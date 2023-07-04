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Здравствуйте!
Я новичок на форекс.
Хочу вложить ~4500 $. Это не последние мои деньги и не весь инвест портфель. Просто часть хочу разместить на форексе.
Хочу сразу диверсифицировать:
4 разных форекс брокера, 4 разных сигнала.
За доходностью 50-100% в месяц не гонюсь. Но и 5% в месяц не интересно, хочется побольше. Что бы не только копирование сигнала и VPS окупать.
Может подскажете, на какие сигналы посмотреть в первую очередь?
На что смотреть в первую очередь: макс. просадка (<10%) и кол-во успешных трейдов (>90%) при длительном сроке работы сигнала (>26 недель)?
Была бы сумма побольше - можно в доверительное управление .
А так - сигналов на любой вкус - по рангу и по ранжиру )
Здравствуйте!
Я новичок на форекс.
Хочу вложить ~4500 $. Это не последние мои деньги и не весь инвест портфель. Просто часть хочу разместить на форексе.
Хочу сразу диверсифицировать:
4 разных форекс брокера, 4 разных сигнала.
За доходностью 50-100% в месяц не гонюсь. Но и 5% в месяц не интересно, хочется побольше. Что бы не только копирование сигнала и VPS окупать.
Может подскажете, на какие сигналы посмотреть в первую очередь?
На что смотреть в первую очередь: макс. просадка (<10%) и кол-во успешных трейдов (>90%) при длительном сроке работы сигнала (>26 недель)?
Здравствуйте!
Я новичок на форекс.
Хочу вложить ~4500 $. Это не последние мои деньги и не весь инвест портфель. Просто часть хочу разместить на форексе.
Хочу сразу диверсифицировать:
4 разных форекс брокера, 4 разных сигнала.
За доходностью 50-100% в месяц не гонюсь. Но и 5% в месяц не интересно, хочется побольше. Что бы не только копирование сигнала и VPS окупать.
Может подскажете, на какие сигналы посмотреть в первую очередь?
На что смотреть в первую очередь: макс. просадка (<10%) и кол-во успешных трейдов (>90%) при длительном сроке работы сигнала (>26 недель)?
https://www.mql5.com/ru/forum/37052
Быстрая оценка сигнала: торговая активность, графики просадки/загрузки и распределения MFE/MAE
Как провести качественный анализ торговых сигналов и выбрать наилучший из них?
Как правильно выбрать торговый сигнал для подписки. Пошаговое руководство
Исторический момент от Башковца!!!
- Мне очень жаль, приношу свои извинения, сегодня мы получили убыток, который составил 28%, по итогу мы все равно в плюсе. Этот счёт на этой неделе будет удален после работы над ошибками. Скорее всего будет замониторен новый счёт, с жестким ограничением по балансу или я открою свой другой счёт который доступен у другого брокера.
Исторический момент от Башковца!!!
- Мне очень жаль, приношу свои извинения, сегодня мы получили убыток, который составил 28%, по итогу мы все равно в плюсе. Этот счёт на этой неделе будет удален после работы над ошибками. Скорее всего будет замониторен новый счёт, с жестким ограничением по балансу или я открою свой другой счёт который доступен у другого брокера.
Не слил вчистую как это бывает, удержался. Что хорошо. Тут молодец, скорее всего...
Что плохо? Плохо то, что никакой прибыли нет. Счет был замониторен в начале этого года. Ровно туда он и рухнул. На скрине как раз видно момент начала мониторинга (21.78% было) и последние показатели (20.54 %). То есть прибыли нет нифига у подписчиков, которые все это время сидят там. Минус плата за подписку. Так что может даже убыток... А которые позже подключились в убытке точно. Если не соскочили вовремя... Хотя у него подписчики вроде бы стабильно держались под 200 ... Будем смотреть на следующий сигнал, какая там будет история. Судя по его словам, больше счетов у него нет. Так что будет удивлением счет с длительной историей до начала мониторинга...
Исторический момент от Башковца!!!
- Мне очень жаль, приношу свои извинения, сегодня мы получили убыток, который составил 28%, по итогу мы все равно в плюсе. Этот счёт на этой неделе будет удален после работы над ошибками. Скорее всего будет замониторен новый счёт, с жестким ограничением по балансу или я открою свой другой счёт который доступен у другого брокера.
Не удержался Машковец... психовать начал...
Тут даже кухня не помогла. В очередной раз объявить свои котировки нерыночными и аннулировать его убытки при такой косячной торговле, не вариант.
Интересно, с какой конторой он договорится на этот раз, чтобы ему нарисовали историю торговли? )))
Не удержался Машковец... психовать начал...