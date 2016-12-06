Арбитражный советник - страница 18

Movlat Baghiyev:
Ребята ,ну честное слово,Вам не надоело ..Ну нет там ничего .Жалко же Ваши жизни ,попросту тратите .
Не каждому дано....
 

Записал видео, в котором выложил некоторые аспекты. Кому интересно и не жалко 32 минуты времени, то выкладываю к просмотру.

Конструктивное обсуждение приветствуется

 

 
Vitaly Muzichenko:

Все четко и ясно изложено. Большое спасибо!

Думаю, что ТС будет работать. Успеха Вам!

Попробую в свою торговлю добавить что-то из ваших идей, надеюсь будет более успешной, чем раньше.

 
Vitaly Muzichenko:

Мне кажется нет смысла торговать пары типа NZDCAD и NZDCHF - можно сразу USDCAD и USDCHF. Их относительное движение абсолютно синхронно, и будет выигрыш в двойном спреде USDNZD - пунктов 20 - 30.

На мой взгляд лучше всего торговать пары, в которых участвует валюта депозита (особенно для скальпинга).

 
elibrarius:

Согласен, но тут есть нюанс и он связан с долларом: доллар, так-же как и евро, очень манипулируемые пары, а тем более на новостях, да и без них тоже, кроссы более спокойны в этом плане, поэтому в основном торгую кроссы, а не мажоры
 
 
ottenand:
Не, это понятно, вы ведь взяли пары, в которые входит новозеландец, поэтому и получился спред. Я же предлагал пары, в которые не входит одинаковая валюта, и по ней так просто спред не построить, это совершенно другой подход.
