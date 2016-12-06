Арбитражный советник - страница 15

Новый комментарий
 

в общем у меня такая конструкция болтается,как и ожидалось в небольшом минусе.

возможно! если брать дц с вообще самой минимальной комиссией,минимальными спредами, с асинхронной отправкой приказов и временем исполнения,как пишут на московской бирже, в 5-10мс, а не 150-200мс, то может какой профит и можно выжать.

[Удален]  
ivanivan_11:

в общем у меня такая конструкция болтается,как и ожидалось в небольшом минусе.

возможно! если брать дц с вообще самой минимальной комиссией,минимальными спредами, с асинхронной отправкой приказов и временем исполнения,как пишут на московской бирже, в 5-10мс, а не 150-200мс, то может какой профит и можно выжать.

да аналогично, еще и свопов нахватал.. и я нечаянно терминал закрыл, а заново тестировать не хочется ) если есть желание, можно переписать это под мт5 и в тестере погонять. Но у меня пока времени нет )

Но лучше это делать даже между 2-мя брокрами, тогда выхлоп можно получить, но нужно отличное исполнение ордеров, да

 
Maxim Dmitrievsky:

да аналогично, еще и свопов нахватал.. и я нечаянно терминал закрыл, а заново тестировать не хочется ) если есть желание, можно переписать это под мт5 и в тестере погонять. Но у меня пока времени нет )

Но лучше это делать даже между 2-мя брокрами, тогда выхлоп можно получить, но нужно отличное исполнение ордеров, да

Интерес как раз в том, чтобы делать это на одном брокере) А на МТ5 было бы интересно, но с условием, что идеальное качество истории на реальных тиках. А так можно тестировать в течении дня например хотя бы на демо-ецн, если напишете бота.
 

Итак, под конец недели выкладываю результат

Вход по 2 парам был сделан пробно  как-раз на их схождении, результат как и предполагалось - плохой. Повторный вход сделан по сигналу системы - разрыв.

Итого имеем 4 позиции по двум парам, сейчас всё это подходит к безубытку, где и будет закрыто. Вывод такой: чем больше расхождение, тем лучше и быстрее результат, все открытые этим способом давно закрыты, открытые на пересечениях часто вот так висели.

 

Индикатор в подвале только установил, что он покажет - пока не знаю. 

 
Vitaly Muzichenko:

Итак, под конец недели выкладываю результат

Вход по 2 парам был сделан пробно  как-раз на их схождении, результат как и предполагалось - плохой. Повторный вход сделан по сигналу системы - разрыв.

Итого имеем 4 позиции по двум парам, сейчас всё это подходит к безубытку, где и будет закрыто. Вывод такой: чем больше расхождение, тем лучше и быстрее результат, все открытые этим способом давно закрыты, открытые на пересечениях часто вот так висели.

 

Индикатор в подвале только установил, что он покажет - пока не знаю. 

Вход на расхождение и схождение коррелирующих пар?
 
ottenand:
Вход на расхождение и схождение коррелирующих пар?
Да, пары подбираются с примерно одинаковой волатильностью, и лот одинаковый для всех. Я в предыдущих сообщениях описывал
 
Vitaly Muzichenko:
Да, пары подбираются с примерно одинаковой волатильностью, и лот одинаковый для всех. Я в предыдущих сообщениях описывал
Просто я тоже пробовал коррелирующие пары, пока не понял, что это равносильно торговле их кроссом по принципу возврата к среднему.
 
ottenand:
Просто я тоже пробовал коррелирующие пары, пока не понял, что это равносильно торговле их кроссом по принципу возврата к среднему.
Вот тут нет кросса(на картинке), это просто две между собой коррелирующие пары: AUDJPY и NZDCHF, и такие связки отрабатывают неплохо, их можно насобирать около десятка
 
Vitaly Muzichenko:
Вот тут нет кросса(на картинке), это просто две между собой коррелирующие пары: AUDJPY и NZDCHF, и такие связки отрабатывают неплохо, их можно насобирать около десятка
У этого варианта устойчивая корреляция? Пытался найти ее, не нашел.
 
ottenand:
У этого варианта устойчивая корреляция? Пытался найти ее, не нашел.
Нормальная, иногда можно попасть в расширяющее движение, но это не страшно, чуть позже сойдется и выйдет в мелкий плюс. Важно правильно отобрать пары, и забыть о том, что фунт и евро - одно целое, это уже в истории
1...89101112131415161718
Новый комментарий