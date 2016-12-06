Арбитражный советник - страница 10
з.ы. если ваш вопрос о том, применяет кто-то коинтеграцию или нет был праздный,ну тогда на этом можно и закончить
Сотрудничать готов, учить - нет.
Я уверен, что Вам даже в высказанном минимуме, был полезен.
Так все-таки, есть кто-нибудь с коинтеграцией?
от щедрот своих отрываю тем,кого навечно в бан в поиске))) старый баян от hrenfx)
https://www.mql5.com/ru/code/9356
Так это уже лет 10 неверное не работает, если найдете дц с глюками то можно еще.. но таких сейчас почти нет. Хоть застройся синтетиков, котировочка будет 1 в 1 идти, я проверял. Эта тема очень сильно мусолилась как раз мани еарс эго, выдавалась за супер секретны способ разбогатеть, а гуру этой схемы почивали на лаврах и поучали недоразвитых неофитов. Поэтому хренфикс демки и гонял с большим успехом, потмоу что там машинка котирует как попало для разных символов
раньше вообще любые достойные заработки делались на косяках платформы МТ ) т.е. брокеры и трейдеры имели примерно равные условия )) жаль я в то время еще только начинал знакомиться с форексом... со временем перевес ушел на сторону брокеров, особенно если плагины применяют )
Очередные зеленые байки про "раньше".
обоснуйте. У меня есть мысли как сделать эту штуку прибыльной, но не в таком виде :)
да там делов на 10 минут от силы, главное - идея и кстати согласен с Heroix...
делайте, кто Вам мешает.
да там делов на 10 минут от силы и кстати согласен с Heroix...
делайте, кто Вам мешает.
ну не на 10 конечно, но думаю да... не то что бы я не думал об этом раньше, просто как-то руки не доходили
Хотел записать публичное видео, но как-то не удалось, связались с ТС и продемонстрировал ему торговлю онлайн со всеми разъяснениями - чему и рад)
На счёте спреды фикс и очень не маленькие, при этом удалось заработать, так-же стоит учесть, что торговля велась в понедельник, а это не самый лучший день, пары подбирать было особо не из чего.
Результаты на скрине:
Было бы интересно узнать об этой стратегии...
Тоже пытался арбитражить вручную, но с первого захода не получилось устойчивого роста... надо искать ошибки. Может в Вашем методе что-то увидел бы...
Одна из первых моих записей есть на ютубе, там можете посмотреть, стратегия немного претерпела изменения.
Метод прост - как пять копеек, нужно всего две вещи: аналитический склад ума, и пару инструментов для работы.