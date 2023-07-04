1200 подписчиков!! - страница 157

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Yevhenii Levchenko:
Он. А по поводу предыдущих скринов... не видел раньше его (Машковцева) сигналов, только этот. Много таких заскриненных сигналов (не конкретно его, а вообще)? Это целый архив уже...

Вот, например, топ сигналов в марте 2017-го.


 
Однозначно метаквотам нужно начинать отсеивать эту требуху в сигналах. Иначе люди будут относится к ресурсу как к помойке.
 
Vasiliy Pushkaryov:

и тоже такая красивая история до замониторивания была.

и так же само после замониторивания вид графика эквити поменялся.



 
Vasiliy Pushkaryov:

Далее, недавно происходит закрытие в убыток за раз всего, что он наработал с момента мониторинга.

линия прироста вернулась в ту точку, с которой она вышла в момент мониторинга.

все подписчики в минусе.

потому что, кто-то подписался немного выше точки мониторинга, кто-то еще выше, кто-кто еще выше. в итоге все сейчас в минусе.


 

Июль 2018. На первом месте в рейтинге - сигнал Натальи Машковцевой благодаря хорошей двухлетней домониториноговой истории в 10-20% и потом осторожной торговле на 3-7% в месяц.


 
Vladimir Tkach:
Однозначно метаквотам нужно начинать отсеивать эту требуху в сигналах. Иначе люди будут относится к ресурсу как к помойке.
им нужно придумать как это сделать, чтобы и брокеров не обижать.

не будут же они писать предупреждение "этот брокер заподозрен в махинациях")

какие вы видите способы решения этой проблемы?
 
multiplicator:
им нужно придумать как это сделать, чтобы и брокеров не обижать.

не будут же они писать предупреждение "этот брокер заподозрен в махинациях")

какие вы видите способы решения этой проблемы?

Самый лучший вариант, чтобы сервис не смотрел прошлую историю. Все проблемы сойдут на нет! А дальше только рынок рассудит и реальный опыт покажет... 

И сервис это изменение может сделать прям сегодня и уровень напряженности сойдет в моменте.
 
multiplicator:
им нужно придумать как это сделать, чтобы и брокеров не обижать.

не будут же они писать предупреждение "этот брокер заподозрен в махинациях")

какие вы видите способы решения этой проблемы?
Историю отрезать. То, что торгуется хранить у себя дабы не допустить перерисовки.
 
Vasiliy Pushkaryov:

Июль 2018. На первом месте в рейтинге - сигнал Натальи Машковцевой благодаря хорошей двухлетней домониториноговой истории в 10-20% и потом осторожной торговле на 3-7% в месяц.

Эти скрины из личного архива или тоже где-то здесь на сайте?
 

Вот представим что сейчас где то 100 потенциальных 20000%+ сигналов где то готовятся. Кто то старается, по сути неважно какими методами, и завтра готов опубликовать свой изумительный сигнал народу. А есть еще 100 сигналов которые опубликованы пол года назад, год, может быть 2 года. Но там доходность 200-300%.

Кто по итогу в шоколаде?

А если не реагировать на домониторинговую историю, кто в итоге в шоколаде? Те кто хорошо торгует. Те кто хорошо торгует и запустил раньше. Это справедливо. А сейчас не справедливо.

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