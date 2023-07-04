1200 подписчиков!! - страница 116
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А чему в данном случае завидовать? Что провайдер за месяц слил 4 млн чужих денег? И при этом сам заработал. Это нехороший заработок. Такие заработки выходят всегда боком. Есть такая мудрость: "На чужом несчастье, своё счастье не построишь".
И применительно к данному случаю говорить, что подписчики сами виноваты -- не корректно. Провайдер реально задурила голову подписчикам. Она первая в сигналах ввела тезис: "Слив это не так уж и плохо, доливайте баланс, продолжим".
Как по мне -- серьёзный недостаток сервиса сигналов -- это что провайдер не несёт ответственность за сливы счетов подписчиков. Если почитать отзывы, то претензии людей не в том, что они слили -- а в том, что они слили, а провайдер "в шоколаде". По сути и по факту такого не должно быть.
Провайдер должен отвечать за слитые счета подписчиков хотя бы в рамках денег за подписку. Например, если за период подписки баланс сигнала отрицательный, то деньги подписчику возвращаются. Такие предложения уже высказывались.
Надо быть объективными во всей ситуации в целом:
1. Держать дома деньги под подушкой. Через 10 лет инфляция сожрет 30-50% накоплений(рассматриваем благополучные экономики) и оставшиеся деньги превратятся в фантики, т.к. государства регулярно обновляют банкноты + контроль/учет за доходами граждан. Ну и времена рафиков и камазов уже прошли.
2. Отнести деньги в банк. Самое неприятное это отрицательная ставка - ваше состояние в деньгах начнет сокращаться, плюс инфляция. Банк может "лопнуть" со всеми вашими денюжками.
3. Отнести деньги в фонд под регуляциями. От 4% в год консервативно и до 10%, больше не дадут, в начале заплатите комиссию 3-5% от вносимых средств. Если экономики рухнут, вы останетесь со своим пакетом бумаг, если в фонде что то скомуниздили - сядут.
4. ПАММ на счет со средствами трейдера - ответственность трейдера равна соизмерима его средствам, а оплата услуг трейдера % с прибыли(20-50%) - нет прибыли, значит нет оплаты.
5. Местный сервис сигналов. Затраты 30-50$ с хорошей возможностью поиметь 5-100% в месяц со своего копеечного депозита. Ответственность провайдера в размере своего депозита. Множество ДЦ подписантов почти на 100% исключает сговор трейдера/провайдера с конкретным ДЦ (что возможно в случае ПАММа).
Обсуждаемый сигнал более чем в 10 раз увеличил депозиты первых подписчиков - кто не по жадничал и вывел 5-10-и кратную прибыль тот красавчик. Может этим удачным людям отнести свою прибыль куда нибудь обратно, а то как-то аморально ведь кто-то слился, а они при бабках?
Обсуждаемый сигнал более чем в 10 раз увеличил депозиты первых подписчиков - кто не по жадничал и вывел 5-10-и кратную прибыль тот красавчик. Может этим удачным людям отнести свою прибыль куда нибудь обратно, а то как-то аморально ведь кто-то слился, а они при бабках?
Удача... ладно бы лотерея: потратил пару десятков рублей монетами, и жди удачи в 10 раз окупить затраты на этот билет, а может и в 100 раз, или в 1000 раз... вот только в отличие от сигнала, покупатель счастливого билета не рискует своим депозитом в несколько сотен/тысяч долларов, которые он прячет под подушкой.
Что-то вы совсем ерунду говорите. Кто вам сказал что если провайдер слил, то он является дебросовестным, и уж тем более мошенником?
К твоему сведению, форекс с плечом запрещен в ряде государств, наравне с казино. Речь зашла про казино, и я ответил.
А вот вы зачем мешаете яичницу, я не знаю.
При чём тут слил или нет?
Я уже тут писал, что провайдер намеренно применяет якобы умный мм, являющийся просто уловкой, позволяющей показать бешенный прирост.
Советник и применяемые сет-файлы сливные, даже при рисках в 10, 100 раз меньше.
И провайдер сигнала об это не может не знать.
Жаба такая девушка, что приходит ко многим и начинает давить массой
ЗЫ. Слава Богу начали банить разных уродов на форуме
При чём тут слил или нет?
Я уже тут писал, что провайдер намеренно применяет якобы умный мм, являющийся просто уловкой, позволяющей показать бешенный прирост.
Советник и применяемые сет-файлы сливные, даже при рисках в 10, 100 раз меньше.
И провайдер сигнала об это не может не знать.
Да, но ведь любое описание продукта/сигнала тогда можно назвать уловкой. Здесь вообще везде есть уловка, по определению.
Не вижу ничего удивительно что у поставщика сигналов, главная цель поживиться с подписок. Это же ведь ясно как день, и ничего плохо в том что человек хочет максимизировать свою прибыль нету. Так устроен околофорекс, и такова специфика этой индустрии.
Да, но ведь любое описание продукта/сигнала тогда можно назвать уловкой. Здесь вообще везде есть уловка, по определению.
Не вижу ничего удивительно что у поставщика сигналов, главная цель поживиться с подписок. Это же ведь ясно как день, и ничего плохо в том что человек хочет максимизировать свою прибыль нету. Так устроен околофорекс, и такова специфика этой индустрии.
Абсолютно нет.
Не вижу смысла с Вами спорить, - Вы всё равно останетесь при своём мнении.
Скажу только, что действительно, нет ничего плохого, что человек хочет максимизировать свою прибыль. Но кто-то это делает, применяя стратегии, которые на истории годами показывают стабильные результаты, а кто-то, как в данном случае, пользуется тем, что стратегия иногда может показать прибыль (на истории такой период может быть и полгода и год), но затем неизбежно перестаёт работать, завышая лот, зная при этом, что он нагло врёт о том, что стратегия будет сливать один раз в два-три месяца. Ведь на истории она в основном сливает каждый месяц!
А с чего ты вдруг притворяешься белым и пушистым? Выставить сигнал гораздо честнее, чем поносить конкурентов заказчику в личке или впаривать сливной сеточник в той же личке, не через маркет.
По фактам и по сути притворяшься белым и пушистым как раз ты.
У тебя два аккаунта -- этот, неверифицирофанный, здесь ты хамишь пользователям, дерзишь администрации, тебе это по какой-то причине сходит с рук. Второй аккаунт твой верифицированный -- на нём там у тебя продукты, там ты ведёшь себя очень благоразумно. Недавно тебя банили, так этот неверифицированный аккаунт забанили -- а верифицированный не тронули. На самом деле -- двойной аккаунт у верифицированного пользователя -- этот нонсенс на форуме -- в последнее время только и пишут, мол, то одного не верифицировали за дубликаты аккаунтов, то другого.
Кстати, не все знают откуда пошло выражение "белый и пушистый" -- от старого анекдота.
Спросили жабу, отчего она вся такая мерзкая, зелёная в бородавках, в слизи, короче -- бр-р-р-р... И жаба, типа, печально ответила -- вполне человеческим голосом, с характерным акцентом -- балэзнь, да?! Я вообще-то белая и пушистая!!!
Вот этот анекдот как раз про тебя.
Посмотри на свой вброс в мою сторону, мол, я там что-то "впаривал" в личку. Было это давно, задумал как-то продать свой советник. Покупатель нашелся, согласился купить. Но в последний момент решил я не брать на себя ответственность -- и отказал в продаже, когда покупатель уже деньги держал в руках. С тех пор советники торгующие я не продаю и никому никогда их не советую. Если пороешься в моих высказываниях, то я неоднократно писал как лично я отношусь к продажам советников.
И кстати, тогда маркета ещё не было. Ты зачем-то роешься в столетней пыли -- от пыли и грязи покрываешься волдырями, гнойниками -- но ты зачем-то роешься и роешься во вчерашнем дне, выискивая, чтобы сказать какую-то гадость кому-то. Прямо как та лягушка из анектода.
жалкая попытка перевести стрелки и оправдаться ))
помнить форумных шарлатанов и нечистых на руку - это здравый смысл, отмыться просто за давностью лет у тебя не получится
новости с того же сигнала хомячков, попкорн можно жарить прямо там