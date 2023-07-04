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Там щас шесть сигналов, естественно "в живых останется только один" т.е. показавший лучшие результаты. Значит автор ещё сам не знает, где лучше
Так что тут по-другому все. В том плане, что нет у Елены подхода типа "в живых останется только один". Это у арабов на центовых счетах сервера fxopen.real2 такая практика. У них, кажется мне, куча скрытых сигналов, которые они разгоняют втихаря. А потом выставляют на публику выжившие... Так выглядит, по крайней мере
Хомяк же не сдох - он работает. Да, там просадка под 100%, но это не помешало ей встать и торговать дальше. Подписчики тем более есть.
Так что тут по-другому все. В том плане, что нет у Елены подхода типа "в живых останется только один". Это у арабов на центовых счетах сервера fxopen.real2 такая практика. У них, кажется мне, куча скрытых сигналов, которые они разгоняют втихаря. А потом выставляют на публику выжившие... Так выглядит, по крайней мере
Просто история повторится. А Машко да, умеет разговаривать:) мне не ответил
Та это такое... что-то его колбасит сегодня сильно...
Все просто, смена тренда пошла
Он торгует только фунт и евру. Что-то он там продал. И в разделе "риски" показано, что затарился он по самые помидоры. Мне кажется что фунт. 100 пунктов и торба сигналу... Может даже сегодня (если не закроет или пара не пойдет "куда надо")
Ну про что и речь, доллар устал расти, Мэй ушла, фунт вверх. А он думал, что вниз дальше пойдёт. Теперь будет пересиживать
Если так, то скоро будет еще один прецедент с идеальной торговой историей, созданной жуликами. Может таки решат не учитывать торговую историю до начала мониторинга...
100 пунктов - малый запас для пересиживания на фунте)
Если так, то скоро будет еще один прецедент с идеальной торговой историей, созданной жуликами. Может таки решат не учитывать торговую историю до начала мониторинга...
Насколько я понял из его комментов он зарядил на 20% от депо, это мощно, но на 300 пунктов хватит продержаться
Плечо 1к100