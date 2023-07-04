1200 подписчиков!! - страница 183

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Vladimir Baskakov:
А, так по ZZ лучше видно

Да, по сути зиг-заг и есть, с небольшими улучшениями:)

Вот эти волны я и имел ввиду: движение+откат=волна.

 
Aleksei Stepanenko:

Да, по сути зиг-заг и есть, с небольшими улучшениями:)

Вот эти волны я и имел ввиду: движение+откат=волна.

Ох. Такие волны смоют депозит.

 
Зайдите в Сигналы-МТ4-введите "NatureFo" (неполное имя сервера, но этого достаточно). 5 сигналов. Все на вьетнамских пацанов, замониторены недавно (двумя волнами так сказать - в августе и в сентябре). У некоторых даже уже отзывы есть (хотя это норм, наверное). Домониторинговая история не за 67 лет, но тоже приличная...
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Uladzimir Izerski:

Ох. Такие волны смоют депозит.

Так, большому кораблю - маленькие лоты.

Yevhenii Levchenko:
Домониторинговая история не за 67 лет, но тоже приличная...

Когда вижу длинную красивую историю офлайн, сразу начинают терзать смутные сомнения. Разве можно доверять на слово брокеру и поставщику сигнала, когда дело касается денег? Начало истории должно начинаться с начала мониторинга, столько обманов можно избежать...

 

это уже обыденность? :)


 
Yevhenii Levchenko:

это уже обыденность? :)


Ну, он побеспокоился о подписчиках, в понедельник посоветовал делать все по его инструкции.


Сегодня убрал хедж, и... Не повезло.

 
Интересно,  а сегодня многие по сливади на сигналах?  )
 
Uladzimir Izerski:

Ох. Такие волны смоют депозит.

+ Как поэтично Выражена мысль.
 
Vasiliy Pushkaryov:

Ну, он побеспокоился о подписчиках, в понедельник посоветовал делать все по его инструкции.

Сегодня убрал хедж, и... Не повезло.

Плохо...

Буш тоже проседать начал...
 
Yevhenii Levchenko:

Плохо...

Буш тоже проседать начал...
Начал, но пока он еще и до 10% просадки не дошел. Хотя  прибыль у него в месяц значительно поубавилась. Пошел уже отток подписчиков, возмущаются, что стоимость подписки не перекрывает заработки на его сигнале.
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