Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 72

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xxz:

Если там 10 минутное отставание то это уже не конкурс

просто удивляет почему ещё нет на МТ4 с таким отставанием миллиардеров :)))


Допустим я этого момента до сегодняшнего дня не знал, а теперь если не пофиксят в понедельник, то это уже не конкурс.
 
xxz:

Если там 10 минутное отставание то это уже не конкурс

просто удивляет почему ещё нет на МТ4 с таким отставанием миллиардеров :)))

Как то мне приснился сон ,   где на 5 минут слетал  на годик вперед в будущее и  спионерил ТФ минутный  по ЕВРО за год   :-)

 
Yuriy Zaytsev:

Как то мне приснился сон ,   где на 5 минут слетал  на годик вперед в будущее и  спионерил ТФ минутный  по ЕВРО за год   :-)


Мне хватило бы и минуток одного волатильного  дня)))
 
Vladimir Zubov:

Допустим я этого момента до сегодняшнего дня не знал, а теперь если не пофиксят в понедельник, то это уже не конкурс.

к сожалению да - остается только надеяться ...

потому если до мая не поправят - то МАЙСКИЙ надо проводить для MT4 и MT5 уже не на MQ сервере...

 
xxz:

Мне хватило бы и минуток одного дня)))

хм... :-))) продали бы квартиру/квартиры   машину /машины  дачи гаражи  - взяли бы кредит ?

или с ресурсов какие есть  - по минутке дотянули бы до суммы которой хватит на всю жизнь ?

 
Server Muradasilov:

МТ4 и МТ5 сравните MQ-demo

Ок, завтра утром-днем-вечером выложу тиковые графики двух счетов и .csv-файлы 
 
Yuriy Zaytsev:

хм... :-))) продали бы квартиру/квартиры   машину /машины  дачи гаражи  - взяли бы кредит ?

или с ресурсов какие есть  - по минутке дотянули бы до суммы которой хватит на всю жизнь ?


Со ста рублей думаю легко за сутки миллиард сделать на 1000 плече.
 
Alexey Volchanskiy:

Ок, завтра утром-днем-вечером выложу тиковые графики двух счетов и .csv-файлы 


отправлено в сервис-деск

 
xxz:

Со ста рублей думаю легко за сутки миллиард сделать на 1000 плече.

нет конечно ))
 
Yuriy Zaytsev:

отправлено в сервис-деск

картинки не увеличиваются почему-то, проверь размер
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