Арбитражный советник - страница 4
Да, может, доходность и не самая большая, но при правильном портфеле риски минимальны. Давно на эту тему думаю, надо на выходные прогу написать по составлению синтетиков из валютных пар.
ну я вас поздравляю сердечно, что 15 лет жизни вы убили на столь неблагодарное дело... ) как и многие здесь, навреное.. и я не понял какая стратегия - если парный трейдинг то он не будет работать никогда, потому что корреляции имеют право исчезать. Мне хватило 2-х недель что бы закодить стратегию, прогнать в тестере mt5 и понять что это не работает.. и больше никогда к этому не возвращаться
в том то и дело, что Вы подошли к этой теме весьма поверхностно.
В принципе - это дело хозяйское, потому что добиться результата за две-три недели точно не получится.
Так на рынке все имеет свойство исчезать и появляться, например, тренды-флеты. Надо постоянно отслеживать корреляции, я так думаю. Насчет того, что у вас не получилось - так это не значит, что сам принцип неверен ))
Ладно, в выходные попробую на пятерке набросать хотя бы поиск корреляций на реальных тиках.
в том то и дело, что Вы подошли к этой теме весьма поверхностно.
В принципе - это дело хозяйское, потому что добиться результата за две-три недели точно не получится.
Вы не понимаете что-ли... результатов добиться вообще не получится, парный трейдинг - это игра с мнимыми закономерностями, которые могут исчезнуть завтра, как после брекзита. 2 месяца в плюсе 3 в минусе. Не будет никакого результата даже чисто теоретически.. как это можно было не понять за 15 лет ))
не спорю. закономерности в другом, точнее их вообще нет, как и портфелей, корреляций, коинтеграций и прочей лабуды с параметрами. Понимание придет со временем.
Вы не понимаете что-ли... результатов добиться вообще не получится, парный трейдинг - это игра с мнимыми закономерностями, которые могут исчезнуть завтра, как после брекзита. 2 месяца в плюсе 3 в минусе. Не будет никакого результата даже чисто теоретически.. как это можно было не понять за 15 лет ))
зачем столько споров, автор топика даже не написал какой именно арбитраж его интересует, т.к. существует много вариантов
и вообще топики о покупке это как то странно, учитывая что есть Маркет и Фриланс
парный возможен,но не на форе.
а ,Как изначально и было задумано,на фонде.
вот такая картина - 2 года,торгуй себе в канале. только в спред уложиться бы двойной. но в мт5 такое невозможно по одной простой причине - негде подключить
классический парный трейдинг,не календарный,не латенси
на форе тоже возможен и даже профит круче, на то и форекс, где практически 100% льют.
