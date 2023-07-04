1200 подписчиков!! - страница 157
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Он. А по поводу предыдущих скринов... не видел раньше его (Машковцева) сигналов, только этот. Много таких заскриненных сигналов (не конкретно его, а вообще)? Это целый архив уже...
Вот, например, топ сигналов в марте 2017-го.
и тоже такая красивая история до замониторивания была.
и так же само после замониторивания вид графика эквити поменялся.
Далее, недавно происходит закрытие в убыток за раз всего, что он наработал с момента мониторинга.
линия прироста вернулась в ту точку, с которой она вышла в момент мониторинга.
все подписчики в минусе.
потому что, кто-то подписался немного выше точки мониторинга, кто-то еще выше, кто-кто еще выше. в итоге все сейчас в минусе.
Июль 2018. На первом месте в рейтинге - сигнал Натальи Машковцевой благодаря хорошей двухлетней домониториноговой истории в 10-20% и потом осторожной торговле на 3-7% в месяц.
Однозначно метаквотам нужно начинать отсеивать эту требуху в сигналах. Иначе люди будут относится к ресурсу как к помойке.
не будут же они писать предупреждение "этот брокер заподозрен в махинациях")
какие вы видите способы решения этой проблемы?
им нужно придумать как это сделать, чтобы и брокеров не обижать.
не будут же они писать предупреждение "этот брокер заподозрен в махинациях")
какие вы видите способы решения этой проблемы?
Самый лучший вариант, чтобы сервис не смотрел прошлую историю. Все проблемы сойдут на нет! А дальше только рынок рассудит и реальный опыт покажет...И сервис это изменение может сделать прям сегодня и уровень напряженности сойдет в моменте.
им нужно придумать как это сделать, чтобы и брокеров не обижать.
не будут же они писать предупреждение "этот брокер заподозрен в махинациях")
какие вы видите способы решения этой проблемы?
Июль 2018. На первом месте в рейтинге - сигнал Натальи Машковцевой благодаря хорошей двухлетней домониториноговой истории в 10-20% и потом осторожной торговле на 3-7% в месяц.
Вот представим что сейчас где то 100 потенциальных 20000%+ сигналов где то готовятся. Кто то старается, по сути неважно какими методами, и завтра готов опубликовать свой изумительный сигнал народу. А есть еще 100 сигналов которые опубликованы пол года назад, год, может быть 2 года. Но там доходность 200-300%.
Кто по итогу в шоколаде?
А если не реагировать на домониторинговую историю, кто в итоге в шоколаде? Те кто хорошо торгует. Те кто хорошо торгует и запустил раньше. Это справедливо. А сейчас не справедливо.