaytsev:

Виталий , а можно в шапочки English добавить ? Думаю это повысит интерес к нашему чемпионату.

Vitaly, if you have free time you can add to the names English, I think that this will contribute to the interest on the English part of the resource, can be drawn to us more actively.

Предлагайте качественный перевод - добавлю. При этом желательно чтоб слова были короткие, и не растягивали клетку
 
Vitaly Muzichenko:
Предлагайте качественный перевод - добавлю. При этом желательно чтоб слова были короткие, и не растягивали клетку

Участник - Participants

Баланс - Balance

Средства - Equity

Прирост - Growth

Просадка - Drawdown

 
Yuriy Zaytsev:

Участник - Participants

Баланс - Balance

Средства - Equity

Прирост - Growth

Просадка - Drawdown

А текст в шапке, таймер?


 
Nikolay Gaylis:
вышел)

Первый пошёл))
 
Alexandr Saprykin:

Первый пошёл))
два уже ушло, и мой мониторинг в бане(
 
Vitaly Muzichenko:
Не правильно открыт счёт

Спасибо ! уже сказал - он откроет правильно

 
Vitaly Muzichenko:
два уже ушло, и мой мониторинг в бане(
А я попадаю нормально вроде.
 

http://mvs.hol.es/Monitoring/

Trading Championship  english  https://www.mql5.com/en/forum/188046

№  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников  , не подписывайтесь  - высокий риск /  Monitoring of participants , please not subscribe - high Risk
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282893
 Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282872   
 3Evgeny Belyaev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283098 
 4Andrey Dik MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283433 
 5Alexandr Saprykin MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283235 
 6Igor Volodin MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283177 
 7Vyacheslav Kornev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283374 
 8Vitaly Muzichenko MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283585 
 9Sergey Gritsay MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283501 
 10Vladimir Zubov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283717 
 11Mikhail Goryunov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283875 
 12Alexey Kozitsyn MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283831 
 13Сюда никого не пишем    "чёртова дюжина"
 14Vladimir Lekhovitser MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/283817 
 15 Yury Kirillov MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/284719 
 16Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/284129 
 17 Vladimir Pastushak MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/284524 
 18 Igor Rybakov MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/284448 
 19 Gennady Sergienko MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/284682 
 20 Alexander Ivanov MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/284321 
 21 Uladzimir Kirychenka MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/285031 
 22
 
 
 23 Aleksey Vakhrushev
 MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/285259 
 24 Ziheng Zhuang MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/285736 
Sparring Demo-account MQL
Sparring Demo-account MQL
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Спарринг на демо-счетах MetaQuotes Старт 27.03.2017 - завершение 28.04.2017 Правила на этот период: 1. Открыть демо-счёт на сервере 2. Начальный депозит: 10 000. Плечо 1:100 3. Зарегистрировать сигнал Фортс инструменты (MOEX) - запрещены! Мониторинги участников:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18 ...
 
Vitaly Muzichenko:
два уже ушло, и мой мониторинг в бане(


О_о а кто второй? Что-то я как-то упустил из виду..

 
Yuriy Zaytsev:

...
Юрий, а вы по какой методике? Ночной флэт в прошлом, теперь весенний тренд?
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