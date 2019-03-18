Кто как выводит прибыль, ну или считает правильным.
- Процент прибыли за неделю
- Как вы относитесь к самой рисковой стратегии торговли, а именно к раскрутке депозита.
- Советники: VR---RIF
При достижении определённого % ( к примеру при достижении прибыли 30% от изначального депо, выводите этот процент)
При достижении определённой прибыли ( к примеру заработав 1000$? немедленно выводите)
По времени ( каждый месяц,неделю,год)
Свой вариант ( напишите в комментариях)
Зачем мне рассказывать, если есть серьезный интерес в получении прибыли и есть первоначальный депозит хотя бы ближе к 1000$ пишите мне в личку.
закладываю в роботов - к выводу %% от прибыли за отчётный период. процент большой - от 50 до 80. Сильно растить депо роботам не позволяется
Периодичность зависит от стратегий, календарные неделя/месяц.
Когда предыдущее бабло успешно пропито, жрать нечего, любовницы свалили, всего колотит, похмелиться не на что и чувствуешь себя вот таким
А снимешь бабла, примешь с другом, идешь такой по весеннему снегу, на форе робот денежку потихоньку рубает. И тебе хорошо! Ведь ты Кирёмаке!
