Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 47
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Гм... умножить 4 на 5 я, вроде, пока могу... Было 20 виджетов - 5 полных строк по 4 виджета.
Гм... умножить 4 на 5 я, вроде, пока могу... Было 20 виджетов - 5 полных строк по 4 виджета.
опс а куда пропал 20-й, может Виталий что то подскажет...
я то был в бане - "на домашнем аресте" , пил водку - не хенеси , купался в ванной , не в сауне...
возможно что то упустил...
Алексей, жаль нет полной картины там вверху названия не видно
Пожалуйста - а можешь полный скриншот ? я посмотрю кого нет
ОПС!!! ок вижу теперь полный!
все, сейчас найду !
Гм... умножить 4 на 5 я, вроде, пока могу... Было 20 виджетов - 5 полных строк по 4 виджета.
а я умею 4*4+2
)
а я умею 4*4+2
)
Посмотрите мой скриншот, а вообще, хорошо, что мы умеем умножать:) Это не раз еще пригодится и в торговле, и в программировании!
ага. чо то глючит видимо там
)
ага. чо то глючит видимо там
)
TASSA и Prizmal по два раза
должно быть 19 виджетовкажется - кого то в виджетах еще нет
TASSA и Prizmal по два раза
две жизни значит
ок