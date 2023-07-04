1200 подписчиков!! - страница 149
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Каждый пооткрывал, часть продуктов уже удалено, все которые смотрел - в основном партнерские ссылки одного из брокеров, но есть и тяжелый случай, как например - сторонний сайт и имейл в описании и т.д.
Все передал в сервис (со ссылкой на пару последних страниц этой ветки). Результата не знаю (мне могут не сообщить результат), просто на рассмотрение админов.
Для информации.
В описании того сигнала есть ссылки на различные ресурсы, где можно загрузить что то бесплатно.
Коллегам передал инфу, так они сказали, что там код с элементами скама. Так что ничего от туда не качайте.
У администрации mql5 есть возможность это проверить и в случае подтверждения забанить?
Получил, спасибо.
Отослал в сервис (со своими скриншотами описания сигнала, со ссылкой на страницу этой ветки и на ваш пост).
Обратил внимание на ситуации с данным сервисом.
Не совсем понимаю, почему такое происходит.
Схема вырисовывается такая:
Явные же мошенники, когда ДЦ не имеет сайта, все счета граали, демо имеет наихудшие торговые условия.
Обратил внимание на ситуации с данным сервисом.
Не совсем понимаю, почему такое происходит.
Схема вырисовывается такая:
Явные же мошенники, когда ДЦ не имеет сайта, все счета граали, демо имеет наихудшие торговые условия.
что есть подставные брокеры.
которые зарабатывают на сигналах (или на продаже советников).
поэтому при выборе сигнала нужно еще обращать внимание на название брокера.
поэтому при выборе сигнала нужно еще обращать внимание на название брокера.
Для сотен текущих подписчиков это слишком сложно.
Обратил внимание на ситуации с данным сервисом.
golden который?
golden который?
Да.
интересно что произошло с сигналом топикастера?