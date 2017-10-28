Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 69

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А после 28 апреля ожидается новый тур? Сейчас участвовать не могу, а к следующему буду посвободнее. 
 
Alexey Volchanskiy:
А после 28 апреля ожидается новый тур? Сейчас участвовать не могу, а к следующему буду посвободнее. 

Да , планируется.

Для регистрации на май надо пожалуй заранее создать ,  но только другую тему.

 
Alexey Volchanskiy:
А после 28 апреля ожидается новый тур? Сейчас участвовать не могу, а к следующему буду посвободнее. 

https://www.mql5.com/ru/forum/189038

Добавил

Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае
Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае
  • www.mql5.com
Устанавливаем правила на май месяц...
 
Yuriy Zaytsev:

https://www.mql5.com/ru/forum/189038

Добавил


Да, видел, меня дбавили.  И еще, хочу участвовать сразу на МТ4 и МТ5. Это возможно?
 
Alexey Volchanskiy:

Да, видел. Только не понял, надо кому-то письмо написать или в той ветке сделать заявку?

Да нет ничего не надо уже.

Просто обычно в ветку пишут,  типа я хочу принять участие и все,  дальше смотря какой терминал выбираешь,  если  MT5 то можно прямо сейчас счет открыть и сигнал оформить.

Если MT4 на сервере MetaQuotes , то пока проблема  -  он запаздывает минут на 10 от реального рынка.

Потому в конкурсе вариант  MT4 + сервер MQ  , как то не корректно использовать , если починят , то можно , если нет то это будет не конкурс.

Я заявку в сервис деск уже отправил, но не факт - что до мая это поправят.

 
Alexey Volchanskiy:

Да, видел, меня дбавили.  И еще, хочу участвовать сразу на МТ4 и МТ5. Это возможно?

Лично я был бы не против,  у нас четкие правила еще не оформились.

ввиду вышесказанного MT5 точно можно уже оформить

если MQ не починят задержки по мт4 -  то наверно стоит отрыть где нибудь - например Alp...i , они очень лояльны  и не будут удалять демки просто так , как это делают другие

 
Yuriy Zaytsev:

Да нет ничего не надо уже.

Просто обычно в ветку пишут,  типа я хочу принять участие и все,  дальше смотря какой терминал выбираешь,  если  MT5 то можно прямо сейчас счет открыть и сигнал оформить.

Если MT4 на сервере MetaQuotes , то пока проблема  -  он запаздывает минут на 10 от реального рынка.

Потому в конкурсе вариант  MT4 + сервер MQ  , как то не корректно использовать , если починят , то можно , если нет то это будет не конкурс.

Я заявку в сервис деск уже отправил, но не факт - что до мая это поправят.

)))

Да пусть лучче долго чинят. Такой реал бы иметь для пипсовки...

Вот вам и прогноз!

Вперед господа, выигрывайте конкурс!!!

 
Renat Akhtyamov:

)))

Да пусть лучче долго чинят. Такой реал бы иметь для пипсовки...

Вот вам и прогноз!

Вперед господа, выигрывайте конкурс!!!

Ну если не починят - то в мае , по правилам - просто не будут приниматься счета  MT4 зарегистрированные на сервере MQ  , да все.

[Удален]  
Yuriy Zaytsev:

Ну если не починят - то в мае , по правилам - просто не будут приниматься счета  MT4 зарегистрированные на сервере MQ  , да все.

Если на демке МТ4 такие пироги... то, может быть, все дружно перейдем на сервера другого брокера (но, чтобы условия были одинаковые)?
 
Alexey Kozitsyn:
Если на демке МТ4 такие пироги... то, может быть, все дружно перейдем на сервера другого брокера (но, чтобы условия были одинаковые)?

Как вариант - причем брокер явно будет рад - такому вниманию!

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