Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 69
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А после 28 апреля ожидается новый тур? Сейчас участвовать не могу, а к следующему буду посвободнее.
Да , планируется.
Для регистрации на май надо пожалуй заранее создать , но только другую тему.
А после 28 апреля ожидается новый тур? Сейчас участвовать не могу, а к следующему буду посвободнее.
https://www.mql5.com/ru/forum/189038
Добавил
https://www.mql5.com/ru/forum/189038
Добавил
Да, видел, меня дбавили. И еще, хочу участвовать сразу на МТ4 и МТ5. Это возможно?
Да, видел. Только не понял, надо кому-то письмо написать или в той ветке сделать заявку?
Да нет ничего не надо уже.
Просто обычно в ветку пишут, типа я хочу принять участие и все, дальше смотря какой терминал выбираешь, если MT5 то можно прямо сейчас счет открыть и сигнал оформить.
Если MT4 на сервере MetaQuotes , то пока проблема - он запаздывает минут на 10 от реального рынка.
Потому в конкурсе вариант MT4 + сервер MQ , как то не корректно использовать , если починят , то можно , если нет то это будет не конкурс.
Я заявку в сервис деск уже отправил, но не факт - что до мая это поправят.
Да, видел, меня дбавили. И еще, хочу участвовать сразу на МТ4 и МТ5. Это возможно?
Лично я был бы не против, у нас четкие правила еще не оформились.
ввиду вышесказанного MT5 точно можно уже оформить
если MQ не починят задержки по мт4 - то наверно стоит отрыть где нибудь - например Alp...i , они очень лояльны и не будут удалять демки просто так , как это делают другие
Да нет ничего не надо уже.
Просто обычно в ветку пишут, типа я хочу принять участие и все, дальше смотря какой терминал выбираешь, если MT5 то можно прямо сейчас счет открыть и сигнал оформить.
Если MT4 на сервере MetaQuotes , то пока проблема - он запаздывает минут на 10 от реального рынка.
Потому в конкурсе вариант MT4 + сервер MQ , как то не корректно использовать , если починят , то можно , если нет то это будет не конкурс.
Я заявку в сервис деск уже отправил, но не факт - что до мая это поправят.
)))
Да пусть лучче долго чинят. Такой реал бы иметь для пипсовки...
Вот вам и прогноз!
Вперед господа, выигрывайте конкурс!!!
)))
Да пусть лучче долго чинят. Такой реал бы иметь для пипсовки...
Вот вам и прогноз!
Вперед господа, выигрывайте конкурс!!!
Ну если не починят - то в мае , по правилам - просто не будут приниматься счета MT4 зарегистрированные на сервере MQ , да все.
Ну если не починят - то в мае , по правилам - просто не будут приниматься счета MT4 зарегистрированные на сервере MQ , да все.
Если на демке МТ4 такие пироги... то, может быть, все дружно перейдем на сервера другого брокера (но, чтобы условия были одинаковые)?
Как вариант - причем брокер явно будет рад - такому вниманию!