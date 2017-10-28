Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 67

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Evgeny Belyaev:

Хотя самая стабильная стратегия, кто вверх , кто вниз... а он без просадки и не сливаеться, стоит задуматься.

А что тут думать, всё придумано до нас: если не хочешь потерять - не торгуй)

А всё-же,  когда будем торговать, а то в середине списка не комильфо=)

 
Evgeny Belyaev:

Хотя самая стабильная стратегия, кто вверх , кто вниз... а он без просадки и не сливаеться, стоит задуматься.
Покажите пальцем пжста на владельца такой страдеджи
 
Слишком быстро, помедленнее пожалуйста! 

 
Что это тут всякие дурацкие картинки показывают ?
 
Petros Shatakhtsyan:
Что это тут всякие дурацкие картинки показывают ?
 
Andrey Dik:


А это кто ? Может быть вы ?  :)

Надо было с гранатометом приходить.

 
Petros Shatakhtsyan:


А это кто ? Может быть вы ?  :)

Надо было с гранатометом приходить.

Вы меня пугаете всё больше и больше.... Не делайте этого, умоляю Вас!!!! Аа...
 
Andrey Dik:
Вы меня пугаете всё больше и больше.... Не делайте этого, умоляю Вас!!!! Аа...

Как только начнёте на форексе выиграть, страх сразу пройдет !
 
У меня такой вопрос к организаторам, можно я открою центовый счет на 10.000 центов реальный вместо этого сигнала?  Мне нужен фикс спред.
 
Vyacheslav Kornev:
У меня такой вопрос к организаторам, можно я открою центовый счет на 10.000 центов реальный вместо этого сигнала?  Мне нужен фикс спред.


Сколько по времени планируете ордер открытый держать ,какой терминал ?

Посмотрел ,у вас уже открыт спарринг счёт правильный как у всех ,по колдуйте с вашим советником (настройками) и продолжайте  на нём торговать ,зарегистрируем и вас 

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