Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 66
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То есть (если полностью):
Contest on the demo-accounts of MetaQuotes
Start 27.03.2017 - Finish 28.04.2017
Rules for this period:
Automated and manual trading are allowed for both MT4 and MT5
Forts instruments (MOEX) - are forbidden!
Ну и в конце (где таймер):
Time left until the end of the contest:
Спасибо, вставил то, что дали)
Выше полностью (там еще есть исправление, то есть лучше сразу вставлять полностью из того поста и перевод "таймера" на следующем посте).
Выше полностью (там еще есть исправление, то есть лучше сразу вставлять полностью из того поста и перевод "таймера" на следующем посте).
Спасибо, вроде всё)
Итак, появился лидер, который преодолел отметку в 100% прироста, поздравляем!
Спасибо, вроде всё)
Итак, появился лидер, который преодолел отметку в 100% прироста, поздравляем!
Стратегия Беляева сбоит, т.е. под лежачий камень вода не бежит
Стратегия Беляева сбоит, т.е. под лежачий камень вода не бежит
Очень ошибочное мнение)
Он как раз таки на 13 месте из 21
Очень ошибочное мнение)
Он как раз таки на 13 месте из 21
Конец первой недели с таким результатами, как видим, лидер со 100% прироста спустился к 86%
7-ю позицию занимает участник Kino, как помним, у него был неудачный старт и потеря почти половины депозита, но после этого он смог подняться.
Два участника покинуло турнир, видимо не рассчитали лоты, и пошли против рынка
Готовимся к следующей неделе. Удачи!
Стратегия Беляева сбоит, т.е. под лежачий камень вода не бежит
Вот гафнюк этот belaeff. Мы его еще накажем за такие дела.
Вот гафнюк этот belaeff. Мы его еще накажем за такие дела.
Хотя самая стабильная стратегия, кто вверх , кто вниз... а он без просадки и не сливаеться, стоит задуматься.