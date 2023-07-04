1200 подписчиков!! - страница 156
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хватит нести ахинею и выглядеть идиотом-тыкалой -- я вообще не в теме кто такой Егор Власов -- или приведите хоть одну мою цитату по этой теме
Пару скринов с отзывами и балансом на один сигнал (переводил с англ., можно зайти и проверить):
Зачем здесь отсылать людей на откровенную пургу?
Фраза в статье "У меня нет никаких сомнений в том, что это «нарисованный» график." -- бездоказательная пурга.
Ну, а фраза "мошеннический брокер" -- это что такое?
p.s. Я не против читать местный (временами прикольный) междусобойчик в стиле "мошенник" -- но хотелось бы видеть обоснования предъяв.
А то одно пустозвонство.
Согласен, что в той статье сильно много субъективного и без доказательств.
Но в отношении этого трейдера все равно много вопросов. Вот, например, в 17-м году, когда он набрал более 1000 подписчиков (еще с Тарасом соревновался), потом таки слился.
Но вот на том же брокере, текущий сигнал, уже 2017-й у него - не сливной, он прибыльный.
Ладно, допустим это разные счета. На одном слил, с кем не бывает, на другом зарабатывал.
Далее.
Вот начало описания его текущего сигнала: "Опыт торговли более 10 лет, по собственно разработанной стратегии. На рынок форекс я пришёл зарабатывать, а не терять деньги."
За 10 лет уже должен выработаться стиль, более менее стабильный, и вроде как до мониторинга он виден:
2016-й
2017-й
2018-й
2019-й
Т.е. 10 лет опыта, после мониторинга куда-то улетучиваются.
Выше привели скрин с отзывом о потере в нуль долларов, "технической ошибке". Он к тому времени уже набрал более 600 подписчиков и тут это. Речь о нескольких мартовских сделках, посмотрите в истории торгов за 12 и 13 марта ордера, я ниже приведу только один ордер, на свечах Альпари. Вертикальная линия - это уровень и открытия и закрытия ордера у Машковцева
После этого случая, рост подписчиков прекратился и пошел отток.
Далее, недавно происходит закрытие в убыток за раз всего, что он наработал с момента мониторинга.
Вот что опытный трейдер пишет: "Мне очень жаль, приношу свои извинения, сегодня мы получили убыток, который составил 28%, по итогу мы все равно в плюсе. Этот счёт на этой неделе будет удален после работы над ошибками. Скорее всего будет замониторен новый счёт, с жестким ограничением по балансу или я открою свой другой счёт который доступен у другого брокера."
Только кто в плюсе, если он вернулся к точке, с которой начал с мониторинга. Люди потеряли на ВПС, на подписке. А кто подписался позже, они в минусе. Для него это непонятно?
Но он ведь опытный, вот что пишет дальше: "По GBP/USD сделка открыта на долгосрок, риск весть баланс, кто не готов на подобное, пожалуйста отпишитесь!"
Конечно, все это можно назвать косвенным, с каждым может быть. Но как уже писали выше более 600 человек подписывались на его трехлетнюю домониторинговую историю. На текущую вряд ли бы он успел и 20 человек набрать.
Поэтому и готов у него уже новый счет с красивой историей. Но торговать у него как на истории не получается, не первый раз. Я считаю это нечестным.
Как-то была у меня проблема с закрытием сделок по техническим причинам и весь мой счет закрылся по стоп ауту. Я написала в тех. поддержку брокеру (дц) и они извинились и вернули все сделки обратно и слива как будто и не было. Я была в шоке, что так можно. В логах вообще ничего! То есть брокеры могут в пару кликов менять или возвращать ордеры и пр. Вот такая история.
хватит нести ахинею и выглядеть идиотом-тыкалой -- я вообще не в теме кто такой Егор Власов -- или приведите хоть одну мою цитату по этой теме
Потом те, кто работал с этим брокерам не смогли подключаться к здешнему серверу. Видимо, администрация приняла меры.
Вот нашел картинку с истории сигнала Власова в одном из блогов. Кстати, сам блог тоже интересный, там про Кирилла Бадаева, но они в то время с Власовым были как близнецы братья.
Потом те, кто работал с этим брокерам не смогли подключаться к здешнему серверу. Видимо, администрация приняла меры.
они молчат, потому что вес имеет только обоснование и сила -- силы ни у кого нет и обоснования никто не приводит, одна голословность -- ваши крики "мошенник" выглядят как детские сопли на подтяжках.
Поржал )))
У тебя глаза на затылке?
Ты что не видишь, что сигнал открыт в говнокухне, которая известна своими самыми различными махинациями ))).
Если бы сигнал был открыт в Пепперах, Тике, АйСиЭм или Альпах вообще никаких мыслей не возникло бы по поводу мошенничества.
Но трейдер не может предоставить такую историю у нормальных брокеров. Он у них почему то сливает )))
Он. А по поводу предыдущих скринов... не видел раньше его (Машковцева) сигналов, только этот. Много таких заскриненных сигналов (не конкретно его, а вообще)? Это целый архив уже...