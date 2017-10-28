Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 74
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Забег продолжается!Лошади отдохнули и вышли на старт , пошла вторая неделя. Что это ? Коррекция прошлой недели , с подготовкой к резкому движению вниз. Или это разворот с пробитием хая прошлых трех w1, со всеми вытекающими. Что же произойдёт с долларом ближайшие 4 недели. Возможно, этот вопрос волнует не каждого участника.
Хорошего робота всё это не должно волновать)))
Хорошего робота всё это не должно волновать)))
Чисто визуально на М1 котировки МТ4 и МТ5 с MetaQuotes-Demo идентичны. Пишу тики, утром встану, сделаю графики, сравним точнее.
Вот пара графиков, в аттаче данные в csv и mat-файлах, тут тоже есть матлабовцы. Обратите внимание на спреды у МТ4 и МТ5 )))). На графиках тики, взятые с интервалом 1 сек, по оси X время на сегодня час:мин.
Забег продолжается!Лошади отдохнули и вышли на старт , пошла вторая неделя. Что это ? Коррекция прошлой недели , с подготовкой к резкому движению вниз. Или это разворот с пробитием хая прошлых трех w1, со всеми вытекающими. Что же произойдёт с долларом ближайшие 4 недели. Возможно, этот вопрос волнует не каждого участника.
Главное, чтобы не стоял на месте ))
+++
Надо тебе в комментаторы на ипподроме )) А почему меня должно волновать, что будет с долларом? Главное, чтобы не стоял на месте ))
Вот пара графиков, в аттаче данные в csv и mat-файлах, тут тоже есть матлабовцы. Обратите внимание на спреды у МТ4 и МТ5 )))). На графиках тики, взятые с интервалом 1 сек, по оси X время на сегодня час:мин.
MT5 спред поменьше!
Леша, правильно ли понимаю - запаздывания не обнаружено ?
Прошла первая неделя , наметились лидеры
http://mvs.hol.es/Monitoring/
Trading Championship english https://www.mql5.com/en/forum/188046
Vladimir Gorbachev
у нас один участник не верифицирован - его видимо могут исключить, но он может успеть пройти верификацию до 28.04.17
8 участников торгует на mt5 , 16 участников торгует на мт4
Первые потери, мне искренне жаль.
Ребята , я понимаю , что лошади несутся галопом и всем некогда! Кто то может сказать , есть задержка между мт5 и мт4 на MetaQuotes-Demo ?