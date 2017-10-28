Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 47

Новый комментарий
[Удален]  
Alexey Kozitsyn:
Гм... умножить 4 на 5 я, вроде, пока могу... Было 20 виджетов - 5 полных строк по 4 виджета.
 
Alexey Kozitsyn:
Гм... умножить 4 на 5 я, вроде, пока могу... Было 20 виджетов - 5 полных строк по 4 виджета.

опс а куда пропал 20-й, может Виталий что то подскажет...

я то был в  бане - "на домашнем аресте" , пил водку - не хенеси , купался в ванной  , не в сауне...

возможно что то упустил...

 
Alexey Kozitsyn:

Алексей, жаль нет полной картины там вверху названия не видно

Пожалуйста -  а можешь  полный скриншот ? я посмотрю кого нет

 
Alexey Kozitsyn:

ОПС!!! ок вижу теперь полный!

все, сейчас найду !

 
Alexey Kozitsyn:
Гм... умножить 4 на 5 я, вроде, пока могу... Было 20 виджетов - 5 полных строк по 4 виджета.

а я умею 4*4+2

)

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

а я умею 4*4+2

)

Посмотрите мой скриншот, а вообще, хорошо, что мы умеем умножать:) Это не раз еще пригодится и в торговле, и в программировании!
 
Alexey Kozitsyn:
Посмотрите мой скриншот, а вообще, хорошо, что мы умеем умножать:) Это не раз еще пригодится и в торговле, и в программировании!

ага. чо то глючит видимо там

)

 
Renat Akhtyamov:

ага. чо то глючит видимо там

)

TASSA и Prizmal по два раза

 

должно быть 19 виджетов

кажется -  кого то в виджетах  еще нет
 
Yuriy Zaytsev:

TASSA и Prizmal по два раза

две жизни значит

ок

1...404142434445464748495051525354...142
Новый комментарий