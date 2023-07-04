1200 подписчиков!! - страница 88
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Пара скринов с интересных комментариев и перевод яндекса.
Может смысл не в РСИ если учесть что несколько мио usd одновременно входят в рынок)
У этого типули уже 14 подписчиков, хотя сигналу нет и недели. Это бригада наемных подписчиков работает?)
Второй индикатор какой?
настройки АТР какие?
по настройкам индикатора -- у второго индикатора тоже два уровня
и у вас на картинке уровни 30 и 70 -- в сигнале не они используются -- в сигнале больше 40 и 80 -- почему-то не симметричные
Я просто запустил советник в тестере с параметрами по умолчанию. Сделал это первый раз, поэтому больше ничего сказать не могу. Уровни в тестере рисуются дефолтные из МТ.
Только RSI. Без закрытия по обратному сигналу. С доливкой при повторении сигнала на следующем баре М5. Без закрытия по времени, т.е. пересиживание. Но максимальная просадка 68%. Без стопа, короткий тейк 25п. Ночь.
Какой-то ещё используется индикатор, кроме RSI.
Сегодня был сигнал на продажу -- но его не отработали почему-то -- вход по факту был не сливной, но просадку в 60% дал бы -- хотя, там такие лошадиные лоты, что может быть и слил бы.
Я выше картинку из тестера давал. Там видно что еще используется ATR.
Вчера движение "против входа по сигналу" было всего на 60 пунктов (4-х знак) -- здесь картинку вчерашнюю показал https://www.mql5.com/ru/forum/167008/page88#comment_9948221.
Риски так зашкаливают, караул -- движение "против" всего на пол фигуры -- и депозит сливается.
При таких рисках -- и раз в неделю входить -- уже страшно за жизнь сигнала.
На этой неделе она зашла 2 раза -- две следующие недели пропускает.
С каждой неделей -- она будет начинать бояться заходить каждый день.
А Вы что будете торговать следующие две недели что ли? Какой в этом смысл, если не на дневках или недельках торгуете?
И что ей бояться? По тестам с её настройками (элементарно на глаз подбираются за 5 минут) советник в плюсе с февраля 2017-го года. Но допустим, в 2015-м и 2016-м он сливал бы постоянно.
Я не скажу, что это хорошая оптимизация. Просто фарт. Идеальный рынок.
То что она следит за новостями, делает ей честь.
А как сольётся, то откроет новый сигнал. И половина нынешних подписчиков в тот же день подпишется на новый сигнал.
Нет никакой искусственной накрутки. Есть просто очень подходящий рынок для примитивной, но рабочей на этом рынке стратегии.
Понятно, что подписываются те, кто сам не понимает, как идёт торговля. Но они уже отбили свои вложения.
И подпишутся на любой новый сигнал своего кумира. И это не будет искусственной накруткой в прямом смысле слова. Это будет вполне себе заслуженная прошлыми достижениями подписка.
По настоящему классные сигналы не там, где много подписчиков, а те которые по объективным оценкам рейтинга на первых местах. Но основная масса подписчиков в это не вникает. У них есть возможность заработать здесь и сейчас и они этим пользуются.
Очевидно, что слив неминуем. И какая-то часть подписантов это понимает. Но иной раз проще отдать 40 баксов человеку, который следит за тем, чтобы слив не наступил как можно дольше, чем следить за рынок самому.
Так устроен этот сервис. Это нормально.
А Вы что будете торговать следующие две недели что ли? Какой в этом смысл, если не на дневках или недельках торгуете?
И что ей бояться? По тестам с её настройками (элементарно на глаз подбираются за 5 минут) советник в плюсе с февраля 2017-го года. Но допустим, в 2015-м и 2016-м он сливал бы постоянно.
Я не скажу, что это хорошая оптимизация. Просто фарт. Идеальный рынок.
То что она следит за новостями, делает ей честь.
А как сольётся, то откроет новый сигнал. И половина нынешних подписчиков в тот же день подпишется на новый сигнал.
Нет никакой искусственной накрутки. Есть просто очень подходящий рынок для примитивной, но рабочей на этом рынке стратегии.
Понятно, что подписываются те, кто сам не понимает, как идёт торговля. Но они уже отбили свои вложения.
И подпишутся на любой новый сигнал своего кумира. И это не будет искусственной накруткой в прямом смысле слова. Это будет вполне себе заслуженная прошлыми достижениями подписка.
По настоящему классные сигналы не там, где много подписчиков, а те которые по объективным оценкам рейтинга на первых местах. Но основная масса подписчиков в это не вникает. У них есть возможность заработать здесь и сейчас и они этим пользуются.
Очевидно, что слив неминуем. И какая-то часть подписантов это понимает. Но иной раз проще отдать 40 баксов человеку, который следит за тем, чтобы слив не наступил как можно дольше, чем следить за рынок самому.
Так устроен этот сервис. Это нормально.
Полностью согласен с предыдущим оратором!
-- был сигнал Гончара -- он был 1й в ТОПе по качеству и привлекал внимание больше года, пока на него стали подписываться
-- есть сигнал гречанки -- он по качеству "на задворках" ТОПа и привлекал внимание месяц-два, пока на него стали подписываться.
У Гончара пересиживание с коротким входом малым лотом на флетовом рынке -- у гречанки пересиживание с коротким входом всем капиталом на флетовом рынке.
Оценка сервисом качества сигнала -- явно поменялась.
При Гончаре не было витрины со строкой "выбор подписчиков" -- при гречанке есть такая строка -- и получается, что выбор подписчиков не качество?
Мне, например, не понятно с каким сигналом заморачиваться -- одно дело годами заниматься качеством и получить выхлоп ноль на первом месте ТОПа -- другое дело заниматься разгонами депозита и за квартал на 1000 подписчиках делать основной заработок.
Конечно оценка явно поменялась. У меня лично в 2015-м был сигнал. Он у меня за 2 недели вышел в ТОП-10 а ещё через неделю ТОП-3. На момент публикации сигналу было 9 месяцев. Было неплохое соотношение прибыль/просадка. Как только появился первый подписчик, сигнал резко скакнул вверх по рейтингу, ещё один подписчик - ещё один рывок. Когда там было 20-30 подписчиков он уже был в ТОП-10. И всё это произошло реально за две недели.
А сейчас, как мы видим, разделили мух от котлет. Количество подписчиков не влияет на объективную оценку общей привлекательности сигнала.
Но с другой стороны, "выбор подписчиков" - это альтернативный рейтинг. И там свой ТОП. Для тех кто хочет побыстрее обогатиться. Ведь большинство на рынок приходят за этим.
И каждый уже выбирает, на чём и как заработать. На сохранности средств и плавном поступательном движении или на жахальном счету, где есть шанс заработать значительно быстрее, но со значительно большим риском.
Я раньше был категорически против второго варианта. Но гречанка изменила мой взгляд. Она во всяком случае предупреждает инвесторов о возможности слива. В отличии от Тараса. Есть целая прослойка трейдеров, которые стабильно годами зарабатывают, постоянно сливая. Главное - успеть вывести первоначальный депозит.
Помню как на последнем Чемпионате победа была не за качественной торговлей -- а за обычным советником на MACD (первым попавшемся, лишь бы принять участие в Чемпионате), который победил по той случайности, что настройки советника совпали с настройками рынка на те три месяца. После такой "победы" в Чемпионате как и в его идеалах -- был потерян всякий смысл (мой личный взгляд на причины, почему Чемпионат свернули).
Ваша тяга к теориям заговора известна. Даже если на лбу выжечь ответ, все равно будете твердить свое.
И плевать, что на этот вопрос уже отвечали
То получается -- что сложная формула рейтинга, многогранная статистика, десятки статей с рекомендациями "как выбрать сигнал" -- с треском проигрывают всего одному показателю "число подписчиков".
А вот это уже не есть хорошо -- т.к. подменяются цели -- становится целью получить не качественную торговлю, а с помощью "группы Ко" и агрессивного маркетинга и раскрутки показать "число подписчиков".
Собирайте свою паству и самостоятельно приобщайте к своей вере.
"Славься Джей" (с)