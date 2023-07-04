1200 подписчиков!! - страница 121
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Это тот же человек. Я же уже писал.
Он - Машковцев, она - Машковцева.
На месте модераторов поместил бы в вечный бан.
Новый счёт есть и на мухобуке.
Оба счёта открыто у левых брокеров.
История нарисована вне всяких сомнений.
У меня его сделки вообще далеко от реальной цены отображаются если разместить его сделки на график.
Скорей всего очень дружеские отношения с дц , либо работают там.
Ну а сигнал ждет тоже чудо что и его однофамилицу)
На этот счёт появился хороший комментарий в отзывах: "Не думаю, что потерять половину 7-месячной прибыли за 2 недели - это нормально. Поэтому, пожалуйста, не говорите мне об управлении капиталом"
Это следствие того, что провайдер знает, что не понесёт никакой ответственности перед подписчиками за убытки. И оплату за месяц более 60 килобаксов получит в полном объёме. На этом фоне убытки по счёту, к которому привязан сигнал, ей - как слону дробина.
Это тот же человек. Я же уже писал.
Он - Машковцев, она - Машковцева.
На месте модераторов поместил бы в вечный бан.
+++
По мне так банить нужно не людей которые занимаются мошенничеством чистой воды - а их средства полученные от подписчиков.
Чтобы не повадно было.
Никто ведь не знает насколько допустим большая семья у тех же машковцовых)))
По мне так банить нужно не людей которые занимаются мошенничеством чистой воды - а их средства полученные от подписчиков.
Чтобы не повадно было.
Никто ведь не знает насколько допустим большая семья у тех же машковцовых)))
+++
Странно, что при огромном приросте, месячный доход всего 9%
Ниже 1.1270 не опуститься, в этот раз выживет.
Опустились ниже. Косарь торчишь!
Опустились ниже. Косарь торчишь!
Мне?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
1200 подписчиков!!
Vitaly Muzichenko, 2019.03.05 18:54
Смотрите какой потенциал
Это следствие того, что провайдер знает, что не понесёт никакой ответственности перед подписчиками за убытки. И оплату за месяц более 60 килобаксов получит в полном объёме. На этом фоне убытки по счёту, к которому привязан сигнал, ей - как слону дробина.
Каким образом провайдер или вообще кто-то могут понести ответственность перед подписчиками/инвесторами? В 90-е понятно: утюг на пузо. Да и не должен провайдер нести ответственность перед ними.
Ответственность должна быть равна вознаграждению -- есть положительный результат торговли за время подписки -- есть оплата за подписку -- нет положительного результата, нет оплаты.
Т.е. деньги за подписку -- 20% идёт МК в любом случае -- а 80% при положительном результате торгов идёт провайдеру -- при отрицательном возвращаются подписчику.
Сейчас же -- когда подписчиков становится достаточно -- провайдеру вообще не критично сколько он продержится -- достаточно несколько дней, достаточно пары сделок и провайдер уже заработал от сигнала сполна.
Ответственность должна быть равна вознаграждению -- есть положительный результат торговли за время подписки -- есть оплата за подписку -- нет положительного результата, нет оплаты.
Т.е. деньги за подписку -- 20% идёт МК в любом случае -- а 80% при положительном результате торгов идёт провайдеру -- при отрицательном возвращаются подписчику.
Сейчас же -- когда подписчиков становится достаточно -- провайдеру вообще не критично сколько он продержится -- достаточно несколько дней, достаточно пары сделок и провайдер уже заработал от сигнала сполна.
Это не чёткие критерии: положительный результат/отрицательный результат. А висящая просадка как будет влиять на «положительный» результат? По эквити ведь никто считать не будет.
Но вот в случае марджин кола (so) однозначно надо лишать провайдера оплаты и возвращать 80% подписчикам.
Кстати, у жулу реализована принципиально другая модель: подписчики отдают 20% от фактически полученной прибыли, по факту получения этой прибыли. Если в предыдущие месяцы были убытки, то подписчики ничего не платят, пока убытки не будут покрыты.На наиболее успешные сигналы число подписчиков доходит до 8000.
Каким образом провайдер или вообще кто-то могут понести ответственность перед подписчиками/инвесторами? В 90-е понятно: утюг на пузо. Да и не должен провайдер нести ответственность перед ними.
Ответственность должна быть равна вознаграждению -- есть положительный результат торговли за время подписки -- есть оплата за подписку -- нет положительного результата, нет оплаты.
Т.е. деньги за подписку -- 20% идёт МК в любом случае -- а 80% при положительном результате торгов идёт провайдеру -- при отрицательном возвращаются подписчику.
Сейчас же -- когда подписчиков становится достаточно -- провайдеру вообще не критично сколько он продержится -- достаточно несколько дней, достаточно пары сделок и провайдер уже заработал от сигнала сполна.
Звучит справедливо и логично. Если не начинать думать о деталях... становится не все так легко и однозначно. Во-первых подписываются не все одновременно за раз, а это значит нужно будет отслеживать дополнительно каждого подписчика. Во-вторых, подписчик может самовольно увеличить лот, совмещать со своей торговлей, что может привести к печальному результату. Короче, по техническим причинам это очень сложно сделать, говорить на и рассуждать на форуме легко конечно.