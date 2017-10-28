Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 66

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То есть (если полностью):

Contest on the demo-accounts of MetaQuotes

Start 27.03.2017 - Finish 28.04.2017

Rules for this period:

  • 1. Open a demo-account on the MetaQuotes-Demo server
  • 2. Initial deposit: $10 000. Leverage 1:100
  • 3. Create a signal

Automated and manual trading are allowed for both MT4 and MT5

Forts instruments (MOEX) - are forbidden!

 

Ну и в конце (где таймер):

Time left until the end of the contest:

 
Vitaly Muzichenko:
Спасибо, вставил то, что дали)


Выше полностью (там еще есть исправление, то есть лучше сразу вставлять полностью из того поста и перевод "таймера" на следующем посте).

 
Sergey Golubev:


Выше полностью (там еще есть исправление, то есть лучше сразу вставлять полностью из того поста и перевод "таймера" на следующем посте).

Спасибо, вроде всё)


Итак, появился лидер, который преодолел отметку в 100% прироста, поздравляем!


 
Vitaly Muzichenko:

Спасибо, вроде всё)


Итак, появился лидер, который преодолел отметку в 100% прироста, поздравляем!

Стратегия Беляева сбоит, т.е. под лежачий камень вода не бежит

 
Renat Akhtyamov:

Стратегия Беляева сбоит, т.е. под лежачий камень вода не бежит

Очень ошибочное мнение)

Он как раз таки на 13 месте из 21

 
Vitaly Muzichenko:

Очень ошибочное мнение)

Он как раз таки на 13 месте из 21

и я говорю что не на первом
 

Конец первой недели с таким результатами, как видим, лидер со 100% прироста спустился к 86%

7-ю позицию занимает участник Kino, как помним, у него был неудачный старт и потеря почти половины депозита, но после этого он смог подняться.

Два участника покинуло турнир, видимо не рассчитали лоты, и пошли против рынка


Готовимся к следующей неделе. Удачи!

 
Renat Akhtyamov:

Стратегия Беляева сбоит, т.е. под лежачий камень вода не бежит


Вот гафнюк этот belaeff. Мы его еще накажем за такие дела.
 
Evgeny Belyaev:

Вот гафнюк этот belaeff. Мы его еще накажем за такие дела.

Хотя самая стабильная стратегия, кто вверх , кто вниз... а он без просадки и не сливаеться, стоит задуматься.
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