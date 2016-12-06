Арбитражный советник - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
в общем у меня такая конструкция болтается,как и ожидалось в небольшом минусе.
возможно! если брать дц с вообще самой минимальной комиссией,минимальными спредами, с асинхронной отправкой приказов и временем исполнения,как пишут на московской бирже, в 5-10мс, а не 150-200мс, то может какой профит и можно выжать.
в общем у меня такая конструкция болтается,как и ожидалось в небольшом минусе.
возможно! если брать дц с вообще самой минимальной комиссией,минимальными спредами, с асинхронной отправкой приказов и временем исполнения,как пишут на московской бирже, в 5-10мс, а не 150-200мс, то может какой профит и можно выжать.
да аналогично, еще и свопов нахватал.. и я нечаянно терминал закрыл, а заново тестировать не хочется ) если есть желание, можно переписать это под мт5 и в тестере погонять. Но у меня пока времени нет )
Но лучше это делать даже между 2-мя брокрами, тогда выхлоп можно получить, но нужно отличное исполнение ордеров, да
да аналогично, еще и свопов нахватал.. и я нечаянно терминал закрыл, а заново тестировать не хочется ) если есть желание, можно переписать это под мт5 и в тестере погонять. Но у меня пока времени нет )
Но лучше это делать даже между 2-мя брокрами, тогда выхлоп можно получить, но нужно отличное исполнение ордеров, да
Итак, под конец недели выкладываю результат
Вход по 2 парам был сделан пробно как-раз на их схождении, результат как и предполагалось - плохой. Повторный вход сделан по сигналу системы - разрыв.
Итого имеем 4 позиции по двум парам, сейчас всё это подходит к безубытку, где и будет закрыто. Вывод такой: чем больше расхождение, тем лучше и быстрее результат, все открытые этим способом давно закрыты, открытые на пересечениях часто вот так висели.
Индикатор в подвале только установил, что он покажет - пока не знаю.
Итак, под конец недели выкладываю результат
Вход по 2 парам был сделан пробно как-раз на их схождении, результат как и предполагалось - плохой. Повторный вход сделан по сигналу системы - разрыв.
Итого имеем 4 позиции по двум парам, сейчас всё это подходит к безубытку, где и будет закрыто. Вывод такой: чем больше расхождение, тем лучше и быстрее результат, все открытые этим способом давно закрыты, открытые на пересечениях часто вот так висели.
Индикатор в подвале только установил, что он покажет - пока не знаю.
Вход на расхождение и схождение коррелирующих пар?
Да, пары подбираются с примерно одинаковой волатильностью, и лот одинаковый для всех. Я в предыдущих сообщениях описывал
Просто я тоже пробовал коррелирующие пары, пока не понял, что это равносильно торговле их кроссом по принципу возврата к среднему.
Вот тут нет кросса(на картинке), это просто две между собой коррелирующие пары: AUDJPY и NZDCHF, и такие связки отрабатывают неплохо, их можно насобирать около десятка
У этого варианта устойчивая корреляция? Пытался найти ее, не нашел.