Предложения по развитию ресурса MQL5.com
возможно не в ту тему сейчас напишу, но более подходящей не нашёл ))
2 предложения:
1. по сайту - сделать для статей облако тегов, что бы их можно было как-то структировать в рамках своей учётной записи, а то я сейчас всё полезное сохраняю себе в избранное, пока получились следующие категории:
основы, полезное, арбитраж, потом когда-нибудь, отработано.
то я чувствую что скоро все статьи попадут ко мне в избранное, особенно в категорию "потом когда-нибудь" ))
2. в языке сделать поддержку метаданных, идея следующая - т.к. в коменты в инпутных параметрах являются названиями на форме, то можно было бы их (коменты) так организовать, что бы код был один, а коменты были разные (на разных языка: русский, английский...) и всё это сделать через метаданные
В сайт по лучше и по удобнее предыдущего, но на мой взгляд не хватает некоторых удобных "Разделов" на сайте:
1. Если будет возможность менять "Темы интерфейса" сайта, например как в википедии, то лишнем бы не было. Хочется по дольше находиться на форуме, но от ярко белого цвета, очень устают глаза. Приятно было бы менять Темы с воем профиле, приятные цвета типа светло салатовый, светло бежевый. Или даже не темы, а свои настройки цветов, типа как в MetaEditore.
2. Не помешало бы добавить раздел нововведений и различных пожеланий, в котором есть отдельные папки типа MQL5, MT5, Tester, Agents и сайт MQL5.COM , в которых список различных пожеланий и планируемых разработок в виде таблицы. Первая колонка "Название разработки" вторая - "Состояние" (в планах, уже разрабатывается, не планируется, на рассмотрении и т.д.), третья - "Дата запуска". Кликнув на само название - заходим в обсуждение. Уверен что десятки раз Вам приходится отвечать на одни и те же вопросы почему не планируется разрабатывать то или другое. Этот раздел был бы удобен всем, включая компанию.
3. Не хватает раздела F.A.Q, в котором были бы ответы на все входящие вопросы, отсортированные в порядке популярности, и конечно с возможностью поиска...
4. Возможность создавать свои сообщества, в которых было бы удобно обмениваться сигналами торгов и прогнозами, возможность исключать и добавлять в сообщество трейдеров.
5. Раздел прогнозов и технического анализа по определенным валютным парам. Это будет популярным из опыта форума mql4 тема "EURUSD - Тенденции, прогнозы, следствия". При этом надо сделать так, чтоб прогноз приходилось показывать в специальном окне, которое в последствии сравнит с реальной ситуацией в будущем, и автоматически поднимет или опустит рейтинг умения прогнозировать этого трейдера. Тем самым другие трейдеры будут уже видеть какому трейдеру больше верить. Рейтинг трейдера будет выглядеть в двух цифрах кол-во прогнозов и процент успешных. Не помешало бы просмотр прогноза трейдеров сделать не простым, т.е. чтоб посмотреть прогноз, надо сначала дать свой. Это обязалово сразу сделает прозрачным каждого трейдера - как прогнозера. Даст больше прогнозов, выявит болтунов и чайников, и поднимет репутацию умельцев.
6. Система голосования (типа как в CMS Joomla) также была бы интересна многим, включая компанию - для сбора статистики мнений...
По моему мнению, добавив эти 6 разделов в сайт (или хотя бы только №5), ресурс станет просто мега-популярным, и перетянет львиную долю трейдеров с других форумов.
Какие будут мнения, господа трейдеры... ?
PS: Предполагаемые ответы в виде голосования, пример: 1 - Да можно; 2 - Да; 3 - Не обязательно; 4 - не помешало бы; 5 - Обязательно!; 6 - Да.