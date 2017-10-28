Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 72
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Если там 10 минутное отставание то это уже не конкурс
просто удивляет почему ещё нет на МТ4 с таким отставанием миллиардеров :)))
Допустим я этого момента до сегодняшнего дня не знал, а теперь если не пофиксят в понедельник, то это уже не конкурс.
Если там 10 минутное отставание то это уже не конкурс
просто удивляет почему ещё нет на МТ4 с таким отставанием миллиардеров :)))
Как то мне приснился сон , где на 5 минут слетал на годик вперед в будущее и спионерил ТФ минутный по ЕВРО за год :-)
Как то мне приснился сон , где на 5 минут слетал на годик вперед в будущее и спионерил ТФ минутный по ЕВРО за год :-)
Мне хватило бы и минуток одного волатильного дня)))
Допустим я этого момента до сегодняшнего дня не знал, а теперь если не пофиксят в понедельник, то это уже не конкурс.
к сожалению да - остается только надеяться ...
потому если до мая не поправят - то МАЙСКИЙ надо проводить для MT4 и MT5 уже не на MQ сервере...
Мне хватило бы и минуток одного дня)))
хм... :-))) продали бы квартиру/квартиры машину /машины дачи гаражи - взяли бы кредит ?
или с ресурсов какие есть - по минутке дотянули бы до суммы которой хватит на всю жизнь ?
МТ4 и МТ5 сравните MQ-demo
Ок, завтра утром-днем-вечером выложу тиковые графики двух счетов и .csv-файлы
хм... :-))) продали бы квартиру/квартиры машину /машины дачи гаражи - взяли бы кредит ?
или с ресурсов какие есть - по минутке дотянули бы до суммы которой хватит на всю жизнь ?
Со ста рублей думаю легко за сутки миллиард сделать на 1000 плече.
Ок, завтра утром-днем-вечером выложу тиковые графики двух счетов и .csv-файлы
отправлено в сервис-деск
Со ста рублей думаю легко за сутки миллиард сделать на 1000 плече.
нет конечно ))
отправлено в сервис-деск