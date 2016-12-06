Арбитражный советник - страница 9

А что, нет никого кто бы использовал ко-интегрированные валютные пары?
 
коНьтеграция отлично выглядит на истории))

вы какой интервал берете окна,на каком тф,сколько пар,какой способ отбора пар,какой способ получения спреда?

мне было б интересно посмотреть на воплощение парного по фильтру (не сглаживание) кальмана

индикатор для этого,только без тестов на стационарность

https://www.mql5.com/ru/code/11859

Portfolio Modeller
Portfolio Modeller
  • голосов: 45
  • 2014.09.24
  • transcendreamer
  • www.mql5.com
Индикатор Portfolio Modeller позволяет моделировать оптимальный портфель из нескольких инструментов. Советник Portfolio Manager помогает реализовать торговые операции с портфелем. Индикатор Portfolio Multigraph дает возможность работать с несколькими портфелями.
 
Ко-интеграция - это принятие решений на стационарном ряде, имея на входе нестационарные котиры.

Тогда в будущем результаты будут такие же как на истории 

 
не будут)

и вы не поделились ответами на вопросы мои)

 

ладно,путь будут для затравки несколько картинок




 
У меня нет ответов на Ваши вопросы.

И интересует опыт применения классики этого вопроса. У меня есть такой советник с прибыльностью до 5 пипсов на позицию.

ПС.

Кальман не нужен. Его применяют в других моделях 

 
ivanivan_11:

ладно,путь будут для затравки несколько картинок




Думаю, что ортогональная регрессия не применима.

Регрессии должны быть таковы, чтобы остаток был стационарен. Вы получаете НЕ стационарный остаток - тест ADF не выполняется - дальнейшее работа с таким остатком не имеет смысла.

 

ПС.

Из какого пакета картинки? 

 
сан саныч, вы отстали от жизни.

фильтр кальмана применяется и давно уже. прочитать о его применении можно у эрни чана. там код для матлаба есть. и такая модель есть в ссылке ниже

ортогональная подходит лучше по одной причине - она симметричная в отличии от обычного МНК (если вы поменяете местами пары, у вас изменится коэфт регрессии)

https://www.pairtradinglab.com/analyses/WDsreX1v6miBQ59k

 
По Кальману я не отстал. Я хорошо знаю, где он применяется, а также знаю, что в ко-интеграции Кальман не применяется не применяется.

Свое мнение по ортогональной я высказал, опираясь на Ваши результаты. Нужен стационарный остаток. Для этого применяются другие регрессии. 

 
вы говорите - другие модели,другие регрессии,стационарный остаток

пруф  и примеры в студию -какие модели,какие регрессии. в чем преимущество

а то диалог получается без конструктива и без ваших примеров


з.ы. если ваш вопрос о том, применяет кто-то коинтеграцию или нет был праздный,ну тогда на этом можно и закончить

