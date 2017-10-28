Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 125

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 На майский конкурс  счет уже можно открывать ?

 

Заглянул на минутку, посмотреть результаты после выходных.

1 из 31 умеет торговать (в рамках 5% моё почтение;)

Около 30% умеют удержаться от минуса (это элита которая умеет программировать и торговать!).

А что можно говорить о серой массе?

 
Uladzimir Izerski:

Заглянул на минутку, посмотреть результаты после выходных.

1 из 31 умеет торговать (в рамках 5% моё почтение;)

Около 30% умеют удержаться от минуса (это элита которая умеет программировать и торговать!).

А что можно говорить о серой массе?


К сожалению, участник с просадкой 3.44 прекратил торговлю 3 апреля(!) проторговав всего 5 торговых дней. Достаточно ли этого периода для оценки торговли?  

Достигнутый результат, тем не менее, позволяет ему держаться в топе на протяжении всего соревнования.

 
Igor Volodin:


К сожалению, участник с просадкой 3.44 прекратил торговлю 3 апреля(!) проторговав всего 5 торговых дней. Достаточно ли этого периода для оценки торговли?  

Достигнутый результат, тем не менее, позволяет ему держаться в топе на протяжении всего соревнования.

Ну а почему бы и нет? Прирост он сделал больше 60%, при этом удержался в очень низких просадках. Нехилая месячная доходность, заработал и поехал отдыхать на острова на оставшееся время месяца. Типа план выполнен.

Сделок совершено достаточно много, в одной сделке он не смог бы показать такие результаты (если предположить торговлю на удачу). По моему придраться не к чему совсем, даже если очень хочется.))

 
Andrey Dik:

Ну а почему бы и нет? Прирост он сделал больше 60%, при этом удержался в очень низких просадках. Нехилая месячная доходность, заработал и поехал отдыхать на острова на оставшееся время месяца. Типа план выполнен.

Сделок совершено достаточно много, в одной сделке он не смог бы показать такие результаты. По моему придраться не к чему совсем, даже если очень хочется.))

Его ответ "Торговлю остановил в связи с ситуацией запаздывания котировок на сервере, которая обсуждается на форуме."
 
Andrey Dik:

Ну а почему бы и нет? Прирост он сделал больше 60%, при этом удержался в очень низких просадках. Нехилая месячная доходность, заработал и поехал отдыхать на острова на оставшееся время месяца. Типа план выполнен.

Сделок совершено достаточно много, в одной сделке он не смог бы показать такие результаты (если предположить торговлю на удачу). По моему придраться не к чему совсем, даже если очень хочется.))


На вкус и цвет, как говорится. Кому то и полгода торговли - "ниочем".  А кому-то и 5 дней хватает для оценки.
 

Ой надеюсь что моя хромая и побитая лошадь - доберется хотя бы к стартовой линии и хотя бы пересечет ее

 
Veniamin Skrepkov:

 На майский конкурс  счет уже можно открывать ?

да , и сразу оформить как сигнал

пожалуйста в майскую ветку напишите примерно так


 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282872   


Торговые сигналы для MetaTrader 5: YurazCompetitionMetaqotes
Торговые сигналы для MetaTrader 5: YurazCompetitionMetaqotes
  • Yuriy Zaytsev
  • www.mql5.com
Учавствую в спарринге АПРЕЛЬ 2017 Спарринг на демо счетах Metaqotes Competition , Please do not subscribe to this signal April 2017 https://www.mql5.com/ru/forum/187993 http://mvs.hol.es/Monitoring/ МОНИТОРИНГ Очень...
 
Igor Volodin:

На вкус и цвет, как говориться. Кому то и полгода торговли - "ниочем".  А кому-то и 5 дней хватает для оценки.

Ну, тут некоторые говорили, что мол не нужно делать ограничения на минимальное количество сделок. Разногласия в этом вопросе могут быть всегда.

Можно конечно ввести минимальное количество дней в которых были трейды, но как это проверишь?

Но если это была торговля на запаздывании демо-котировок, то в мае конечно уже ничего не получится подобного, однозначно.

 

Состояние дел по второй номинации.

Лидирует Игорь , на вплотную за ним  идет Ziheng Zhuang из Китая , с очень взвешенной спокойной торговлей, истинная мудрая Восточная торговля.

У  Игоря всего 3.44% просадки, но загрузка депозита 99.87% серьезней чем у  Ziheng Zhuang 17.95%  , восток дело тонкое!

Осталось всего 5 дней , из которых полных всего 4.  всего лишь каких то 4 свечи на D1.

Таблица сильно передела, и очень печально , некоторые участники выбыли даже не начав борьбу.


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