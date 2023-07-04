1200 подписчиков!! - страница 156

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Andrey F. Zelinsky:
хватит нести ахинею и выглядеть идиотом-тыкалой -- я вообще не в теме кто такой Егор Власов -- или приведите хоть одну мою цитату по этой теме
Она удалена, как удобно
 

Пару скринов с отзывами и балансом на один сигнал (переводил с англ., можно зайти и проверить):

 
Наверное фунтом затарился... Будет плохо, если фунт падать дальше будет - там куча людей... на всю катушку зашел:
Файлы:
1.jpg  73 kb
 
Andrey F. Zelinsky:

Зачем здесь отсылать людей на откровенную пургу?

Фраза в статье "У меня нет никаких сомнений в том, что это «нарисованный» график." -- бездоказательная пурга.

Ну, а фраза "мошеннический брокер" -- это что такое?

p.s. Я не против читать местный (временами прикольный) междусобойчик в стиле "мошенник" -- но хотелось бы видеть обоснования предъяв.

А то одно пустозвонство.

Согласен, что в той статье сильно много субъективного и без доказательств.

Но в отношении этого трейдера все равно много вопросов. Вот, например, в 17-м году, когда он набрал более 1000 подписчиков (еще с Тарасом соревновался), потом таки слился.


Но вот на том же брокере, текущий сигнал, уже 2017-й у него - не сливной, он прибыльный.


Ладно, допустим это разные счета. На одном слил, с кем не бывает, на другом зарабатывал.

Далее.

Вот начало описания его текущего сигнала: "Опыт  торговли более 10 лет, по собственно разработанной стратегии. На рынок форекс я пришёл зарабатывать, а не терять деньги."

За 10 лет уже должен выработаться стиль, более менее стабильный, и вроде как до мониторинга он виден:

2016-й

2017-й


2018-й


2019-й

Т.е. 10 лет опыта, после мониторинга куда-то улетучиваются.

 

Выше привели скрин с отзывом о потере в нуль долларов, "технической ошибке". Он к тому времени уже набрал более 600 подписчиков и тут это. Речь о нескольких мартовских сделках, посмотрите в истории торгов за 12 и 13 марта ордера, я ниже приведу только один ордер, на свечах Альпари. Вертикальная линия - это уровень и открытия и закрытия ордера у Машковцева


После этого случая, рост подписчиков прекратился и пошел отток.

Далее, недавно происходит закрытие в убыток за раз всего, что он наработал с момента мониторинга.

Вот что опытный трейдер пишет: "Мне очень жаль, приношу свои извинения, сегодня мы получили убыток, который составил 28%, по итогу мы все равно в плюсе. Этот счёт на этой неделе будет удален после работы над ошибками. Скорее всего будет замониторен новый счёт, с жестким ограничением по балансу или я открою свой другой счёт который доступен у другого брокера."

Только кто в плюсе, если он вернулся к точке, с которой начал с мониторинга. Люди потеряли на ВПС, на подписке. А кто подписался позже, они в минусе. Для него это непонятно?

Но он ведь опытный, вот что пишет дальше: "По GBP/USD сделка открыта на долгосрок, риск весть баланс, кто не готов на подобное, пожалуйста отпишитесь!"

Конечно, все это можно назвать косвенным, с каждым может быть. Но как уже писали выше более 600 человек подписывались на его трехлетнюю домониторинговую историю. На текущую вряд ли бы он успел и 20 человек набрать.

Поэтому и готов у него уже новый счет с красивой историей. Но торговать у него как на истории не получается, не первый раз. Я считаю это нечестным.

 

Как-то была у меня проблема с закрытием сделок по техническим причинам и весь мой счет закрылся по стоп ауту. Я написала в тех. поддержку брокеру (дц) и они извинились и вернули все сделки обратно и слива как будто и не было. Я была в шоке, что так можно. В логах вообще ничего! То есть брокеры могут в пару кликов менять или возвращать ордеры и пр. Вот такая история. 

 
Andrey F. Zelinsky:
хватит нести ахинею и выглядеть идиотом-тыкалой -- я вообще не в теме кто такой Егор Власов -- или приведите хоть одну мою цитату по этой теме
Вот нашел картинку с истории сигнала Власова в одном из блогов. Кстати, сам блог тоже интересный, там про Кирилла Бадаева, но они в то время с Власовым были как близнецы братья.

Потом те, кто работал с этим брокерам не смогли подключаться к здешнему серверу. Видимо, администрация приняла меры.

 
Vasiliy Pushkaryov:
Вот нашел картинку с истории сигнала Власова в одном из блогов. Кстати, сам блог тоже интересный, там про Кирилла Бадаева, но они в то время с Власовым были как близнецы братья.

Потом те, кто работал с этим брокерам не смогли подключаться к здешнему серверу. Видимо, администрация приняла меры.

Он. А по поводу предыдущих скринов... не видел раньше его (Машковцева) сигналов, только этот. Много таких заскриненных сигналов (не конкретно его, а вообще)? Это целый архив уже...
 
Andrey F. Zelinsky:

они молчат, потому что вес имеет только обоснование и сила -- силы ни у кого нет и обоснования никто не приводит, одна голословность -- ваши крики "мошенник" выглядят как детские сопли на подтяжках.

Поржал )))

У тебя глаза на затылке?

Ты что не видишь, что сигнал открыт в говнокухне, которая известна своими самыми различными махинациями ))).

Если бы сигнал был открыт в Пепперах, Тике, АйСиЭм или Альпах вообще никаких мыслей не возникло бы по поводу мошенничества.

Но трейдер не может предоставить такую историю у нормальных брокеров. Он у них почему то сливает )))

 
Yevhenii Levchenko:
Он. А по поводу предыдущих скринов... не видел раньше его (Машковцева) сигналов, только этот. Много таких заскриненных сигналов (не конкретно его, а вообще)? Это целый архив уже...
Я в этом блоге в комментариях увидел скрин, у меня ранее его не было (спасибо Yuliya Vinnitskaya). Хотя сигнал NewYork Capital City я помню, даже отзыв за отличную торговлю ему писал в одном из постов, а вот что это Машковцев, только сегодня вспомнил и обратил внимание.
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