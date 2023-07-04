1200 подписчиков!! - страница 85
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А может кто-то объяснить центовые сигналы уже опять разрешили делать или нет ? Таких много и в некотрых даже в описании указано что счет центовый ..
Я думаю, что там определяется автоматически по серверу брокера - центовый или не центовый.
Если центовый - то подписка реальным счетом за деньги к такому сигналу запрещена (за исключением случаев, когда сигнал создан до введения этого правила), а подписаться можно демо счетом и бесплатно. То есть, центовые сигналы = демо сигналы для подписчиков.
Если какой-то баг, то тут лучше обращаться в сервис.
Написал скрипт, который историю сигналов выводит на график. По данному сигналу видно, что были моменты близкие к краху.
августовская просадка
там не фул автомат торговля, в пятницу была у нее в новостях запись, что сегодня - т.е. Пятницу, торговля не велась, иначе движуха привела к стопаут
видимо фундамент смотрит еще, в любом случае рулетка, может и в любой другой день так сходить не туда цена
Следующий по числу подписчиков тоже в основном ночью заходит, берет мало и ходит по грани.
Написал скрипт, который историю сигналов выводит на график. По данному сигналу видно, что были моменты близкие к краху.
августовская просадка
Хороший скрипт.
Хороший скрипт.
Человек одним скриптом и анализом сделал для сервиса сигналов больше, чем сам сервис ))
Человек одним скриптом и анализом сделал для сервиса сигналов больше, чем сам сервис ))
стопудово!!! поддерживаю, такие скрины от и до показывают робастость системы. сразу видно что за торговля.
Человек одним скриптом и анализом сделал для сервиса сигналов больше, чем сам сервис ))
А лодка? А вертолет? Обидеть норовите