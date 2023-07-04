1200 подписчиков!! - страница 147

Новый комментарий
 
Marsel:

Спасибо. Приняли меры

А на мой вопрос ответите?

https://www.mql5.com/ru/forum/316169

В сигналах за период до замониторивания счета просадка считается по балансу или по эквити?
В сигналах за период до замониторивания счета просадка считается по балансу или по эквити?
  • 2019.06.20
  • www.mql5.com
В сервисе "сигналы" показывает параметр Максимальная просадка. Период до замониторивания тоже берется ко вниманию. Так вопрос...
 
danminin:

А на мой вопрос ответите?

Ответил

 

У нас новый топ.

В описании божится, что не сеточник  и не мартингейл. Есть идеи о логике входов/выходов?


 
Vladimir Tkach:

У нас новый топ.

В описании божится, что не сеточник  и не мартингейл. Есть идеи о логике входов/выходов?

Он же уже был раньше в топе? В смысле был, потом полоса неудач пошла... И вот опять на коне)

[Удален]  
Vladimir Tkach:

У нас новый топ.

В описании божится, что не сеточник  и не мартингейл. Есть идеи о логике входов/выходов?


Судя по картинке усредняшка обыкновенная.

 
Vladimir Tkach:

У нас новый топ.

В описании божится, что не сеточник  и не мартингейл. Есть идеи о логике входов/выходов?


Прикольно! Как можно божиться, что это не сеточник ))).

Выход понятен. Общий тейк на корзину. Вход индикаторный.

 
Vladimir Tkach:

У нас новый топ.

В описании божится, что не сеточник  и не мартингейл. Есть идеи о логике входов/выходов?


Boris Gulikov:

Прикольно! Как можно божиться, что это не сеточник ))).

Выход понятен. Общий тейк на корзину. Вход индикаторный.

Вот  например https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/rsi

по модели Вершины и основания
Вершины индикатора Relative Strength Index обычно формируются выше 70, а основания — ниже 30, причем они обычно опережают образования вершин и оснований на ценовом графике.

т.е если они формируются если в бай то ниже уровня 30 и цена последующего входа ниже предыдущего открытого рыночного ордера (позы), то входим (тут если без мартина, то тем же объемом).

Крыть все при профите...

Relative Strength Index - Осцилляторы - MetaTrader 5
Relative Strength Index - Осцилляторы - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Технический Индикатор Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI) это следующий за ценой осциллятор, который колеблется в диапазоне от 0 до 100. Вводя Relative Strength Index, У. Уайлдер рекомендовал использовать его 14-периодный вариант. В дальнейшем распространение получили также 9 и 25-периодные индикаторы. Один из...
 
Roman Shiredchenko:
Вот  например https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/rsi

по модели Вершины и основания
Вершины индикатора Relative Strength Index обычно формируются выше 70, а основания — ниже 30, причем они обычно опережают образования вершин и оснований на ценовом графике.

т.е если они формируются если в бай то ниже уровня 30 и цена последующего входа ниже предыдущего открытого рыночного ордера (позы), то входим (тут если без мартина, то тем же объемом).

Крыть все при профите...

У него в жутко дорогом эксперте есть настройки МА. Что также на скрине настроек видно. А если прогнать тест демо версии, то в конце тестирования нарисуются три МА периода 40.

 

+ работает с прошлого лета. Но замониторил в апреле. Торгует только две долларовые пары: евру и фунт. Процентов 85 сделок припадает на евру. А там как раз с прошлого лета особой движухи нет.

Но все равно красавчик, раз поднялся опять

 
Vladimir Tkach:

У него в жутко дорогом эксперте есть настройки МА. Что также на скрине настроек видно. А если прогнать тест демо версии, то в конце тестирования нарисуются три МА периода 40.

да я сам просто с такой  же штуковиной сейчас играюсь... картинки знакомые, поэтому... :-)

И там у меня как - раз РСИ завязан... и усреднялка на увеличивающихся объемах.

То же самое работает и на MADIV, когда ниже уровня, то входим в бай через шаг определенный, закрытие на противоположном входе... типа того и как-то так...

Могу, если есть желание - алгоритм конкретно расписать.

1...140141142143144145146147148149150151152153154...232
Новый комментарий