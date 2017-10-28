Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 74

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Yuriy Zaytsev:
Забег продолжается!Лошади отдохнули и вышли на старт , пошла вторая неделя. Что это ? Коррекция прошлой недели , с подготовкой к резкому движению вниз.  Или это разворот с пробитием хая прошлых  трех w1, со всеми вытекающими. Что же произойдёт с долларом ближайшие 4 недели. Возможно, этот вопрос волнует не каждого участника. 

Хорошего робота всё это не должно волновать)))
 
xxz:

Хорошего робота всё это не должно волновать)))
+
 
Alexey Volchanskiy:
Чисто визуально на М1 котировки МТ4 и МТ5 с MetaQuotes-Demo идентичны. Пишу тики, утром встану, сделаю  графики, сравним точнее.


Вот пара графиков, в аттаче данные в csv и mat-файлах, тут тоже есть матлабовцы. Обратите внимание на спреды у МТ4 и МТ5 )))). На графиках тики, взятые с интервалом 1 сек, по оси X время на сегодня час:мин.

spread1


spread2

Файлы:
all_data.zip  305 kb
 
Yuriy Zaytsev:
Забег продолжается!Лошади отдохнули и вышли на старт , пошла вторая неделя. Что это ? Коррекция прошлой недели , с подготовкой к резкому движению вниз.  Или это разворот с пробитием хая прошлых  трех w1, со всеми вытекающими. Что же произойдёт с долларом ближайшие 4 недели. Возможно, этот вопрос волнует не каждого участника. 
Надо тебе в комментаторы на ипподроме )) А почему меня должно волновать, что будет с долларом? Главное, чтобы не стоял на месте ))
 
Alexey Volchanskiy:
 Главное, чтобы не стоял на месте ))

+++
 
Alexey Volchanskiy:
Надо тебе в комментаторы на ипподроме )) А почему меня должно волновать, что будет с долларом? Главное, чтобы не стоял на месте ))
:-)))
 
Alexey Volchanskiy:


Вот пара графиков, в аттаче данные в csv и mat-файлах, тут тоже есть матлабовцы. Обратите внимание на спреды у МТ4 и МТ5 )))). На графиках тики, взятые с интервалом 1 сек, по оси X время на сегодня час:мин.



MT5 спред поменьше!

Леша, правильно ли понимаю -  запаздывания не обнаружено ?

 

Прошла первая неделя , наметились лидеры




http://mvs.hol.es/Monitoring/

Trading Championship  english  https://www.mql5.com/en/forum/188046

№  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников  , не подписывайтесь  - высокий риск /  Monitoring of participants , please not subscribe - high Risk
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282893
 Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282872   
 3Evgeny Belyaev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283098 
 4Andrey Dik MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283433 
 5Alexandr Saprykin MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283235 
 6Igor Volodin MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283177 
 7Vyacheslav Kornev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283374 
 8Vitaly Muzichenko MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283585 
 9Sergey Gritsay MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283501 
 10Vladimir Zubov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283717 
 11Mikhail Goryunov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283875 
 12Alexey Kozitsyn MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283831 
 13Сюда никого не пишем    "чёртова дюжина"
 14Vladimir Lekhovitser MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283817 
 15Yury Kirillov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/284719 
 16Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284129 
 17Vladimir Pastushak MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284524 
 18Igor Rybakov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284448 
 19Gennady Sergienko MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284682 
 20Alexander Ivanov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/284321 
 21Uladzimir Kirychenka MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/285031 
 22
 MetaTrader 4
 НЕТ ВЕРИФИКАЦИИ
 23 Aleksey Vakhrushev
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/285259 
 24Ziheng Zhuang
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/285736 
 25

Vladimir Gorbachev

 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/286466
 

у нас один участник не верифицирован - его видимо могут исключить, но он может успеть пройти верификацию до 28.04.17

8   участников торгует на mt5 , 16  участников торгует на мт4


Первые потери,  мне искренне жаль.

 

Ребята , я понимаю , что лошади несутся галопом и всем некогда! Кто то может сказать , есть задержка между мт5 и мт4  на MetaQuotes-Demo ?

 
Задержки нет. По крайней мере на EURJPY
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