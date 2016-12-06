Арбитражный советник - страница 9
А что, нет никого кто бы использовал ко-интегрированные валютные пары?
коНьтеграция отлично выглядит на истории))
вы какой интервал берете окна,на каком тф,сколько пар,какой способ отбора пар,какой способ получения спреда?
мне было б интересно посмотреть на воплощение парного по фильтру (не сглаживание) кальмана
индикатор для этого,только без тестов на стационарность
https://www.mql5.com/ru/code/11859
Ко-интеграция - это принятие решений на стационарном ряде, имея на входе нестационарные котиры.
Тогда в будущем результаты будут такие же как на истории
не будут)
и вы не поделились ответами на вопросы мои)
ладно,путь будут для затравки несколько картинок
У меня нет ответов на Ваши вопросы.
И интересует опыт применения классики этого вопроса. У меня есть такой советник с прибыльностью до 5 пипсов на позицию.
ПС.
Кальман не нужен. Его применяют в других моделях
ладно,путь будут для затравки несколько картинок
Думаю, что ортогональная регрессия не применима.
Регрессии должны быть таковы, чтобы остаток был стационарен. Вы получаете НЕ стационарный остаток - тест ADF не выполняется - дальнейшее работа с таким остатком не имеет смысла.
ПС.
Из какого пакета картинки?
сан саныч, вы отстали от жизни.
фильтр кальмана применяется и давно уже. прочитать о его применении можно у эрни чана. там код для матлаба есть. и такая модель есть в ссылке ниже
ортогональная подходит лучше по одной причине - она симметричная в отличии от обычного МНК (если вы поменяете местами пары, у вас изменится коэфт регрессии)
https://www.pairtradinglab.com/analyses/WDsreX1v6miBQ59k
По Кальману я не отстал. Я хорошо знаю, где он применяется, а также знаю, что в ко-интеграции Кальман не применяется не применяется.
Свое мнение по ортогональной я высказал, опираясь на Ваши результаты. Нужен стационарный остаток. Для этого применяются другие регрессии.
вы говорите - другие модели,другие регрессии,стационарный остаток
пруф и примеры в студию -какие модели,какие регрессии. в чем преимущество
а то диалог получается без конструктива и без ваших примеров
з.ы. если ваш вопрос о том, применяет кто-то коинтеграцию или нет был праздный,ну тогда на этом можно и закончить