Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 125
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На майский конкурс счет уже можно открывать ?
Заглянул на минутку, посмотреть результаты после выходных.
1 из 31 умеет торговать (в рамках 5% моё почтение;)
Около 30% умеют удержаться от минуса (это элита которая умеет программировать и торговать!).
А что можно говорить о серой массе?
Заглянул на минутку, посмотреть результаты после выходных.
1 из 31 умеет торговать (в рамках 5% моё почтение;)
Около 30% умеют удержаться от минуса (это элита которая умеет программировать и торговать!).
А что можно говорить о серой массе?
К сожалению, участник с просадкой 3.44 прекратил торговлю 3 апреля(!) проторговав всего 5 торговых дней. Достаточно ли этого периода для оценки торговли?
Достигнутый результат, тем не менее, позволяет ему держаться в топе на протяжении всего соревнования.
К сожалению, участник с просадкой 3.44 прекратил торговлю 3 апреля(!) проторговав всего 5 торговых дней. Достаточно ли этого периода для оценки торговли?
Достигнутый результат, тем не менее, позволяет ему держаться в топе на протяжении всего соревнования.
Ну а почему бы и нет? Прирост он сделал больше 60%, при этом удержался в очень низких просадках. Нехилая месячная доходность, заработал и поехал отдыхать на острова на оставшееся время месяца. Типа план выполнен.
Сделок совершено достаточно много, в одной сделке он не смог бы показать такие результаты (если предположить торговлю на удачу). По моему придраться не к чему совсем, даже если очень хочется.))
Ну а почему бы и нет? Прирост он сделал больше 60%, при этом удержался в очень низких просадках. Нехилая месячная доходность, заработал и поехал отдыхать на острова на оставшееся время месяца. Типа план выполнен.
Сделок совершено достаточно много, в одной сделке он не смог бы показать такие результаты. По моему придраться не к чему совсем, даже если очень хочется.))
Ну а почему бы и нет? Прирост он сделал больше 60%, при этом удержался в очень низких просадках. Нехилая месячная доходность, заработал и поехал отдыхать на острова на оставшееся время месяца. Типа план выполнен.
Сделок совершено достаточно много, в одной сделке он не смог бы показать такие результаты (если предположить торговлю на удачу). По моему придраться не к чему совсем, даже если очень хочется.))
На вкус и цвет, как говорится. Кому то и полгода торговли - "ниочем". А кому-то и 5 дней хватает для оценки.
Ой надеюсь что моя хромая и побитая лошадь - доберется хотя бы к стартовой линии и хотя бы пересечет ее
На майский конкурс счет уже можно открывать ?
да , и сразу оформить как сигнал
пожалуйста в майскую ветку напишите примерно так
На вкус и цвет, как говориться. Кому то и полгода торговли - "ниочем". А кому-то и 5 дней хватает для оценки.
Ну, тут некоторые говорили, что мол не нужно делать ограничения на минимальное количество сделок. Разногласия в этом вопросе могут быть всегда.
Можно конечно ввести минимальное количество дней в которых были трейды, но как это проверишь?
Но если это была торговля на запаздывании демо-котировок, то в мае конечно уже ничего не получится подобного, однозначно.
Состояние дел по второй номинации.
Лидирует Игорь , на вплотную за ним идет Ziheng Zhuang из Китая , с очень взвешенной спокойной торговлей, истинная мудрая Восточная торговля.
У Игоря всего 3.44% просадки, но загрузка депозита 99.87% серьезней чем у Ziheng Zhuang 17.95% , восток дело тонкое!
Осталось всего 5 дней , из которых полных всего 4. всего лишь каких то 4 свечи на D1.
Таблица сильно передела, и очень печально , некоторые участники выбыли даже не начав борьбу.