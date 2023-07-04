1200 подписчиков!! - страница 149

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Спасибо (@Vladislav Andruschenko выслал 28 урлов).
Каждый пооткрывал, часть продуктов уже удалено, все которые смотрел - в основном партнерские ссылки одного из брокеров, но есть и тяжелый случай, как например - сторонний сайт и имейл в описании и т.д.

Все передал в сервис (со ссылкой на пару последних страниц этой ветки). Результата не знаю (мне могут не сообщить результат), просто на рассмотрение админов.

Для информации. 
 
Vladimir Tkach:

В описании того сигнала есть ссылки на различные ресурсы, где можно загрузить что то бесплатно.

Коллегам передал инфу, так они сказали, что там код с элементами скама. Так что ничего от туда не качайте.

У администрации mql5 есть возможность это проверить и в случае подтверждения забанить? 

Получил, спасибо.
Отослал в сервис (со своими скриншотами описания сигнала, со ссылкой на страницу этой ветки и на ваш пост).

 

Обратил внимание на ситуации с данным сервисом.

Не совсем понимаю, почему такое происходит.

  • В топе сигналы (по количеству подписчиков) с торговыми серверами, ДЦ которых даже не имеют своего сайта.
  • Кликаешь на сервер, как фильтр, выводятся только граальные сигналы.
  • Открываешь через терминал демо-счет, а там такие спреды

  • Никто в здравом уме с такими спредами (время не ролловера - там GMT-смещение другое) на демо не будет открывать реальный счет в этом ДЦ.

Схема вырисовывается такая:

  • Открывается левая контора.
  • Добывается MT4 на нее.
  • Создается несколько счетов специально под Сигналы.
  • Снимаются сливки.
  • Расходы только на положительные отзывы и отбивание MT4.

Явные же мошенники, когда ДЦ не имеет сайта, все счета граали, демо имеет наихудшие торговые условия.


ЗЫ Сайт нашел. Года два уже этому скаму. Выживают сейчас за счет сигнала.
 
fxsaber:

Обратил внимание на ситуации с данным сервисом.

Не совсем понимаю, почему такое происходит.

  • В топе сигналы (по количеству подписчиков) с торговыми серверами, ДЦ которых даже не имеют своего сайта.
  • Кликаешь на сервер, как фильтр, выводятся только граальные сигналы.
  • Открываешь через терминал демо-счет, а там такие спреды

  • Никто в здравом уме с такими спредами (время не ролловера - там GMT-смещение другое) на демо не будет открывать реальный счет в этом ДЦ.

Схема вырисовывается такая:

  • Открывается левая контора.
  • Добывается MT4 на нее.
  • Создается несколько счетов специально под Сигналы.
  • Снимаются сливки.
  • Расходы только на положительные отзывы и отбивание MT4.

Явные же мошенники, когда ДЦ не имеет сайта, все счета граали, демо имеет наихудшие торговые условия.


ЗЫ Сайт нашел. Года два уже этому скаму. Выживают сейчас за счет сигнала.
это уже многим известно,

что есть подставные брокеры.

которые зарабатывают на сигналах (или на продаже советников).

поэтому при выборе сигнала нужно еще обращать внимание на название брокера.
 
multiplicator:
поэтому при выборе сигнала нужно еще обращать внимание на название брокера.

Для сотен текущих подписчиков это слишком сложно.

 
fxsaber:

Обратил внимание на ситуации с данным сервисом.

golden который?

 
Здраствуйте, подскажите кто нибудь можно ли добавить звуковое оповещение в стандартный индикатор Фрактала.?
 
интересно что произошло с сигналом топикастера?
 
Yevhenii Levchenko:

golden который?

Да.

 
Vladimir Kononenko:
интересно что произошло с сигналом топикастера?
Он добрался до отметки 3000 подписчиков, заработал на всю оставшуюся жизнь и постепенно слил сигнал в медленном и мучительном для подписчиков усреднении
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