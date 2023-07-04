1200 подписчиков!! - страница 183
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А, так по ZZ лучше видно
Да, по сути зиг-заг и есть, с небольшими улучшениями:)
Вот эти волны я и имел ввиду: движение+откат=волна.
Да, по сути зиг-заг и есть, с небольшими улучшениями:)
Вот эти волны я и имел ввиду: движение+откат=волна.
Ох. Такие волны смоют депозит.
Ох. Такие волны смоют депозит.
Так, большому кораблю - маленькие лоты.
Домониторинговая история не за 67 лет, но тоже приличная...
Когда вижу длинную красивую историю офлайн, сразу начинают терзать смутные сомнения. Разве можно доверять на слово брокеру и поставщику сигнала, когда дело касается денег? Начало истории должно начинаться с начала мониторинга, столько обманов можно избежать...
это уже обыденность? :)
это уже обыденность? :)
Ну, он побеспокоился о подписчиках, в понедельник посоветовал делать все по его инструкции.
Сегодня убрал хедж, и... Не повезло.
Ох. Такие волны смоют депозит.
Ну, он побеспокоился о подписчиках, в понедельник посоветовал делать все по его инструкции.
Сегодня убрал хедж, и... Не повезло.
Плохо...Буш тоже проседать начал...
Плохо...Буш тоже проседать начал...