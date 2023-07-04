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А на мой вопрос ответите?
https://www.mql5.com/ru/forum/316169
А на мой вопрос ответите?
Ответил
У нас новый топ.
В описании божится, что не сеточник и не мартингейл. Есть идеи о логике входов/выходов?
У нас новый топ.
В описании божится, что не сеточник и не мартингейл. Есть идеи о логике входов/выходов?
Он же уже был раньше в топе? В смысле был, потом полоса неудач пошла... И вот опять на коне)
У нас новый топ.
В описании божится, что не сеточник и не мартингейл. Есть идеи о логике входов/выходов?
Судя по картинке усредняшка обыкновенная.
У нас новый топ.
В описании божится, что не сеточник и не мартингейл. Есть идеи о логике входов/выходов?
Прикольно! Как можно божиться, что это не сеточник ))).
Выход понятен. Общий тейк на корзину. Вход индикаторный.
У нас новый топ.
В описании божится, что не сеточник и не мартингейл. Есть идеи о логике входов/выходов?
Прикольно! Как можно божиться, что это не сеточник ))).
Выход понятен. Общий тейк на корзину. Вход индикаторный.
по модели Вершины и основания
Вершины индикатора Relative Strength Index обычно формируются выше 70, а основания — ниже 30, причем они обычно опережают образования вершин и оснований на ценовом графике.
т.е если они формируются если в бай то ниже уровня 30 и цена последующего входа ниже предыдущего открытого рыночного ордера (позы), то входим (тут если без мартина, то тем же объемом).
Крыть все при профите...
Вот например https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/rsi
по модели Вершины и основания
Вершины индикатора Relative Strength Index обычно формируются выше 70, а основания — ниже 30, причем они обычно опережают образования вершин и оснований на ценовом графике.
т.е если они формируются если в бай то ниже уровня 30 и цена последующего входа ниже предыдущего открытого рыночного ордера (позы), то входим (тут если без мартина, то тем же объемом).
Крыть все при профите...
У него в жутко дорогом эксперте есть настройки МА. Что также на скрине настроек видно. А если прогнать тест демо версии, то в конце тестирования нарисуются три МА периода 40.
+ работает с прошлого лета. Но замониторил в апреле. Торгует только две долларовые пары: евру и фунт. Процентов 85 сделок припадает на евру. А там как раз с прошлого лета особой движухи нет.
Но все равно красавчик, раз поднялся опять
У него в жутко дорогом эксперте есть настройки МА. Что также на скрине настроек видно. А если прогнать тест демо версии, то в конце тестирования нарисуются три МА периода 40.
да я сам просто с такой же штуковиной сейчас играюсь... картинки знакомые, поэтому... :-)
И там у меня как - раз РСИ завязан... и усреднялка на увеличивающихся объемах.
То же самое работает и на MADIV, когда ниже уровня, то входим в бай через шаг определенный, закрытие на противоположном входе... типа того и как-то так...
Могу, если есть желание - алгоритм конкретно расписать.