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да я сам просто с такой же штуковиной сейчас играюсь... картинки знакомые, поэтому... :-)
И там у меня как - раз РСИ завязан... и усреднялка на увеличивающихся объемах.
То же самое работает и на MADIV, когда ниже уровня, то входим в бай через шаг определенный, закрытие на противоположном входе... типа того и как-то так...
Могу, если есть желание - алгоритм конкретно расписать.
У него я заметил несколько входов одновременно в обе стороны. Далее он доливается тоже в оба направления, практически в одно время. Потом закрывает небольшой профит.
У него я заметил несколько входов одновременно в обе стороны. Далее он доливается тоже в оба направления, практически в одно время. Потом закрывает небольшой профит.
да... это видно из рисунка.
У него я заметил несколько входов одновременно в обе стороны. Далее он доливается тоже в оба направления, практически в одно время. Потом закрывает небольшой профит.
делал такой советник в прошлом месяце, там ТС примерно такая:
1. открыли 2 рыночных разнонаправленных ордера одинакового обьема (лок) и выставили отложенные ордера сверху/снизу
2. при срабатывании 1-го отложенного ордера, второй не сработавший отложенный ордер удаляем
3. выставляем в сработавшем направлении новый отложенный ордер - т.е. усредняемся
4. закрытие по виртуальному тейку или по сумме профита ордеров в валюте депо
5. потом модифицировал, выставлялось вместо отложенного ордера - пару разнонаправленных отложенных ордеров и настройки шаг выставления ордеров и 2 коэффициента увеличения лота для отложенных ордеров
ТС в целом, на удивление, довольно живучая
делал такой советник в прошлом месяце, там ТС примерно такая:
1. открыли 2 рыночных разнонаправленных ордера одинакового обьема (лок) и выставили отложенные ордера сверху/снизу
2. при срабатывании 1-го отложенного ордера, второй не сработавший отложенный ордер удаляем
3. выставляем в сработавшем направлении новый отложенный ордер - т.е. усредняемся
4. закрытие по виртуальному тейку или по сумме профита ордеров в валюте депо
5. потом модифицировал, выставлялось вместо отложенного ордера - пару разнонаправленных отложенных ордеров и настройки шаг выставления ордеров и 2 коэффициента увеличения лота для отложенных ордеров
ТС в целом, на удивление, довольно живучая
делал такой советник в прошлом месяце, там ТС примерно такая:
1. открыли 2 рыночных разнонаправленных ордера одинакового обьема (лок) и выставили отложенные ордера сверху/снизу
2. при срабатывании 1-го отложенного ордера, второй не сработавший отложенный ордер удаляем
3. выставляем в сработавшем направлении новый отложенный ордер - т.е. усредняемся
4. закрытие по виртуальному тейку или по сумме профита ордеров в валюте депо
5. потом модифицировал, выставлялось вместо отложенного ордера - пару разнонаправленных отложенных ордеров и настройки шаг выставления ордеров и 2 коэффициента увеличения лота для отложенных ордеров
ТС в целом, на удивление, довольно живучая
там из рисунка видно, что понятие одновременности - это имеется ввиду наличие ОДНОВРЕМЕННО в рынке и баев и селлов.
Например, при широком диапазоне усреднений баев (движение цены вниз) находятся маленькие несколько селлов... по сути например, селлы несколько маленьких профитных, естественно, селлов - внутри усредняющихся баев.
У него я заметил несколько входов одновременно в обе стороны. Далее он доливается тоже в оба направления, практически в одно время. Потом закрывает небольшой профит.
при желании - могу расписать свой вариант, включая баи внутри селлов или селлы внутри баев - ТС-ка эта еще мной дорабатывается, но основа уже написана - там все ЭЛЕМЕНТАРНО.
В описании того сигнала есть ссылки на различные ресурсы, где можно загрузить что то бесплатно.
Коллегам передал инфу, так они сказали, что там код с элементами скама. Так что ничего от туда не качайте.
У администрации mql5 есть возможность это проверить и в случае подтверждения забанить?
В описании того сигнала есть ссылки на различные ресурсы, где можно загрузить что то бесплатно.
Коллегам передал инфу, так они сказали, что там код с элементами скама. Так что ничего от туда не качайте.
У администрации mql5 есть возможность это проверить и в случае подтверждения забанить?
По идее, да.
Вот похожий пост был, если не ошибаюсь, по сигналу Машко... Надо попросить @Sergey Golubev, если там похожая история, чтобы тоже поудаляли рекламу из описания.
В описании того сигнала есть ссылки на различные ресурсы, где можно загрузить что то бесплатно.
Коллегам передал инфу, так они сказали, что там код с элементами скама. Так что ничего от туда не качайте.
У администрации mql5 есть возможность это проверить и в случае подтверждения забанить?
Скиньте мне урл сигнала в личку, и я передам в сервис деск (для их рассмотрения).