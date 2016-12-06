Арбитражный советник
такие не продаются, пора бы уже это понять
куплю арбитражного советника, да... только после проверки.
Куплю деньги
Пожалуйста, покупайте на здоровье.
Цены покупки и продаж известны, выбирайте любые.
в маркете уже есть, проверенные модераторами)
Арбитражные системы - самые сложные в использовании. Нужно обладать приличным опытом работы с этими системами, что бы получать результат. Начиная от того, что они не работают в бэктэстере, нуждаются в постоянном присмотре и настройке, подборе брокеров, заканчивая покупкой выделенных серверов и фидов и баном счетов от брокера, при успешной торговле. Но несмотря на все проблемы, остаются самыми прибыльными (и единственными высокодоходными), при грамотном подходе. Поэтому брокеры активно борются против арбитража, а арбитражеры с брокерами :) Плюс, если вы занимаетесь арбитражем - то уже не наивный человек и знаете всю кухонную подноготную брокеров, коего знания не хватает многим трейдерам, но это отдельная тема.
О том что арбитраж не работает, арбитраж умер, что брокеры не дадут заработать, что эти системы слишком дорогие и никто их не продает -это наивное восприятие тех, кто ни разу с этим профессионально не работал. На этих системах поднялись даже некоторые брокеры, в свое время.. вернее, успешные арбитражеры открыли затем свои конторы. Плюс, это, как правило, командная работа, одному человеку заниматься арбитражем очень сложно, или нужно иметь 100 рук.
Вот примерная иерархия арб систем, сложность, скорость, и стоимость разработки.. Как видите, разработка простейшей low latency арбитражной системы это совсем дешево и быстро по времени. С увеличением сложности, стоимость разработки и аренды инфраструктуры возрастает.
Все, что используется на форексе - это latency tolerant, максимум low latency. Выше по иерархии нет смысла, т.е. упретесь в скорость исполнения брокеров. Остальные виды это уже прямое подключение к биржам, hft.
