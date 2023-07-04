1200 подписчиков!! - страница 120

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Anastasia Vasilenko:

А может кто поделиться как вообще завлекать ? какая и где нужна может реклама ?

Завлечь можно только вот так, всё остальное банально и неинтересно 


 
Ivan Butko:
Боже, представляете, какие бабки! Тысяча двести помножить на тридцать, равно тридцать шесть тысяч долларов! Умножить на шестьдесят и два миллиона сто шестьдесят тысяч рублей! В месяц?? Вот это жизненный результат. Пассивная прибыль – топ. То, к чему нужно стремиться. Мечта последней инстанции после достаточного активного заработка.
Одного не могу понять. Почему подписчиков не больше? Ведь трейдеров миллионы...
Мысли вслух

Наверное мало людей доходят до изучения MQL5 и до копирования сделок...

 
Vladimir Gribachev:

поспорим на 1000 евро?

твои слова сказаны. могу перевести сумму любому модератору прямо сейчас

Кто выиграл?))

 
Очередные адепты новоявленной но недолговременной секты : " Алексей, хотелось бы пожелать вам не расслабляться, тем более на кану стоят такие деньги.... Мы в свою очередь будет молиться, ставить свечки в храмах и пить коктейли лежа на берегу пока вы делаете свою работу! "

 
неужели третий?
 

В прошлом году был сигнал http://joxi.ru/4AkaZlRHyQjEQm --- тоже появился внезапно с красивой историей за 3 года, цель - сбор денег за подписку, прожил пол года и слился, думаю тут тоже самое, просто не понятно как люди рисуют историю за несколько лет. Можно подумать за 3 года он не знал что существует сайт mql5 где можно продавать сигналы, не поверю.
После того как сигнал тут замониторен - торговля уже не та, не с теми красивыми показателями что были в истории, потому что теперь смысл торговли не заработать, а просто прожить максимально долго и собрать побольше денег, уверен более 10% в месяц он не будет делать, ибо будет риск испортить красиво нарисованную статистику.

Вопрос кто мухлюет брокер (где открыт счет) или ???

 
Anastasia Vasilenko:

А может кто поделиться как вообще завлекать ? какая и где нужна может реклама ?

знали бы - сами разместили банер

 
Vladimir Tkach:
неужели третий?
Да, и депозит уже снова долит. Это называется "строгий мани-менеджмент", по терминологии провайдера...
 
Andrey Karachev:
Да, и депозит уже снова долит. Это называется "строгий мани-менеджмент", по терминологии провайдера...

На этот счёт появился хороший комментарий в отзывах: "Не думаю, что потерять половину 7-месячной прибыли за 2 недели - это нормально. Поэтому, пожалуйста, не говорите мне об управлении капиталом"

 
Maksim Korotkiy:

В прошлом году был сигнал http://joxi.ru/4AkaZlRHyQjEQm --- тоже появился внезапно с красивой историей за 3 года, цель - сбор денег за подписку, прожил пол года и слился, думаю тут тоже самое, просто не понятно как люди рисуют историю за несколько лет. Можно подумать за 3 года он не знал что существует сайт mql5 где можно продавать сигналы, не поверю.
После того как сигнал тут замониторен - торговля уже не та, не с теми красивыми показателями что были в истории, потому что теперь смысл торговли не заработать, а просто прожить максимально долго и собрать побольше денег, уверен более 10% в месяц он не будет делать, ибо будет риск испортить красиво нарисованную статистику.

Вопрос кто мухлюет брокер (где открыт счет) или ???

Это тот же человек. Я же уже писал.

Он - Машковцев, она - Машковцева.

На месте модераторов поместил бы в вечный бан.

Новый счёт есть и на мухобуке.

Оба счёта открыто у левых брокеров.

История нарисована вне всяких сомнений.

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