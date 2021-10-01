Книга отзывов и предложений - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всё очень просто. Есть каноничные правила торговли, которые были писаны опытными и успешными трейдерами ещё давным-давно, а сегодня только ленивый из числа современных и успешных, зарабатывая на мемуарах в книге или блоге, не напишет о них. Исходя из них, можно дать вес тем критериям в формуле, которые и будут тянуть Сигнал в топ. А именно:
1. Чем выше профит-фактор, тем больше баллов получает этот сигнал по отношению к другим.
2. Чем выше % прибыльных сделок, тем больше баллов получает этот сигнал по отношению к другим.
3. Чем ниже просадка по эквити, тем больше баллов получает этот сигнал по отношению к другим.
4. Чем ниже просадка по балансу, тем больше баллов получает этот сигнал по отношению к другим.
5. Чем больше процент прибыли, тем больше баллов получает этот сигнал по отношению к другим.
6. Чем дольше торгует, тем больше баллов получает этот сигнал по отношению к другим.
7. Чем выше показатель среднего размера ТП относительно СЛ (пропорция в пользу ТП), тем больше баллов получает этот сигнал по отношению к другим.
8. Убираем или видоизменяем информацию о количестве подписчиков.
Как считать?
Итак, берём ВСЕХ продавцов сигналов и считаем каждый критерий. Важно то, что каждый следующий критерий отодвигает менее качественный Сигнал в нижние места таблицы качества. Суммируя все критерии, на первых местах у нас будут самые безопасные и стабильные сигналы. А если подписчику не нужна стабильность, а нужны дикие проценты, например, – пожалуйста, вот тебе филльтр, ставь сортировку по процентам.
Сортируем продавцов по всем показателям и сравниваем друг с другом:
На первом месте будет продавец, у которого все основные показатели в совокупности лучше, чем у других. На втором месте будет продавец, у которого все 6 показателей в совокупности лучше, чем у остальных, кроме первого. На третьем месте будет продавец, у которого все 6 показателей в совокупности будут лучше, чем у всех остальных, кроме первого и второго. И так далее.
Разъяснение на примерах:
Имеем два Сигнала. Один простой индикаторный трендовый, другой чистый мартингейл (у которого линия баланса с волнами, а не с впадинами, т.е. сперва закрываются плюсовые, затем минусовые).
1. У Сигнала «А» профит-фактор 10, у Сигнала «Б» – 2. Сигнал А поднимается над Сигналом Б в таблице рейтинга.
2. У Сигнала «А» 10% прибыльных сделок, у Сигнала «Б» – 90%. Сигнал А по этому показателю хуже, чем Сигнал Б, оба Сигнала равны. Но у нас не может быть равных сигналов, поэтому считаем следующий критерий
3. У Сигнала «А» макс просадка по эквити 10%, у Сигнала «Б» – 90%. Сигнал А лучше, значит поднимается над Сигналом Б в таблице рейтинга.
4. У Сигнала «А» макс просадка по балансу 30%, у Сигнала «Б» – 10%. Сигнал Б лучше, значит сигналы равны по баллам. Равных быть не может, берём следующий параметр.
5. У Сигнала «А» 1000% прироста баланса, у Сигнала «Б» – 100%. Сигнал А лучше, значит поднимается над Сигналом Б в таблице рейтинга.
6. У Сигнала «А» 100 дней торгов, у Сигнала «Б» – 200. Сигнал Б лучше, значит сигналы равны по баллам. Равных быть не может, берём следующий параметр.
7. У Сигнала «А» ТП=100 СЛ=10 (10:1), у Сигнала «Б» ТП=20 (или динамический), а СЛ нет. Сигнал А лучше, значит поднимается над Сигналом Б в таблице рейтинга.
Имеем 2 трендовых Сигнала.
1. У Сигнала «А» профит-фактор 10, у Сигнала «Б» – 10. Равны
2. У Сигнала «А» 10% прибыльных сделок, у Сигнала «Б» – 10%. Равны
3. У Сигнала «А» макс просадка по эквити 10%, у Сигнала «Б» – 10%. Равны
4. У Сигнала «А» макс просадка по балансу 30%, у Сигнала «Б» – 30%. Равны
5. У Сигнала «А» 1000% прироста баланса, у Сигнала «Б» – 1000%. Равны
6. У Сигнала «А» 100 дней торгов, у Сигнала «Б» – 100. Равны
7. У Сигнала «А» ТП=100 СЛ=10 (10:1), у Сигнала «Б» ТП=100 СЛ=10 (10:1). Равны
8. Время создания сигнала, например. Одновременно быть не может. Ну, это либо идеальный случай, которого быть не может, либо один продавец создал два одинакового сигнала. Один из сигналов создал раньше. Тот и выше.
На практике всё оказывается намного сложнее, ведь во время торгов продавец может менять свою тактику, полгода торговать по мартину, полгода трендовой стратегией, а ещё полгода консервативным среднесроком.
Или, например, в первый день рискнул в полдепозита, заклеймил себя показателем просадки в 50%, а следующий год просадка не достигала и 10%.
И в этом случае можно найти решение:
1) Предупредить продавца (информативный аспект: оферта или просто справка), что если он меняет стиль торговли и его волнует рейтинг, то он должен создать новый сигнал и торговать на нём уже по новым (своим) правилам.
Обоснование: возможность введения в заблуждение подписчика низкопросадочной торговлей длительного периода, а затем, не предупредив, открывать большие лоты или просто менять правила торговли: увеличивать СЛ и так далее. И не важно, предупреждал продавец об этом или оставил поле "новости" пустым. Есть история и она будет работать на продавца, но работать может и отрицательно на подписчика. Таким образом, если продавец "накосячил", рискнув пару раз опасной и рискованной игрой, то лучше пересоздай Сигнал и играй до конца по безопасным правилам в том случае, если тебя волнует рейтинг.
2) Добавить в расчёт ещё средних значений. Медиан. Т.е., какие числа фигурировали чаще: таким образом, если в году была просадка один раз в 50%, а остальное время 10%, то 50 просто выбрасывается, и медиана становится 10. Тогда у нас добавится ещё один показатель к расчётам.
Т.е., будет макс просадка и средняя просадка, за которые и будут даваться баллы рейтинга.
Что касается подписчиков, то, на ярком примере мы видим, как действует эффект толпы. Когда количество играет на тебя всё больше и больше с каждым новым подписчиком, ускоряя получение новых, ошибочно полагая, что подписчики просмотрели и сравнили все результаты. прислушались к своему внутреннему независимому от любых показателей "Я" и решил, что ему важно: консервативность, умеренность или агрессивность.
Поэтому, я всё же предлагаю рассмотреть следующие варианты, повторюсь, более-менее уравнивающие в возможностях перспективных продавцов. Мы здесь не ради статистики сидим, а ради денег подписчиков, иначе какой смысл платного публичного мониторинга с возможностью подключиться? Любой продавец желает пассивного дохода от продавцов, для этого и создаёт сигнал, иначе – "FREE" – раздавай бесплатно. Здесь всё обосновано, всё логично.
Вот альтернатива, примерная (см. рис.// Это фотошоп, я не взламывал сайт). Первая – наполнительная.
Один смайл – до 100 подписчиков.
Два смайла – от 100 до 1000
Три смайла – больше 1000.
Вторая – числовая.
Таким образом, подписчик, видя два Сигнала с двумя смайликами или надписью 100+, не знает, у кого больше и будет смотреть исключительно на интересующие его показатели. Т.е., повторяю, как показывает практика, из двух сигналов, у одного 101 подписчик, а у другого 999, подписчик выберет с 999. А так, сайт будет продвигать и пропагандировать самую качественную торговлю. Т.е., в топы ставить именно, в первую очередь, стабильность, безопасноть, профитность, результативность. И все данные показатели должны стремится к равной пропорции, без проседаний в торговле, застоев, резких влётов и падений. Без грязной игры.
А подписчик уже сам решит для себя, что ему нужно: "мнение редакции" (рейтинг), либо личные предпочтения. Без ущемления прав в части упущенных подписчиков других перспективных Сигналов.
Иван, не могли бы вы сначала
1. Изложить предложения по пунктам
2. Обосновать их
А то получается поток сознания, в котором теряются умные мысли )
Иван, не могли бы вы сначала
1. Изложить предложения по пунктам
2. Обосновать их
А то получается поток сознания, в котором теряются умные мысли )
Поток сознания легче воспроизводить, по-другому не умею. Хотя, если посидеть над этим подольше, можно и сформулировать яснее, не отрицаю.
На практике всё оказывается намного сложнее, ведь во время торгов продавец может менять свою тактику, полгода торговать по мартину, полгода трендовой стратегией, а ещё полгода консервативным среднесроком.
Или, например, в первый день рискнул в полдепозита, заклеймил себя показателем просадки в 50%, а следующий год просадка не достигала и 10%.
И в этом случае можно найти решение:
1) Предупредить продавца (информативный аспект: оферта или просто справка), что если он меняет стиль торговли и его волнует рейтинг, то он должен создать новый сигнал и торговать на нём уже по новым (своим) правилам.
Обоснование: возможность введения в заблуждение подписчика низкопросадочной торговлей длительного периода, а затем, не предупредив, открывать большие лоты или просто менять правила торговли: увеличивать СЛ и так далее. И не важно, предупреждал продавец об этом или оставил поле "новости" пустым. Есть история и она будет работать на продавца, но работать может и отрицательно на подписчика. Таким образом, если продавец "накосячил", рискнув пару раз опасной и рискованной игрой, то лучше пересоздай Сигнал и играй до конца по безопасным правилам в том случае, если тебя волнует рейтинг.
2) Добавить в расчёт ещё средних значений. Медиан. Т.е., какие числа фигурировали чаще: таким образом, если в году была просадка один раз в 50%, а остальное время 10%, то 50 просто выбрасывается, и медиана становится 10. Тогда у нас добавится ещё один показатель к расчётам.
Т.е., будет макс просадка и средняя просадка, за которые и будут даваться баллы рейтинга.
Что касается подписчиков, то, на ярком примере мы видим, как действует эффект толпы. Когда количество играет на тебя всё больше и больше с каждым новым подписчиком, ускоряя получение новых, ошибочно полагая, что подписчики просмотрели и сравнили все результаты. прислушались к своему внутреннему независимому от любых показателей "Я" и решил, что ему важно: консервативность, умеренность или агрессивность.
Поэтому, я всё же предлагаю рассмотреть следующие варианты, повторюсь, более-менее уравнивающие в возможностях перспективных продавцов. Мы здесь не ради статистики сидим, а ради денег подписчиков, иначе какой смысл платного публичного мониторинга с возможностью подключиться? Любой продавец желает пассивного дохода от продавцов, для этого и создаёт сигнал, иначе – "FREE" – раздавай бесплатно. Здесь всё обосновано, всё логично.
Вот альтернатива, примерная (см. рис.// Это фотошоп, я не взламывал сайт). Первая – наполнительная.
Один смайл – до 100 подписчиков.
Два смайла – от 100 до 1000
Три смайла – больше 1000.
Вторая – числовая.
Таким образом, подписчик, видя два Сигнала с двумя смайликами или надписью 100+, не знает, у кого больше и будет смотреть исключительно на интересующие его показатели. Т.е., повторяю, как показывает практика, из двух сигналов, у одного 101 подписчик, а у другого 999, подписчик выберет с 999. А так, сайт будет продвигать и пропагандировать самую качественную торговлю. Т.е., в топы ставить именно, в первую очередь, стабильность, безопасноть, профитность, результативность. И все данные показатели должны стремится к равной пропорции, без проседаний в торговле, застоев, резких влётов и падений. Без грязной игры.
А подписчик уже сам решит для себя, что ему нужно: "мнение редакции" (рейтинг), либо личные предпочтения. Без ущемления прав в части упущенных подписчиков других перспективных Сигналов.
Про подписчиков - кто Вам сказал что они бедненькие не могут разобраться к кому подключиться и поголовно идут к определённым сигналам только из-за подписчиков?
А разве не так, у пользователя за месяц +1000 подписчиков. Это по вашему не заслуга того что за толпой идет толпа? Объясните почему так произошло? Мы писали в сервис деск еще когда было меньше 1000 подписчиков, чтобы ограничили показ хотя бы 1000+, говорили что дальше будет 1500, 2000... Оно бы было и если показ подписчиков был ограничен 1000+, но таким образом подписчики шли бы к другим сигналам.
А разве не так, у пользователя за месяц +1000 подписчиков. Это по вашему не заслуга того что за толпой идет толпа? Объясните почему так произошло? Мы писали в сервис деск еще когда было меньше 1000 подписчиков, чтобы ограничили показ хотя бы 1000+, говорили что дальше будет 1500, 2000... Оно бы было и если показ подписчиков был ограничен 1000+, но таким образом подписчики шли бы к другим сигналам.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Есть ли программы -"искусственный интеллект" ,? Где можно запрограммировать под свой характер, мысли, желания. чтобы это программа жила и после нашей смерти - в СЕТИ.
Alexander Ivanov, 2017.02.11 13:33
Вопрос еще. После отбытия к иному миру.. , т.е. после смерти трейдера - его аккаунт сохранится ли в mql5.com?
Или сразу уничтожится- получив инфу с федеральной базы данных?
И можно ли сделать - если аккаунт не посещали 1-3 года - сделать перевод с кошелька mql5.com - на банковские счета , своих родственников ?
Можно будет создать направления переводов заранее, до отбытия.