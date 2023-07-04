1200 подписчиков!! - страница 85

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А может кто-то объяснить центовые сигналы уже опять разрешили делать  или нет ? Таких много и в некотрых даже в описании указано что счет центовый ..
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ArtemTimm:
А может кто-то объяснить центовые сигналы уже опять разрешили делать  или нет ? Таких много и в некотрых даже в описании указано что счет центовый ..

Я думаю, что там определяется автоматически по серверу брокера - центовый или не центовый.
Если центовый - то подписка реальным счетом за деньги к такому сигналу запрещена (за исключением случаев, когда сигнал создан до введения этого правила), а подписаться можно демо счетом и бесплатно. То есть, центовые сигналы = демо сигналы для подписчиков.

Если какой-то баг, то тут лучше обращаться в сервис.

 

Написал скрипт, который историю сигналов выводит на график. По данному сигналу видно, что были моменты близкие к краху.


августовская просадка


 

там не фул автомат торговля, в пятницу была у нее в новостях запись, что сегодня - т.е. Пятницу, торговля не велась, иначе движуха привела к стопаут

видимо фундамент смотрит еще, в  любом случае рулетка, может и в любой другой день так сходить не туда цена

 

Следующий по числу подписчиков тоже в основном ночью заходит, берет мало и ходит по грани.


 
Vladimir Tkach:

Написал скрипт, который историю сигналов выводит на график. По данному сигналу видно, что были моменты близкие к краху.


августовская просадка

Хороший скрипт. 

 
Еще чуть-чуть и можно на этом сигнале докторскую диссертацию защищать :)
 
Vasiliy Kolesov:

Хороший скрипт. 

Человек одним скриптом и анализом сделал для сервиса сигналов больше, чем сам сервис ))

 
Ivan Butko:

Человек одним скриптом и анализом сделал для сервиса сигналов больше, чем сам сервис ))

стопудово!!!  поддерживаю, такие скрины от и до показывают робастость системы. сразу видно что за торговля.

 
Ivan Butko:

Человек одним скриптом и анализом сделал для сервиса сигналов больше, чем сам сервис ))

А лодка? А вертолет? Обидеть норовите

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