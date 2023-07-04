1200 подписчиков!! - страница 123
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Каким образом провайдер или вообще кто-то могут понести ответственность перед подписчиками/инвесторами? В 90-е понятно: утюг на пузо. Да и не должен провайдер нести ответственность перед ними.
Ответственность должна быть равна вознаграждению -- есть положительный результат торговли за время подписки -- есть оплата за подписку -- нет положительного результата, нет оплаты.
Т.е. деньги за подписку -- 20% идёт МК в любом случае -- а 80% при положительном результате торгов идёт провайдеру -- при отрицательном возвращаются подписчику.
Сейчас же -- когда подписчиков становится достаточно -- провайдеру вообще не критично сколько он продержится -- достаточно несколько дней, достаточно пары сделок и провайдер уже заработал от сигнала сполна.
Вообще это извечная проблема, отсекать "гениев", которые хотят переложить(и перекладывают) риски предпринимательской деятельности на работника/исполнителя не участвующего в распределении прибыли.
Вы хотите чтобы при затратах 1% была прибыль 100%, а часть рисков нес провайдер, который не участвует в распределении прибыли. Т.е. вы хотите чтобы схема оплаты по прибыли была как в ПАММе, но размер оплаты был мизерным.
Сервис сигналов это ниша Metaquotes , а ниша ПАММ/МАМ это ниша ДЦ/Брокеров. 300$ можно отнести и туда и туда, никто никого никуда силком не тянет - только личный выбор в принятии условий оплаты за получаемый результат.
Ответственность провайдера сигнала в том что он не получит в будущем подписки.
Обсуждаемый сигнал давал сверхприбыли пол года - достаточный аргумент того, что эксплуатируемая закономерность имела место быть, т.е. все было честно на 1000%. А то что закономерность примитивная, ну так никто никому не мешал самостоятельно ее найти и использовать. Сигнал с подписчиками начал существенно влиять на рынок и лавочка прикрылась - это итоговый результат любых потуг с большими объемами позиций.
Заходы на всю котлету 1-4млн$ с плечом 100(например), считайте сами где в каждом входе были уровни стопаутов подписчиков этого сигнала для всего форекса, а также их размер. Т.е. до 1000 лотов регулярно болтались на определенных уровнях, и логично что их "съели". Дошло количество подписантов до 500k$ - не искушай и выходи из подписки.
Вы хотите ... Т.е. вы хотите ...
Ни в коем случае -- я вообще ничего не хочу -- я просто высказываю свои соображения, которые если кому-то не нравятся или кто-то их считает абсурдными -- могут вообще на них не обращать внимания.
"Хочу" и "предлагаю" -- есть разница в этих терминах.
Ответственность провайдера сигнала в том что он не получит в будущем подписки.
Это не ответственноть -- а безответственность как способ заработка. И примеров такого заработка уже несколько -- сигнал Гончара, этот сигнал -- это всё сигналы на один приток подписчиков -- и цели в этих сигналах "жить" месяцами никакой нет.
Входить "на все" со стоп-лоссом равным стоп-ауту в 60 пунктов -- такие стратегии "живут" исключительно случайно. Разбор и анализ таких сигналов -- это не более чем изучение "систематической ошибки выжившего".
И рассказывать, как это делает провайдер -- что с такими рисками можно жить годами и заработать сотни процентов в год, главное соблюдать его уникальную "систему управления капиталом" -- это выглядеть "комично" при каждом закономерном стоп-ауте, который, конечно же, произошел по вине внезапно изменившегося рынка.
Ответственность провайдера сигнала в том что он не получит в будущем подписки.
Провайдер вводит в заблуждение в описании сигнала. Он торгует полгода постоянным лотом, например, постоянный стоплосс. А в описании пишет "только постоянными, и никакими больше". Тут у него возникает серия стоплоссов, тот берёт и открывает позицию удовенным лотом, применяя мартингейл, не получается, ещё раз и ещё раз - слил.
Подписчики верили ему, а он их обманул. По-вашему, это нормально?
Подписчик потерял много денег, у него появились проблемы, это нормально?
А всё из-за того, что вкладка "описание" введена сервисом MQL5, а следовательно, она предназначается для чего-то. Для чего? Для спама? Для флуда? Для обмана? Для зазывания?
Значит MQL5 несёт ответственность за предоставление "площадки для оболванивания".
Я уже не раз говорил, и даже создавал на этот счёт тему. https://www.mql5.com/ru/forum/232889
Повторюсь: чтобы решить вопрос о зоне ответственности раз и навсегда, требуется одно из двух:
1. Регламентировать вкладку "описание"
или
2. Удалить эту вкладку.
Регламентировать, значит ввести оферту того, чего сигналист обязан будет придерживаться и указать это во вкладке:
а) Объём позиции, сколько максимум будет риск на одну сделку: фиксированное число, нефиксированное число. Если последнее, то какой максимальный риск будет допущен по отношении к своему депозиту.
б) Запрет на пополнение во время открытых сделок.
в) Количество одновременно открытых сделок, максимальный совокупный стоплосс.
г) Плечо.
ИНОЕ – открывай новый сигнал! А этот изменять нельзя. Сигналист дважды подумает и хорошо подготовится. прежде, чем открывать.
Удалить вкладку - значит оставить ответственность на подписчиках. Это самый лёгкий путь, и его будет придерживаться ленивая политика компании. Развитие же сервиса в части политики защиты и безопасности подписчиков - это регламент вкладки "описание".
Это повысит доверие подписчиков к сервису и увеличит его привлекательность.
Поскольку технически, как я понимаю, ограничить торговлю нельзя, поскольку у сервиса нет договорённостей с брокерами на этот счёт, то несоблюдение сигнналистом того, чего он накалякал и наобещал во вкладке "описание", аля строгий манименеджмент, повлечёт санкции, которые должны негативно повлиять на интересы сигналиста, здесь уже на выбор сервиса (нужен анализ):
1. Запрет на продажу сигнала.
2. Временный запрет на продажу сигнала
3. Лишение прав продавца.
4. Временное лишение прав продавца.
Сигналист дважды подумает, прежде, чем открывать сигнал.
Провайдер вводит в заблуждение в описании сигнала. Он торгует полгода постоянным лотом, например, постоянный стоплосс. А в описании пишет "только постоянными, и никакими больше". Тут у него возникает серия стоплоссов, тот берёт и открывает позицию удовенным лотом, применяя мартингейл, не получается, ещё раз и ещё раз - слил.
Подписчики верили ему, а он их обманул. По-вашему, это нормально?
Подписчик потерял много денег, у него появились проблемы, это нормально?
А всё из-за того, что вкладка "описание" введена сервисом MQL5, а следовательно, она предназначается для чего-то. Для чего? Для спама? Для флуда? Для обмана? Для зазывания?
Значит MQL5 несёт ответственность за предоставление "площадки для оболванивания".
Я уже не раз говорил, и даже создавал на этот счёт тему. https://www.mql5.com/ru/forum/232889
Повторюсь: чтобы решить вопрос о зоне ответственности раз и навсегда, требуется одно из двух:
1. Регламентировать вкладку "описание"
или
2. Удалить эту вкладку.
Регламентировать, значит ввести оферту того, чего сигналист обязан будет придерживаться и указать это во вкладке:
а) Объём позиции, сколько максимум будет риск на одну сделку: фиксированное число, нефиксированное число. Если последнее, то какой максимальный риск будет допущен по отношении к своему депозиту.
б) Запрет на пополнение во время открытых сделок.
в) Количество одновременно открытых сделок, максимальный совокупный стоплосс.
г) Плечо.
ИНОЕ – открывай новый сигнал! А этот изменять нельзя. Сигналист дважды подумает и хорошо подготовится. прежде, чем открывать.
Удалить вкладку - значит оставить ответственность на подписчиках. Это самый лёгкий путь, и его будет придерживаться ленивая политика компании. Развитие же сервиса в части политики защиты и безопасности подписчиков - это регламент вкладки "описание".
Это повысит доверие подписчиков к сервису и увеличит его привлекательность.
Поскольку технически, как я понимаю, ограничить торговлю нельзя, поскольку у сервиса нет договорённостей с брокерами на этот счёт, то несоблюдение сигнналистом того, чего он накалякал и наобещал во вкладке "описание", аля строгий манименеджмент, повлечёт санкции, которые должны негативно повлиять на интересы сигналиста, здесь уже на выбор сервиса (нужен анализ):
1. Запрет на продажу сигнала.
2. Временный запрет на продажу сигнала
3. Лишение прав продавца.
4. Временное лишение прав продавца.
Сигналист дважды подумает, прежде, чем открывать сигнал.
А всё из-за того, что вкладка "описание" введена сервисом MQL5, а следовательно, она предназначается для чего-то. Для чего? Для спама? Для флуда? Для обмана? Для зазывания?
Кроме вкладки Описание -- есть ещё вкладка Новости -- в любом случае, не получится запретить провайдеру говорить официально в рамках Сигнала.
Что можно реализовать -- это запретить провайдеру гарантировать профит в любом виде -- такой запрет есть в маркете:
IV.3. Запрещается в Продукте:
Количество подписчиков на многих действует магнитически
На это у меня тоже была тема, как и в данной — тоже были конкретные предложения.
Процитирую насчёт этого (обратите внимание на картинки, в частности на графу подписчиков)
https://www.mql5.com/ru/forum/167677/page4
Всё очень просто. Есть каноничные правила торговли, которые были писаны опытными и успешными трейдерами ещё давным-давно, а сегодня только ленивый из числа современных и успешных, зарабатывая на мемуарах в книге или блоге, не напишет о них. Исходя из них, можно дать вес тем критериям в формуле, которые и будут тянуть Сигнал в топ. А именно:
1. Чем выше профит-фактор, тем больше баллов получает этот сигнал по отношению к другим.
2. Чем выше % прибыльных сделок, тем больше баллов получает этот сигнал по отношению к другим.
3. Чем ниже просадка по эквити, тем больше баллов получает этот сигнал по отношению к другим.
4. Чем ниже просадка по балансу, тем больше баллов получает этот сигнал по отношению к другим.
5. Чем больше процент прибыли, тем больше баллов получает этот сигнал по отношению к другим.
6. Чем дольше торгует, тем больше баллов получает этот сигнал по отношению к другим.
7. Чем выше показатель среднего размера ТП относительно СЛ (пропорция в пользу ТП), тем больше баллов получает этот сигнал по отношению к другим.
8. Убираем или видоизменяем информацию о количестве подписчиков.
Как считать?
Итак, берём ВСЕХ продавцов сигналов и считаем каждый критерий. Важно то, что каждый следующий критерий отодвигает менее качественный Сигнал в нижние места таблицы качества. Суммируя все критерии, на первых местах у нас будут самые безопасные и стабильные сигналы. А если подписчику не нужна стабильность, а нужны дикие проценты, например, – пожалуйста, вот тебе филльтр, ставь сортировку по процентам.
Сортируем продавцов по всем показателям и сравниваем друг с другом:
На первом месте будет продавец, у которого все основные показатели в совокупности лучше, чем у других. На втором месте будет продавец, у которого все 6 показателей в совокупности лучше, чем у остальных, кроме первого. На третьем месте будет продавец, у которого все 6 показателей в совокупности будут лучше, чем у всех остальных, кроме первого и второго. И так далее.
Разъяснение на примерах:
Имеем два Сигнала. Один простой индикаторный трендовый, другой чистый мартингейл (у которого линия баланса с волнами, а не с впадинами, т.е. сперва закрываются плюсовые, затем минусовые).
1. У Сигнала «А» профит-фактор 10, у Сигнала «Б» – 2. Сигнал А поднимается над Сигналом Б в таблице рейтинга.
2. У Сигнала «А» 10% прибыльных сделок, у Сигнала «Б» – 90%. Сигнал А по этому показателю хуже, чем Сигнал Б, оба Сигнала равны. Но у нас не может быть равных сигналов, поэтому считаем следующий критерий
3. У Сигнала «А» макс просадка по эквити 10%, у Сигнала «Б» – 90%. Сигнал А лучше, значит поднимается над Сигналом Б в таблице рейтинга.
4. У Сигнала «А» макс просадка по балансу 30%, у Сигнала «Б» – 10%. Сигнал Б лучше, значит сигналы равны по баллам. Равных быть не может, берём следующий параметр.
5. У Сигнала «А» 1000% прироста баланса, у Сигнала «Б» – 100%. Сигнал А лучше, значит поднимается над Сигналом Б в таблице рейтинга.
6. У Сигнала «А» 100 дней торгов, у Сигнала «Б» – 200. Сигнал Б лучше, значит сигналы равны по баллам. Равных быть не может, берём следующий параметр.
7. У Сигнала «А» ТП=100 СЛ=10 (10:1), у Сигнала «Б» ТП=20 (или динамический), а СЛ нет. Сигнал А лучше, значит поднимается над Сигналом Б в таблице рейтинга.
Имеем 2 трендовых Сигнала.
1. У Сигнала «А» профит-фактор 10, у Сигнала «Б» – 10. Равны
2. У Сигнала «А» 10% прибыльных сделок, у Сигнала «Б» – 10%. Равны
3. У Сигнала «А» макс просадка по эквити 10%, у Сигнала «Б» – 10%. Равны
4. У Сигнала «А» макс просадка по балансу 30%, у Сигнала «Б» – 30%. Равны
5. У Сигнала «А» 1000% прироста баланса, у Сигнала «Б» – 1000%. Равны
6. У Сигнала «А» 100 дней торгов, у Сигнала «Б» – 100. Равны
7. У Сигнала «А» ТП=100 СЛ=10 (10:1), у Сигнала «Б» ТП=100 СЛ=10 (10:1). Равны
8. Время создания сигнала, например. Одновременно быть не может. Ну, это либо идеальный случай, которого быть не может, либо один продавец создал два одинакового сигнала. Один из сигналов создал раньше. Тот и выше.
На практике всё оказывается намного сложнее, ведь во время торгов продавец может менять свою тактику, полгода торговать по мартину, полгода трендовой стратегией, а ещё полгода консервативным среднесроком.
Или, например, в первый день рискнул в полдепозита, заклеймил себя показателем просадки в 50%, а следующий год просадка не достигала и 10%.
И в этом случае можно найти решение:
1) Предупредить продавца (информативный аспект: оферта или просто справка), что если он меняет стиль торговли и его волнует рейтинг, то он должен создать новый сигнал и торговать на нём уже по новым (своим) правилам.
Обоснование: возможность введения в заблуждение подписчика низкопросадочной торговлей длительного периода, а затем, не предупредив, открывать большие лоты или просто менять правила торговли: увеличивать СЛ и так далее. И не важно, предупреждал продавец об этом или оставил поле "новости" пустым. Есть история и она будет работать на продавца, но работать может и отрицательно на подписчика. Таким образом, если продавец "накосячил", рискнув пару раз опасной и рискованной игрой, то лучше пересоздай Сигнал и играй до конца по безопасным правилам в том случае, если тебя волнует рейтинг.
2) Добавить в расчёт ещё средних значений. Медиан. Т.е., какие числа фигурировали чаще: таким образом, если в году была просадка один раз в 50%, а остальное время 10%, то 50 просто выбрасывается, и медиана становится 10. Тогда у нас добавится ещё один показатель к расчётам.
Т.е., будет макс просадка и средняя просадка, за которые и будут даваться баллы рейтинга.
Что касается подписчиков, то, на ярком примере мы видим, как действует эффект толпы. Когда количество играет на тебя всё больше и больше с каждым новым подписчиком, ускоряя получение новых, ошибочно полагая, что подписчики просмотрели и сравнили все результаты. прислушались к своему внутреннему независимому от любых показателей "Я" и решил, что ему важно: консервативность, умеренность или агрессивность.
Поэтому, я всё же предлагаю рассмотреть следующие варианты, повторюсь, более-менее уравнивающие в возможностях перспективных продавцов. Мы здесь не ради статистики сидим, а ради денег подписчиков, иначе какой смысл платного публичного мониторинга с возможностью подключиться? Любой продавец желает пассивного дохода от продавцов, для этого и создаёт сигнал, иначе – "FREE" – раздавай бесплатно. Здесь всё обосновано, всё логично.
Вот альтернатива, примерная (см. рис.// Это фотошоп, я не взламывал сайт). Первая – наполнительная.
Один смайл – до 100 подписчиков.
Два смайла – от 100 до 1000
Три смайла – больше 1000.
Вторая – числовая.
Таким образом, подписчик, видя два Сигнала с двумя смайликами или надписью 100+, не знает, у кого больше и будет смотреть исключительно на интересующие его показатели. Т.е., повторяю, как показывает практика, из двух сигналов, у одного 101 подписчик, а у другого 999, подписчик выберет с 999. А так, сайт будет продвигать и пропагандировать самую качественную торговлю. Т.е., в топы ставить именно, в первую очередь, стабильность, безопасноть, профитность, результативность. И все данные показатели должны стремится к равной пропорции, без проседаний в торговле, застоев, резких влётов и падений. Без грязной игры.
А подписчик уже сам решит для себя, что ему нужно: "мнение редакции" (рейтинг), либо личные предпочтения. Без ущемления прав в части упущенных подписчиков других перспективных Сигналов.
Так что при желании можно всё. Взять хотя бы конкурентов - там вообще удалили эту графу.
Просто... над этим ведь надо работать, а это головная боль.
На это у меня тоже была тема, как и данной — тоже были конкретные предложения.
Процитирую насчёт этого (обратити внимание на картинки, в частности на графу подписчиков)
Здесь тоже можно взять "как в маркете" -- в маркете не видно число продаж.
Если по аналогии маркета -- то в сигналах можно вообще убрать такой показатель как "число подписчиков".
Явно видно, что "выбор подписчиков" -- это все сигналы с самой низкой надёжностью и далеко не лучшим рейтингом -- понятно что такие сигналы выбирают не по показателям сигнала, а потому что другие выбрали этот сигнал.
В данном случае -- "число подписчиков" становится показателем, который самый лёгкий и быстрый для манипуляции -- им даже легче манипулировать, чем приростом.
Заметил, что с появлением рейтинга "выбор подписчиков" -- на форуме даже перестали "прирост" обсуждать.
Здесь тоже можно взять "как в маркете" -- в маркете не видно число продаж.
Если по аналогии маркета -- то в сигналах можно вообще убрать такой показатель как "число подписчиков".
Явно видно, что "выбор подписчиков" -- это все сигналы с самой низкой надёжностью и далеко не лучшим рейтингом -- понятно что такие сигналы выбирают не по показателям сигнала, а потому что другие выбрали этот сигнал.
В данном случае -- "число подписчиков" становится показателем, который самый лёгкий и быстрый для манипуляции -- им даже легче манипулировать, чем приростом.
Заметил, что с появлением рейтинга "выбор подписчиков" -- на форуме даже перестали "прирост" обсуждать.
Я спрашивал у праотца всех грызунов, что делать если сработает маржин кол. Он честно ответил, доложить свои + 3 месяца на восстановление депо. Правда в описании про это ни слова
Если правильно помню, то Маркет был анонсирован в 2012 году.
За 7 лет -- Механик выпустил десяток, так сказать, самых популярных продуктов -- он регулярно демонстрирует в своих сигналах как его советники "живут" -- за 7 лет очень активной торговли и опыта торговли -- ни один из его продуктов, ни один из покупателей его продуктов -- не показал, что его продукты способны профитно торговать.
Поэтому его не надо спрашивать "что делать" -- у него нет и никогда не было ответа.
Его продукты -- это квест.
Качественный шаг был -- это сотворение "системы управления капиталом" в обсуждаемом сигнале -- но по факту получилось: "хотелось как лучше".