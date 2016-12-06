Арбитражный советник - страница 18
Ребята ,ну честное слово,Вам не надоело ..Ну нет там ничего .Жалко же Ваши жизни ,попросту тратите .
Записал видео, в котором выложил некоторые аспекты. Кому интересно и не жалко 32 минуты времени, то выкладываю к просмотру.
Конструктивное обсуждение приветствуется
Все четко и ясно изложено. Большое спасибо!
Думаю, что ТС будет работать. Успеха Вам!
Попробую в свою торговлю добавить что-то из ваших идей, надеюсь будет более успешной, чем раньше.
Мне кажется нет смысла торговать пары типа NZDCAD и NZDCHF - можно сразу USDCAD и USDCHF. Их относительное движение абсолютно синхронно, и будет выигрыш в двойном спреде USDNZD - пунктов 20 - 30.
На мой взгляд лучше всего торговать пары, в которых участвует валюта депозита (особенно для скальпинга).
