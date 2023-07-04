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mit5x:

Здравствуйте!

Я новичок на форекс.

Хочу вложить ~4500 $. Это не последние мои деньги и не весь инвест портфель. Просто часть хочу разместить на форексе.

Хочу сразу диверсифицировать:

4 разных форекс брокера, 4 разных сигнала.

За доходностью 50-100% в месяц не гонюсь. Но и 5% в месяц не интересно, хочется побольше. Что бы не только копирование сигнала и VPS окупать.

Может подскажете, на какие сигналы посмотреть в первую очередь?

На что смотреть в первую очередь: макс. просадка (<10%) и кол-во успешных трейдов (>90%) при длительном сроке работы сигнала (>26 недель)?

Была бы сумма побольше - можно в доверительное управление .

А так - сигналов на любой вкус - по рангу и по ранжиру )

 
mit5x:

Здравствуйте!

Я новичок на форекс.

Хочу вложить ~4500 $. Это не последние мои деньги и не весь инвест портфель. Просто часть хочу разместить на форексе.

Хочу сразу диверсифицировать:

4 разных форекс брокера, 4 разных сигнала.

За доходностью 50-100% в месяц не гонюсь. Но и 5% в месяц не интересно, хочется побольше. Что бы не только копирование сигнала и VPS окупать.

Может подскажете, на какие сигналы посмотреть в первую очередь?

На что смотреть в первую очередь: макс. просадка (<10%) и кол-во успешных трейдов (>90%) при длительном сроке работы сигнала (>26 недель)?

главное на разводы не попасть.
 
mit5x:

Здравствуйте!

Я новичок на форекс.

Хочу вложить ~4500 $. Это не последние мои деньги и не весь инвест портфель. Просто часть хочу разместить на форексе.

Хочу сразу диверсифицировать:

4 разных форекс брокера, 4 разных сигнала.

За доходностью 50-100% в месяц не гонюсь. Но и 5% в месяц не интересно, хочется побольше. Что бы не только копирование сигнала и VPS окупать.

Может подскажете, на какие сигналы посмотреть в первую очередь?

На что смотреть в первую очередь: макс. просадка (<10%) и кол-во успешных трейдов (>90%) при длительном сроке работы сигнала (>26 недель)?

https://www.mql5.com/ru/forum/37052

Как выбрать трейдера для копирования сделок?
Как выбрать трейдера для копирования сделок?
  • 2014.10.20
  • www.mql5.com
Как выбрать трейдера для копирования сделок?
 

Исторический момент от Башковца!!!

- Мне очень жаль, приношу свои извинения, сегодня мы получили убыток, который составил 28%, по итогу мы все равно в плюсе. Этот счёт на этой неделе будет удален после работы над ошибками. Скорее всего будет замониторен новый счёт, с жестким ограничением по балансу или я открою свой другой счёт который доступен у другого брокера.

 
Yury Lemeshev:

Исторический момент от Башковца!!!

- Мне очень жаль, приношу свои извинения, сегодня мы получили убыток, который составил 28%, по итогу мы все равно в плюсе. Этот счёт на этой неделе будет удален после работы над ошибками. Скорее всего будет замониторен новый счёт, с жестким ограничением по балансу или я открою свой другой счёт который доступен у другого брокера.

 Не слил вчистую как это бывает, удержался. Что хорошо. Тут молодец, скорее всего...

Что плохо? Плохо то, что никакой прибыли нет. Счет был замониторен в начале этого года. Ровно туда он и рухнул. На скрине как раз видно момент начала мониторинга (21.78% было) и последние показатели (20.54 %). То есть прибыли нет нифига у подписчиков, которые все это время сидят там. Минус плата за подписку. Так что может даже убыток... А которые позже подключились в убытке точно. Если не соскочили вовремя... Хотя у него подписчики вроде бы стабильно держались под 200 ... Будем смотреть на следующий сигнал, какая там будет история. Судя по его словам, больше счетов у него нет. Так что будет удивлением счет с длительной историей до начала мониторинга...

 
Yury Lemeshev:

Исторический момент от Башковца!!!

- Мне очень жаль, приношу свои извинения, сегодня мы получили убыток, который составил 28%, по итогу мы все равно в плюсе. Этот счёт на этой неделе будет удален после работы над ошибками. Скорее всего будет замониторен новый счёт, с жестким ограничением по балансу или я открою свой другой счёт который доступен у другого брокера.

У Натальи до мониторинга такой красивый счет (10-25% в месяц) был почти за два года, у Алексея уже за три года. Тот, другой счет, наверное, будет лет за 5. Только если они после мониторинга, ну никак не могут торговать как до замониторивания, то как говаривал один персонаж: "Меня терзают смутные сомнения".
 

Не удержался Машковец... психовать начал...


 

Тут даже кухня не помогла. В очередной раз объявить свои котировки нерыночными и аннулировать его убытки при такой косячной торговле, не вариант.

Интересно, с какой конторой он договорится на этот раз, чтобы ему нарисовали историю торговли? )))

 
Yevhenii Levchenko:

Не удержался Машковец... психовать начал...


Скиньте линк сигнала этого героя, пжлста.
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