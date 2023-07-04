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Roman Shiredchenko:

да я сам просто с такой  же штуковиной сейчас играюсь... картинки знакомые, поэтому... :-)

И там у меня как - раз РСИ завязан... и усреднялка на увеличивающихся объемах.

То же самое работает и на MADIV, когда ниже уровня, то входим в бай через шаг определенный, закрытие на противоположном входе... типа того и как-то так...

Могу, если есть желание - алгоритм конкретно расписать.

У него я заметил несколько входов одновременно в обе стороны. Далее он доливается тоже в оба направления, практически в одно время. Потом закрывает небольшой профит.

 
Vladimir Tkach:

У него я заметил несколько входов одновременно в обе стороны. Далее он доливается тоже в оба направления, практически в одно время. Потом закрывает небольшой профит.

да...  это видно из рисунка.

 
Vladimir Tkach:

У него я заметил несколько входов одновременно в обе стороны. Далее он доливается тоже в оба направления, практически в одно время. Потом закрывает небольшой профит.

делал такой советник в прошлом месяце, там ТС примерно такая:

1. открыли 2 рыночных разнонаправленных ордера одинакового обьема (лок) и выставили отложенные ордера сверху/снизу

2. при срабатывании 1-го отложенного ордера, второй не сработавший отложенный ордер удаляем

3. выставляем в сработавшем направлении новый отложенный ордер - т.е. усредняемся

4. закрытие по виртуальному тейку или по сумме профита ордеров в валюте депо

5. потом модифицировал, выставлялось вместо отложенного ордера - пару разнонаправленных отложенных ордеров и настройки шаг выставления ордеров и 2 коэффициента увеличения лота для отложенных ордеров

ТС в целом, на удивление, довольно живучая 


 
Igor Makanu:

делал такой советник в прошлом месяце, там ТС примерно такая:

1. открыли 2 рыночных разнонаправленных ордера одинакового обьема (лок) и выставили отложенные ордера сверху/снизу

2. при срабатывании 1-го отложенного ордера, второй не сработавший отложенный ордер удаляем

3. выставляем в сработавшем направлении новый отложенный ордер - т.е. усредняемся

4. закрытие по виртуальному тейку или по сумме профита ордеров в валюте депо

5. потом модифицировал, выставлялось вместо отложенного ордера - пару разнонаправленных отложенных ордеров и настройки шаг выставления ордеров и 2 коэффициента увеличения лота для отложенных ордеров

ТС в целом, на удивление, довольно живучая 


Это стандартный маятник по сути. 
 
Igor Makanu:

делал такой советник в прошлом месяце, там ТС примерно такая:

1. открыли 2 рыночных разнонаправленных ордера одинакового обьема (лок) и выставили отложенные ордера сверху/снизу

2. при срабатывании 1-го отложенного ордера, второй не сработавший отложенный ордер удаляем

3. выставляем в сработавшем направлении новый отложенный ордер - т.е. усредняемся

4. закрытие по виртуальному тейку или по сумме профита ордеров в валюте депо

5. потом модифицировал, выставлялось вместо отложенного ордера - пару разнонаправленных отложенных ордеров и настройки шаг выставления ордеров и 2 коэффициента увеличения лота для отложенных ордеров

ТС в целом, на удивление, довольно живучая 


там из рисунка видно, что понятие одновременности - это имеется ввиду наличие ОДНОВРЕМЕННО в рынке и баев и селлов.

Например, при широком диапазоне усреднений баев (движение цены вниз) находятся маленькие несколько селлов... по сути например, селлы несколько маленьких профитных, естественно, селлов - внутри усредняющихся баев.

 
Vladimir Tkach:

У него я заметил несколько входов одновременно в обе стороны. Далее он доливается тоже в оба направления, практически в одно время. Потом закрывает небольшой профит.

при желании - могу расписать свой вариант, включая  баи внутри селлов или селлы внутри баев - ТС-ка эта еще мной дорабатывается, но основа уже написана - там все ЭЛЕМЕНТАРНО.

 
Последний год на евре - флет. Конечно все сетки будут работать. 
 

В описании того сигнала есть ссылки на различные ресурсы, где можно загрузить что то бесплатно.

Коллегам передал инфу, так они сказали, что там код с элементами скама. Так что ничего от туда не качайте.

У администрации mql5 есть возможность это проверить и в случае подтверждения забанить? 

 
Vladimir Tkach:

В описании того сигнала есть ссылки на различные ресурсы, где можно загрузить что то бесплатно.

Коллегам передал инфу, так они сказали, что там код с элементами скама. Так что ничего от туда не качайте.

У администрации mql5 есть возможность это проверить и в случае подтверждения забанить? 

По идее, да.

Вот похожий пост был, если не ошибаюсь, по сигналу Машко... Надо попросить @Sergey Golubev, если там похожая история, чтобы тоже поудаляли рекламу из описания.

 
Vladimir Tkach:

В описании того сигнала есть ссылки на различные ресурсы, где можно загрузить что то бесплатно.

Коллегам передал инфу, так они сказали, что там код с элементами скама. Так что ничего от туда не качайте.

У администрации mql5 есть возможность это проверить и в случае подтверждения забанить? 

Скиньте мне урл сигнала в личку, и я передам в сервис деск (для их рассмотрения).

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