Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 67
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Хотя самая стабильная стратегия, кто вверх , кто вниз... а он без просадки и не сливаеться, стоит задуматься.
А что тут думать, всё придумано до нас: если не хочешь потерять - не торгуй)
А всё-же, когда будем торговать, а то в середине списка не комильфо=)
Хотя самая стабильная стратегия, кто вверх , кто вниз... а он без просадки и не сливаеться, стоит задуматься.
Что это тут всякие дурацкие картинки показывают ?
А это кто ? Может быть вы ? :)
Надо было с гранатометом приходить.
А это кто ? Может быть вы ? :)
Надо было с гранатометом приходить.
Вы меня пугаете всё больше и больше.... Не делайте этого, умоляю Вас!!!! Аа...
Как только начнёте на форексе выиграть, страх сразу пройдет !
У меня такой вопрос к организаторам, можно я открою центовый счет на 10.000 центов реальный вместо этого сигнала? Мне нужен фикс спред.
Сколько по времени планируете ордер открытый держать ,какой терминал ?
Посмотрел ,у вас уже открыт спарринг счёт правильный как у всех ,по колдуйте с вашим советником (настройками) и продолжайте на нём торговать ,зарегистрируем и вас