1200 подписчиков!! - страница 153

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И в сигналах и в маркете такие правила, что многие шустрые пользователи научились как можно шулерством выйти в топ и заманить столько подписчиков или покупателей.

И чем дальше идем, их число становится всё больше и больше.  Но почему-то по этому поводу ничего не предпринимается.

 
Почему метаквоты не банят таких прохвостов? Ведь история явно нарисована - три года прибыль между 10 и 20% в месяц. Не больше не меньше.
На известном ресурсе есть анализ его сигнала.
Ресурс можно найти через поисковик по названию статьи
Как зарабатывать $18 000 в месяц с нарисованной статистикой в MQL5
 
Vladimir Tkach:
Почему метаквоты не банят таких? Ведь история явно нарисована - три года прибыль между 10 и 20% в месяц. Не больше не меньше.

В прошлом году у Натальи Машковцевой тоже до мониторинга такая красивая история была, около двух лет. После мониторинга такой торговли и близко не было и через полгода полный слив.  Явно что-то нечисто.

Сейчас топ с 600 подписчиками - как Сахар год назад. Начальный период торговли - это одна-две позиции в месяц с прибылью от 50% и выше. Как по мне, такое достигается за счет центовых счетов и открытий противоположных сделок наобум, слитые счета в топку, выжившие продолжают участие в аттракционе.

Почему не сделать доступной историю торговли с момента подключения к сервису, чтобы исключить подобные махинации, не понятно.

 


Позиции стали длиннее, с доливками и больше убыточных. Это и есть настоящая торговля - пересиживание и усредение.

 
Vladimir Tkach:


Позиции стали длиннее, с доливками и больше убыточных. Это и есть настоящая торговля - пересиживание и усредение.

Почему-то многие думают что пересиживание и усреднение это плохо. А что надо делать, если цена пошла не туда куда надо, закрыть позицию ?

Если это сделать часто, то эти убытки съедят весь прибыль. И поэтому надо ждать удобного момента, а не сразу закрывать.  

 
Введите в поисковик: "Как зарабатывать $18 000 в месяц с нарисованной статистикой". И почитайте. В принципе, ничего нового. Все что описывалось многими в этой (и не только в этой) теме.
 
Vladimir Tkach:
Почему метаквоты не банят таких прохвостов? Ведь история явно нарисована - три года прибыль между 10 и 20% в месяц. Не больше не меньше.
На известном ресурсе есть анализ его сигнала.
Ресурс можно найти через поисковик по названию статьи
Как зарабатывать $18 000 в месяц с нарисованной статистикой в MQL5

Пока таких деятелей мало - они выгодны МетаКвотам.  Репутацию они, ввиду их малочисленности, не портят, а подписчиков - исправно привлекают. В результате чего - МетаКвоты получают стабильный гешефт.

Банить начнут только лишь тогда, когда количество народа с нарисованной статистикой начнет влиять на репутацию самих МетаКвотов, но, думаю, вероятность подобного события невелика.

 
Georgiy Merts:

Пока таких деятелей мало - они выгодны МетаКвотам.  Репутацию они, ввиду их малочисленности, не портят, а подписчиков - исправно привлекают. В результате чего - МетаКвоты получают стабильный гешефт.

Банить начнут только лишь тогда, когда количество народа с нарисованной статистикой начнет влиять на репутацию самих МетаКвотов, но, думаю, вероятность подобного события невелика.

Банят точно , когда наглеют и пачками публикуют рисованные сигналы. Как это недавно делали индусы (или "индусы")...

Хотя уже были неоднократные прецеденты, когда с длительной домониторинговой отличной историей сливались в труху... "одиночки", если можно так сказать. И уже много раз возмущались, почему так происходит. При чем многие из подписчиков. Прям отзывы пишул, мол: "рисуют, сделайте что-то" и т.п..


Что еще интересно, что вроде бы в мт5 такого не замечено.

Что еще интересно, тут недавно дали наводку на алехаранк, и там по статистике сайт потихоньку снижается в рейтинге. Так что может быть люди таки уходят потихоньку. Есть же и другие сервисы копирования...


Vasiliy Pushkaryov:

В прошлом году у Натальи Машковцевой тоже до мониторинга такая красивая история была, около двух лет. После мониторинга такой торговли и близко не было и через полгода полный слив.  Явно что-то нечисто.

Ого. Даже такое было! Это уже кибер ОПГ какая-то...

 

Andrey F. Zelinsky:

хотелось бы видеть обоснования предъяв.

А то одно пустозвонство.


Неоднократные прецеденты, когда  "профессионалы", торгующие годами прибыльно месяц-в-месяц, без сильных просадок и все это ломается после начала мониторинга ничего не значат выходит? При чем ломается по самому тупому сценарию - чуваки банально не выдерживают просадок и пытаются отыграться на всю катушку. И так один в один. На первый взгляд показалось, что тот же Машковец действительно хладнокровный профи - получил просадку и затих, ожидает. Но нет же, нихрена не профи, сорвался как вчера начавший.

 
Yevhenii Levchenko:

Ого. Даже такое было! Это уже кибер ОПГ какая-то...

Да, только на другом брокере. Подозреваю они не в сговор входят с брокерами, а как-то научились в МТ4 это делать.

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