Кто как выводит прибыль, ну или считает правильным.

Новый комментарий
 
  • 29% (15)
  • 23% (12)
  • 31% (16)
  • 17% (9)
Всего проголосовало: 52
 
Dmitriy Forex:
  • При достижении определённого % ( к примеру при достижении прибыли 30% от изначального депо, выводите этот процент)
  • При достижении определённой прибыли ( к примеру заработав 1000$? немедленно выводите)
  • По времени ( каждый месяц,неделю,год)
  • Свой вариант ( напишите в комментариях)

А на форекс ещё бывает прибыль?

Расскажите об этом.

 
Vitaly Muzichenko:

А на форекс ещё бывает прибыль?

Расскажите об этом.

Зачем мне рассказывать, если есть серьезный интерес в получении прибыли и есть первоначальный депозит хотя бы ближе к 1000$ пишите мне в личку.

 
Все варианты годные, лишь бы прибыль была всегда) 
 
Dmitriy Forex:
  • При достижении определённого % ( к примеру при достижении прибыли 30% от изначального депо, выводите этот процент)
  • При достижении определённой прибыли ( к примеру заработав 1000$? немедленно выводите)
  • По времени ( каждый месяц,неделю,год)
  • Свой вариант ( напишите в комментариях)

закладываю в роботов - к выводу %% от прибыли за отчётный период. процент большой - от 50 до 80. Сильно растить депо роботам не позволяется
Периодичность зависит от стратегий, календарные неделя/месяц.

 

Когда предыдущее бабло успешно пропито, жрать нечего, любовницы свалили, всего колотит, похмелиться не на что и чувствуешь себя вот таким

1


А снимешь бабла, примешь с другом, идешь такой по весеннему снегу, на форе робот денежку потихоньку рубает. И тебе хорошо! Ведь ты Кирёмаке! 

2

 
Maxim Kuznetsov:

закладываю в роботов - к выводу %% от прибыли за отчётный период. процент большой - от 50 до 80. Сильно растить депо роботам не позволяется
Периодичность зависит от стратегий, календарные неделя/месяц.

+

Новый комментарий